Можно ли купить военный билет официально

Для чего нужен военный билет

Купить военный билет законно нельзя — это основной документ воинского учета, который могут выдать только в военкомате. В нем содержится вся необходимая информация о гражданине, в том числе:

состоит ли он воинском учете;

какую категорию годности к военной службе он получил по результатам медосвидетельствования;

прошел ли он военную службу;

какая у него военная и гражданская специальности.

В обычной жизни военный билет тоже важен. Без него могут не взять на работу на госслужбу и в силовые структуры, но его наличие упрощает трудоустройство и в частные компании. Например, если у вас нет документов воинского учета, а у вашего конкурента есть, то при равных профессиональных навыках его шансы получить работу гораздо выше.

Законодательство в сфере призыва меняется и становится строже. Сегодня МВД запрашивает справку в военкомате, если молодой человек хочет получить загранпаспорт и выехать из России. Военный билет решает эту проблему — вы сможете свободно путешествовать.