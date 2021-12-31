Как выбрать бухгалтера: 5 советов владельцам бизнеса

Хорошему бухгалтеру нужны образование, опыт и профессиональные навыки – это и так понятно. Только проверить это сложно, если ты не бухгалтер, а руководитель компании. Поэтому в этой статье собрали советы, как выбрать главного бухгалтера, проверенные на подборе главбухов в Профдело и в компании клиентов.

Совет 1. Темперамент имеет значение

Красный диплом финфака — еще не показатель, что перед вами профессионал. Ведь бухгалтеру важно быть усидчивым, дотошным, чтобы ни одна цифра не была пропущена. Поэтому важно сначала узнать, какой темперамент у соискателя.

Большинство главбухов — интроверты. Они больше слушают и меньше говорят. Много думают и только потом делают. Если хотите найти главного бухгалтера для небольшой фирмы, где ему предстоит тонкая ювелирная работа с вашими счетами и отчетами, присмотритесь к интроверту. Такая работа у него получится лучше.

Но и экстраверты бывают хорошими бухгалтерами. Например, если у вас большая компания, где главбуху нужно много общаться с клиентами, то у экстраверта результаты будут выше.

Совет 2. Разговор только с глазу на глаз

Выбирать главного бухгалтера на групповом собеседовании — очень плохая идея. Ведь главбуху не нужно быть лидером и продавать, его задача — много и правильно думать. Поэтому и свои услуги он не будет спешить продавать. Групповые собеседования подходят для поиска менеджера или рекламного агента.

С соискателем на должность главбуха лучше встречаться с глазу на глаз, чтобы вы могли пообщаться в спокойной обстановке.

Совет 3. Осторожный бухгалтер редко ошибается

Если во время собеседования вы слышите неуверенность в ответах кандидата, это может означать, что человек достаточно осторожен. А это признак настоящей «бухгалтерской» жилки. Помните, что говорил Сократ о знаниях: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю»?

Вот у профессионального бухгалтера всегда присутствуют сомнения по поводу своих знаний и желание “уточнить информацию”, а вдруг опять что-то поменялось в законодательстве.

И, наоборот, слишком самоуверенный соискатель может оказаться поверхностным в выполнении профессиональных обязанностей. Но вы ведь ищете хорошего главбуха?

Совет 4. Спросите, что он скажет о бывшей работе

Бухгалтер всегда знает о делах компании больше других сотрудников. А значит, он должен уметь держать конфиденциальную информацию при себе, чтобы ненароком не сказать ничего лишнего. Проверить этот навык можно, спросив, что ему нравилось и что не нравилось на предыдущем месте работы.

От хорошего главбуха вы не узнаете ничего, что может подставить его бывшего работодателя, особенно в финансовых вопросах. То, что человек говорит вам о прежней работе, он потом расскажет и о вас.

Совет 5. Проверка на адекватность

Хорошо, когда сотрудники адекватные, тем более если это главбух. Но как выбрать бухгалтера, чтобы он был адекватным?

Проведите небольшой тест. Смоделируйте какую-нибудь рабочую ситуацию, при которой человеку предстоит сделать непростой выбор. И послушайте его ответ.

Пример: Пятница перед отчетной неделей. Почти конец рабочего дня. Входит в кабинет гендиректор с пакетом документов: “Может, что-то пригодится для отчета?” Вы смотрите и понимаете, что вся информация нужна. Но через три часа вам нужно встретить на вокзале подругу и забрать ребенка от свекрови. Что вы сделаете в таком случае?

Адекватный кандидат не станет убеждать работодателя, что он бросит все свои личные дела и начнет разбирать документы до ночи. Ведь это главный признак того, что соискатель просто хочет понравиться вам. Адекватный бухгалтер знает, что можно сдать отчет сейчас, а в понедельник подать «уточненку». Более того, у хорошего главбуха не бывает таких ситуаций: все бумаги у него всегда учтены и находятся на своих местах. Поэтому от начальника таких сюрпризов не будет.

Как оценить профессиональные качества главбуха

Проверить профессиональные навыки бухгалтера может только бухгалтер. После того как вы поняли, что этот человек ваш, доверьте профессиональную оценку экспертам.

Например, мы в Профдело проводим выбор главбуха в 3 этапа:

✅ отбираем лучших претендентов на вакансию;

✅ оцениваем профессиональные навыки кандидата;

✅ составляет подробные отчеты по каждому соискателю.