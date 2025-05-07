Какие бывают категории запаса в военном билете

Что такое категория запаса
Что такое категория запаса, особенно заинтересовало военнообязанных в сентябре 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Это не случайно: скорее всего, она указывает, в каком порядке могут призвать гражданина. Проблема в том, что в открытых источниках нет никаких описаний и расшифровок. Судя по всему, данные секретны и существуют только для внутреннего пользования Минобороны.
Доступная информация представлена в статье 53 закона «О воинской обязанности и военной службе». Там сказано, что есть три разряда военнообязанных — в зависимости от звания и возраста.
Получается, в течение жизни они меняются. Например, младшие воинские звания до 40 лет составляют первый разряд, затем переходят во второй — там они находятся до 50 лет, а в третьем — до максимального возраста пребывания в запасе. Неизменными остаются группы учета: аббревиатурные обозначения РА и ВМФ указывают на место службы — армия или флот.
Виды категорий запаса
Как показывает практика, категория запаса зависит не только от возраста и звания, но и от уровня военной подготовки. Востребованная в данный момент военно-учетная специальность и наличие боевого опыта — почти полная гарантия того, что вас мобилизуют.
Категория 1
Обычно ее определяют тем, кто отслужил в армии как срочник. Вполне закономерно, что в случае мобилизации таких граждан призовут в первую очередь, поскольку они получили военно-учетную специальность и готовы выполнять боевые задачи.
Категория 2
В основном это те, кто не служил в армии по состоянию здоровья. Напомним, в запас зачисляют парней, которые по результатам медицинского освидетельствования получили категорию годности «В» — ограниченно годен к военной службе.
Категория 3
Во-первых, сюда относится старшая возрастная группа — от младших чинов до подполковников и капитанов второго ранга. Во-вторых, женщины с военно-учетными специальностями и воинскими званиями.
Где посмотреть категорию запаса в военном билете
Вся информация о принадлежности владельца военного билета к той или иной категории запаса содержится на 11 странице документа — это 23 пункт раздела V. Там же вы найдете другие пункты:
24 — группа учета (РА или ВМФ);
25 — состав учета, то есть воинское звание, например, солдат;
26 — ВУС или военно-учетная специальность, которая обозначается цифровым кодом;
27 — наименование военно-учетной специальности.
Получается, вероятнее всего при необходимости мобилизуют самых молодых мужчин, которые прошли срочную службу и получили ВУС. В последнюю очередь повестку получат женщины, запасники старшего возраста и те, кто не был в армии, например, ограниченно годные.
Рекомендации для военнообязанных
Соблюдайте правила воинского учета. Вовремя сообщайте в военкомат об изменениях в своей жизни, особенно если это смена места жительства, не игнорируйте повестки.
Снимитесь с воинского учета, если живете за границей. Уезжаете на полгода или больше — закон требует уведомить об этом военкомат. Параллельно вы можете сняться с воинского учета, тогда вам не будут присылать повесток.
Следите за состоянием здоровья. Бывает так, что категория годности в военном билете больше не соответствует реальному состоянию. Если есть основания, подайте заявление на переосвидетельствование — в итоге ее могут изменить.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Если вы не служили в армии, это не значит, что вас не мобилизуют. От исполнения воинской обязанности освобождаются только граждане, признанные не годными к военной службе — категория годности «Д». Все остальные запасники вполне могут быть призваны при необходимости.
Другое дело, что мобилизация проходит волнами, то есть поэтапно. Чем выше категория запаса и чем моложе гражданин, тем больше шансов оказаться в войсках. Помните: военнослужащие — это уже другой статус, поэтому не стоит руководствоваться опытом призыва. Изучите закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» № 31-ФЗ, чтобы знать свои права и обязанности».
Военный билет на руках еще не говорит о том, что для гражданина закрыты вопросы армии и военной службы. Если вы продолжаете состоять на воинском учете, на вас лежат определенные обязанности, которые нужно соблюдать до зрелого возраста — до увольнения из запаса. Законодательство постоянно меняется, а мы следим за всеми новшествами в этой сфере — вы можете узнать о них на бесплатной консультации.
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