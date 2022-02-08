Какие налоговые льготы для IT-компаний действуют в 2022 году

Если вы разрабатываете или поддерживаете сайты, программы для бухгалтерии, антивирусы и мобильные приложения — вы являетесь IT-компанией и можете претендовать на специальные льготы для компаний, работающих в этой сфере.

Есть три вида льгот, на которые можно рассчитывать в рамках налогового маневра для IT: ✅ снизить страховые взносы; ✅ уменьшить налог на прибыль; ✅ освободиться от уплаты НДС.

Расскажем про каждую из категорий в отдельности и про то, каким критериям должна соответствовать компания, чтобы их получить.

Как снизить страховые взносы

Если вы юридическое лицо, то платите страховые взносы в размере 30% от зарплаты каждого сотрудника. Льгота снижает взносы до 7%.

Скидка на страховые взносы доступна для компаний, которые сами разрабатывают программное обеспечение. И назначение программ не должно быть связано с продажами и маркетингом.

Если вы не разрабатываете сами, а только продаете или обслуживаете ПО других производителей, или ваше ПО для маркетологов, вы не сможете получить льготу.

Требования для получения льготы на страховые взносы:

✅ ваша компания — юридическое лицо, а не ИП;

✅ не менее 7 сотрудников, включая самозанятых и сотрудников в декрете;

✅ доход от разработки ПО — не менее 90% от общего дохода;

✅ вы аккредитованы в Минцифры, то есть официально признаны производителем ПО.

Как получить аккредитацию в Минцифры

Процедуру аккредитации нужно пройти всего один раз и это бесплатно. Чтобы Минцифры одобрило вашу заявку, нужно, чтобы у вас был ОКВЭД, связанный с ИТ-сферой.

Например, 62.01 — разработка компьютерного программного обеспечения или 63.11.1 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Заявка подается в электронном виде на портале госуслуг. Заполните заявление об аккредитации и подпишите электронной подписью. В течение одного рабочего дня вы получите решение по заявке. В случае положительного решения вашу компанию автоматически включат в электронный реестр аккредитованных компаний.

Как снизить налог на прибыль

Налог на прибыль на общем режиме налогообложения составляет 20%. IT-компании могут снизить налог на прибыль до 3%.

Критерии для получения скидки на налог на прибыль точно такие же, как и для получения льготы на страховые взносы.

Как освободиться от уплаты НДС

Если вы разрабатываете ПО на заказ, продаете исключительные права или предоставляете доступ к сервису на условиях лицензионного соглашения, и ваше ПО внесено в специальный Реестр ПО, который ведет Минцифры, то вы имеете право не облагать свою деятельность НДС.

Получить льготу не удастся, если ваше ПО предназначено для рекламной деятельности или вы покупаете ПО у иностранных производителей и продаете права на него или оказываете техническую поддержку. В этих случаях вы должны начислять НДС.

Как внести ПО в Реестр

Выполните такие действия:

Зайдите в личный кабинет вашей организации на Госуслугах. Сформируйте заявление и пакет документов, который указан в инструкции на сайте. Подпишите все электронной подписью. Ожидайте решение о включении или невключении ПО в Реестр и утверждение Экспертного совета. Это может занять до 4 месяцев.

Если процедура включения прошла успешно, вы можете начинать пользоваться льготой. Помните, что льгота не равна полному освобождению от уплаты НДС. Если у вас есть другие виды деятельности, которые облагаются налогом, ведите раздельный учет.

Кроме того, вам нужно подтвердить налоговой, что вы используете льготу правомерно. Для этого при подаче «льготной» декларации заполните раздел 7, где укажите, что вы пользуетесь льготой на уплату НДС. Налоговая может запросить подтверждающие документы — предоставьте их в течение 5 дней.