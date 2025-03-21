Как не пойти в армию на законных основаниях?

Основания для освобождения от службы в армии
Есть два варианта, как не пойти в армию: получить отсрочку или освобождение от призыва. В первом случае срочная служба отодвигается на время, а во втором человек не будет проходить ее вообще. Для этого есть разные основания — полный перечень есть в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Отсрочку дают, если призывник не может пойти в армию прямо сейчас из-за каких-то жизненных обстоятельств — перечислим основные:
состояние здоровья, при котором врачи признали парня временно не годным к службе (обострение хронического заболевания, инфекция, хирургическое вмешательство, травма);
дети — от призыва на время освободят мужчин с двумя детьми (или с одним, при условии беременности жены сроком минимум 22 недели), отцов-одиночек, отцов ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;
больной близкий родственник, например, родитель или жена, если кроме призывника по закону ухаживать за ним больше некому;
опека над несовершеннолетним братом или сестрой — при том же условии;
служба в некоторых государственных органах, например, МВД, если парень поступил туда сразу после профильного вуза и имеет специальное звание;
депутатская должность любого уровня (или если призывник зарегистрирован как кандидат на выборах).
Закон предусматривает и право на отсрочку. Разница в том, что тут есть выбор: парень может им воспользоваться или все-таки пойти в армию. Основания для этого следующие:
учеба в ссузе или вузе (основные требования — очная форма и программа с государственной аккредитацией);
отдельные президентские указы — например, в 2022 году право на отсрочку получили сотрудники сферы IT при соблюдении оговоренных условий.
Освобождение от призыва до 30 лет дают бессрочно только по состоянию здоровья. В отличие от отсрочки из-за болезни, основанием будет постоянный диагноз, при котором улучшения маловероятны. Если парню удастся доказать в военкомате, что он болен, ему определят одну из непризывных категорий годности:
категория «В» (ограниченно годен) — обычно определяется при умеренных, а иногда незначительных нарушениях, вызванных хроническим заболеванием или травмой;
категория «Д» (не годен к военной службе) — говорит о максимально тяжелом состоянии, при котором невозможно исполнять воинскую обязанность.
Как только призывнику исполнится 30 лет, он больше не подлежит призыву на срочную службу. Обычно по возрасту освобождают от призыва тех, кто все это время пользовался отсрочками. Если призывная комиссия сочтет, что человек не отслужил без законных оснований, вместо военного билета ему дадут справку по форме 1/У.
Если призывник получил ученую степень, у него будет право не идти в армию. Воспользоваться им или нет — зависит уже от личного решения и дальнейших планов.
Законные способы получения освобождения
Чтобы не служить по тому или иному основанию, его обязательно нужно подтвердить. У призывника на руках должны быть «чистые» документы, полученные в официальных учреждениях. Если у призывной комиссии возникнут сомнения в подлинности бумаг, призывник в итоге может оказаться под уголовным преследованием.
Других легальных способов получить отсрочку или освобождение от службы нет. Закон предоставляет возможность, а задача гражданина — доказать, что его случай действительно соответствует всем требованиям.
Процесс получения отсрочки или освобождения
Итак, вы убедились, что можете рассчитывать на освобождение от призыва — временное или бессрочное. Вот какие шаги теперь предстоит сделать:
подготовить пакет документов — они должны подтверждать само основание и соответствие условиям, которые указаны в законе;
пройти медосвидетельствование в военкомате (это обязательно, даже если вы хотите получить отсрочку не из-за болезни);
явиться на заседание призывной комиссии — именно там принимается решение о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от службы.
Рассмотрим, как это выглядит на практике.
После 11 класса Илья успешно сдал ЕГЭ и поступил в университет. Теперь нужно предъявить в военкомат документы: копию приказа о зачислении и сведения о государственной аккредитации программы. Но есть еще одно обязательное условие — очная форма обучения. Зная, что вечерникам и заочникам отсрочку не дают, парень выбрал именно дневное отделение, поэтому он сможет взять в альма-матер соответствующую справку.
После окончания бакалавриата Илья решает идти в магистратуру, но это уже основание для другой отсрочки — прежняя заканчивается, как только выйдет приказ ректора об отчислении студента с предыдущей ступени обучения.
После магистратуры Илью могут призвать: ему всего 23 года, а оснований для отсрочек больше нет. Однако за время учебы у него сильно упало и без того слабое зрение. Офтальмолог диагностировал близорукость 6,5 диоптрий — по статье 34 Расписания болезней это уже непризывная патология. На следующем медосвидетельствовании парень предоставит свежее заключение врача и результаты обследований. Скорее всего, решением призывной комиссии его освободят от призыва по здоровью.
Ответственность за уклонение
Поскольку срочная служба — обязанность каждого гражданина, за уклонение предусмотрена уголовная ответственность. Но это только в том случае, если суд признает человека виновным в совершении преступления по статье 328 УК. Ему могут назначить крупный штраф или даже лишение свободы сроком до двух лет.
В быту уклонистами называют не только осужденных, а вообще всех, кто избегает призыва. Чаще всего их привлекают к административной ответственности за нарушение правил воинского учета — статья 21.5 КоАП. Она предусматривает штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
Мнение эксперта
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Получить военный билет можно только в военном комиссариате, если для этого есть одно из оснований, предусмотренных ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 № 53-ФЗ. Все прочие способы, например, дача взятки, покупка поддельного документа, являются незаконными и гражданина могут привлечь к уголовной ответственности».
Закон с уважением относится к медицинским противопоказаниям, учебе, воспитанию детей и другим обстоятельствам, которые могут возникать у молодых парней. Если вы не уверены, что ваш случай соответствует всем требованиям, спросите у экспертов по призыву.
Бесплатная консультация от экспертов по военному праву
Что делать, если вас призывают? Как получить отсрочку или военный билет законно
Оставьте номер и получите ответ специалиста на любой вопрос в течение 10 минут
Реклама: ООО МПК, ИНН 5505209691, erid: 2W5zFK8kM8t
Начать дискуссию