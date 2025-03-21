Как не пойти в армию на законных основаниях?

Есть два варианта, как не пойти в армию: получить отсрочку или освобождение от призыва. В первом случае срочная служба отодвигается на время, а во втором человек не будет проходить ее вообще. Для этого есть разные основания — полный перечень есть в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Отсрочку дают, если призывник не может пойти в армию прямо сейчас из-за каких-то жизненных обстоятельств — перечислим основные:

состояние здоровья, при котором врачи признали парня временно не годным к службе (обострение хронического заболевания, инфекция, хирургическое вмешательство, травма);

дети — от призыва на время освободят мужчин с двумя детьми (или с одним, при условии беременности жены сроком минимум 22 недели), отцов-одиночек, отцов ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;

больной близкий родственник , например, родитель или жена, если кроме призывника по закону ухаживать за ним больше некому;

опека над несовершеннолетним братом или сестрой — при том же условии;

служба в некоторых государственных органах , например, МВД, если парень поступил туда сразу после профильного вуза и имеет специальное звание;

депутатская должность любого уровня (или если призывник зарегистрирован как кандидат на выборах).

Закон предусматривает и право на отсрочку. Разница в том, что тут есть выбор: парень может им воспользоваться или все-таки пойти в армию. Основания для этого следующие:

учеба в ссузе или вузе (основные требования — очная форма и программа с государственной аккредитацией);

отдельные президентские указы — например, в 2022 году право на отсрочку получили сотрудники сферы IT при соблюдении оговоренных условий.

Освобождение от призыва до 30 лет дают бессрочно только по состоянию здоровья. В отличие от отсрочки из-за болезни, основанием будет постоянный диагноз, при котором улучшения маловероятны. Если парню удастся доказать в военкомате, что он болен, ему определят одну из непризывных категорий годности:

категория «В» (ограниченно годен) — обычно определяется при умеренных, а иногда незначительных нарушениях, вызванных хроническим заболеванием или травмой;

категория «Д» (не годен к военной службе) — говорит о максимально тяжелом состоянии, при котором невозможно исполнять воинскую обязанность.

Как только призывнику исполнится 30 лет, он больше не подлежит призыву на срочную службу. Обычно по возрасту освобождают от призыва тех, кто все это время пользовался отсрочками. Если призывная комиссия сочтет, что человек не отслужил без законных оснований, вместо военного билета ему дадут справку по форме 1/У.

Если призывник получил ученую степень, у него будет право не идти в армию. Воспользоваться им или нет — зависит уже от личного решения и дальнейших планов.