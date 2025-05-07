Какие бывают категории запаса в военном билете

Что такое категория запаса

Что такое категория запаса, особенно заинтересовало военнообязанных в сентябре 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию. Это не случайно: скорее всего, она указывает, в каком порядке могут призвать гражданина. Проблема в том, что в открытых источниках нет никаких описаний и расшифровок. Судя по всему, данные секретны и существуют только для внутреннего пользования Минобороны.

Доступная информация представлена в статье 53 закона «О воинской обязанности и военной службе». Там сказано, что есть три разряда военнообязанных — в зависимости от звания и возраста.

Получается, в течение жизни они меняются. Например, младшие воинские звания до 40 лет составляют первый разряд, затем переходят во второй — там они находятся до 50 лет, а в третьем — до максимального возраста пребывания в запасе. Неизменными остаются группы учета: аббревиатурные обозначения РА и ВМФ указывают на место службы — армия или флот.