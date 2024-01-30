Логотип Проще Бизнес
Проще Бизнес
Воинский учет

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг

Согласно действующему законодательству, каждая организация, у которой есть сотрудники — военнообязанные или призывники, обязана вести воинский учет. Этот процесс предполагает целый ряд ответственных и важных мероприятий и включает в себя не только оформление необходимой документации и уведомление военкоматов, но и постоянный мониторинг статуса воинского учета сотрудников.
70 23
Воинский учет: возможен ли аутсорсинг
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В настоящее время тема воинского учета стала очень популярна и взволновала работодателей. Причиной тому стали известные события и возросшие в разы штрафы за несоблюдение требований законодательства о воинском учете. При этом сам процесс ведения воинского учета многим кажется сложным и обременительным.

Уже стало нормой, когда работодатели передают на исполнение сторонней организации какие-то непрофильные функции, например, ведение бухгалтерии, охрану труда, экологию и прочее. В связи с этим у многих возникает вопрос — а нельзя ли снять с себя функционал по воинскому учету работников и также передать его на аутсорсинг?

Аутсорсинг охраны труда, кадрового администрирования, экологии и бухгалтерии

Начнем с того, что российским законодательством не предусмотрена возможность для передачи ведения воинского учета другим организациям, но вместе с тем и не запрещено. Значит теоретически это может иметь место, но сам вопрос аутсорсинга воинского учета довольно специфичен и требует учета множества факторов.

Рассмотрим ключевые моменты, которые требуют внимания при принятии решения в пользу привлечения сторонней организации.

Во-первых, воинский учет предусматривает сбор, обработку и хранение персональных данных сотрудников, что накладывает определенные ограничения и обязательства как на компанию-аутсорсера, так и на самого работодателя, передающего персональные данные. А это значит, что в договоре на оказание услуг следует четко определить ответственность исполнителя. Но даже это не освобождает работодателя от ответственности за соблюдение законодательства в области защиты персональных данных.

Работодателю придется передавать персональные данные аутсорсинговой компании (как третьей стороне) только с письменного согласия работника, а это требует оформления.

Подготовим документы для соблюдения требований в работе с персональными данными

Во-вторых, для целей ведения воинского учета должно быть назначено лицо, которое будет ответственным, данные об этом сотруднике передаются в военкомат и районную комиссию по бронированию в виде приказа. Но при аутсорсинге это вызовет сложности.

Специалист сторонней организации не может фигурировать во внутреннем приказе компании, т.к. не является ее штатным сотрудником, в отношении его попросту не могут распорядительным документом устанавливаться требования.

Представителю компании-аутсорсера можно лишь по доверенности, как физическому лицу, вменить определенные функции. Но как мы понимаем, доверенность в такой ситуации не заменит приказа о назначении ответственного, а военкомат требует именно приказ.

В- третьих, все применяемые для целей воинского учета формы документов (план работы, уведомления в военкомат, списки для сверки, карточки военнообязанных по форме № 10 и прочие) подразумевают подпись ответственного лица, которое назначено приказом работодателя. Кем и как будут подписываться документы, формируемые в процессе ведения воинского учета аутсорсинговой организацией, не совсем понятно, да и примут ли такие документы в военкомат?

Ну и в-четвертых, необходимо понимать, что ответственность за все процессы, в том числе за своевременность и точность предоставления данных, за ошибки и нарушения при ведении воинского учета, все равно возлагается на работодателя. И в случае передачи воинского учета стороннему лицу, нужно будет все равно контролировать соблюдение требований законодательства.

Какой можно сделать вывод: несмотря на то, что теоретически часть функций по организации воинского учета можно попытаться переложить на аутсорсинг, практически это крайне сложно и рискованно в силу специфики процесса и законодательных ограничений.

Таким образом, большая часть функций по ведению воинского учета должна оставаться внутри компании под прямым контролем работодателя.

В ситуациях, когда у компании нет соответствующих ресурсов или знаний для ведения воинского учета, возможным решением может стать привлечение сторонних компаний для консультирования по вопросам его организации и ведения внутри собственной компании.

Такие компании могут помочь в понимании необходимых процедур, подготовке необходимых документов и выполнении других требований законодательства, однако сам процесс ведения воинского учета должен осуществляться непосредственно работодателем.

Остались вопросы — закажите экспертную консультацию!

Оставьте свои контактные данные, наши менеджеры с вами свяжутся:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Лаборатория труда», ИНН: 9701006328, erid: LjN8JwyYj

Начать дискуссию

Зарплата

После увеличения МРОТ доходы вырастут у 4,8 млн россиян

Увеличение МРОТ сокращает разницу между средней зарплатой работников разных категорий. Этот показатель влияет на всю систему оплаты труда, а также на выплату социальных пособий.

4
Самозанятые

Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

Почти 8 тысяч самозанятых заключили с госкомпаниями контракты по 223-ФЗ на общую сумму 7,2 млрд рублей.

2
21
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
55
Ведение бизнеса

«Уральские авиалинии» хотят вернуть допуск к международным рейсам

Изъятые у «Уральских авиалиний» допуски на международные полеты по более чем 20 направлениям передали другим авиакомпаниям. Сейчас их собираются вернуть.

23
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли принять на работу сотрудника задним числом с выплатами за декабрь?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия, если принять сотрудника на работу задним числом и начислить з/п за декабрь? Компания не вела деятельность, РСВ, ЕФС-1, перс. сведения за 2023 г сданы нулевые, если скорректироваться и сделать выплаты за декабрь сейчас, насколько суровые будут последствия?

3
20
Логотип Проще Бизнес
Проще Бизнес
Воинский учет

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг

Согласно действующему законодательству, каждая организация, у которой есть сотрудники — военнообязанные или призывники, обязана вести воинский учет. Этот процесс предполагает целый ряд ответственных и важных мероприятий и включает в себя не только оформление необходимой документации и уведомление военкоматов, но и постоянный мониторинг статуса воинского учета сотрудников.

Воинский учет: возможен ли аутсорсинг
70
Логотип СберРешения
СберРешения
Увольнение

Увольнение работника по сокращению: процедура и оформление

Работодатель самостоятельно определяет размер и структуру штата. При желании он может менять его хоть каждый месяц — лишь бы была необходимость. Он может сократить численность работников. Тем не менее, есть практика, когда суд запрашивал причину сокращения (определение ВС от 03.12.2007 № 19-В07-34). Поэтому сокращение должно быть обоснованным.

Увольнение работника по сокращению: процедура и оформление
30

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
Инвестиции

СПБ-Биржа начала выпускать цифровые права на зеленые сертификаты

Владельцы цифровых прав смогут получить зеленые сертификаты и услуги по их дальнейшему погашению.

22
Маркетплейсы

Бухгалтеры маркетплейсов, будьте внимательны! Вы можете остаться без первички

Маркетплейс Wildberries сокращает срок хранения актов приема. Теперь у бухгалтера есть только 3 месяца, чтобы их скачать.

1
90
Маркетплейсы

Wildberries потратит 9 млрд рублей на распределительный центр в Ленобласти

Маркетплейс начал строительство нового распределительного центра в Ленинградской области. Его площадь составит 154 тысячи квадратных метров.

50
Налог на имущество организаций

До 1 февраля надо уведомить налоговиков о единой декларации по налогу на имущество

Декларацию по налогу на имущество организаций за 2023 год надо сдать до 26 февраля 2024 года.

131
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Банкротство

Банкротство: как взыскать даже безнадежную задолженность? Работающие инструменты!

Для большинства предпринимателей важным фокусом внимания является ужесточение надзора за соблюдением платежной дисциплины контрагентов, однако это не всегда помогает.

Банкротство: как взыскать даже безнадежную задолженность? Работающие инструменты!
44
Логотип EasyDocs
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Как организовать электронный документооборот с дистанционными работникам

Удаленный формат работы с нами надолго — все больше организаций и специалистов предпочитают такой вид трудоустройства. Теперь и документы о приеме на работу можно оформлять в электронном виде — рассказываем, как все это организовать.

Как организовать электронный документооборот с дистанционными работникам
44
Социальная поддержка

Для пенсионеров и многодетных могут снизить расходы на ЖКУ

Предельные расходы пенсионеров и многодетных семей на оплату ЖКУ не должны превышать 10%. Все, что выше — будет субсидироваться. Сейчас региональные власти имеют право установить лимит до 22%.

106
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Малый и средний бизнес

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: условия включения, льготы, критерии 2024

Привилегии от государства и отсутствие проверок: узнаем, зачем бизнесмену нужен статус субъекта МСП и как его получить.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: условия включения, льготы, критерии 2024
71
Экономика России

Центробанк с февраля будет раскрывать детали обсуждения ключевой ставки

Регулятор перестанет публиковать доклад о денежно-кредитной политике. В новом документе будет раскрыта вся существенная информация.

53
Бесплатно с Трудовые отношения

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
849
Логотип QRService
QRService
Онлайн-кассы

Как настроить прием оплаты в интернет-магазине

Оплата на сайте или в приложении удобна для покупателя и безопасна для продавца. Чтобы ее настроить, нужно подключить онлайн-кассу, эквайринг или платежный сервис и настроить форму для оплаты. Рассказываем пошагово, как все это сделать.

Как настроить прием оплаты в интернет-магазине
65
Фиксированные взносы ИП

Взносы ИП 1% за 2024 год не уменьшают налог по УСН за 2024 год

Год только начался, а ИП уже беспокоятся – когда лучше платить взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей и как на них уменьшать налог по УСН.

224
Реклама

Реклама дебетовой карты «Альфа-Банка» нарушила закон

Банк не указал в рекламном сообщении важные условия для совершения переводов и платежей. Потребителей ввели в заблуждение.

128