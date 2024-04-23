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ПрощеБизнес
Трудовые проверки

Вы еще не получали предостережение от Государственной инспекции труда в 2024 году?

В 2024 году Правительство продлило мораторий на проверки российских компаний. Несмотря на это предприниматели должны оставаться бдительными из-за регулярного контроля, в том числе со стороны Государственной инспекции труда (ГИТ).
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Вы еще не получали предостережение от Государственной инспекции труда в 2024 году?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В настоящее время упор сделан на проведение профилактических мероприятий в виде профилактических визитов и в объявлении предостережений работодателям. По оценке специалистов Роструда, 2024 год может показать цифру в более чем 200 тысяч подобных мероприятий из-за их возрастающей эффективности, прозрачности и простоты реализации.

При поступлении в ГИТ сведений о возможных нарушениях или о признаках нарушений норм трудового законодательства работодателем, руководитель ГИТ должен принять меры к их устранению.

Ст. 49 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» обязывает ГИТ объявлять «нарушителю» предостережение.

Источником информации о нарушении может быть как поступившая жалоба сотрудника компании, так и сведения из других надзорных органов, Интернета или СМИ. Анонимные жалобы и обращения не могут быть рассмотрены ГИТ как основание для предостережения.

Предостережение представляет собой официальное письмо в адрес работодателя, и по своей сути является «допроверочным» аналогом предписания.

Предостережение — это документ рекомендательного характера, цель которого официально проинформировать работодателя о недопустимости нарушения. На практике поводы для предостережений могут быть разными, но чаще всего касаются вопросов заработной платы и охраны труда, необоснованного увольнения и ряда других спорных моментов.

Существуют правила составления и направления работодателям предостережений (утверждены постановлением Правительства от 10.02.2017 г. № 166), поэтому, чтобы убедиться в законности поступившего от ГИТ документа, работодателю необходимо его изучить на предмет наличия в нем необходимых сведений (информация о сути нарушения трудового законодательства) и реквизитов (дата и номер документа, наименование ГИТ и юридического лица).

Важно помнить, что в предостережении также указываются как предложения по мерам устранения нарушений, так и рекомендации по направлению уведомления об исполнении предостережения в ГИТ (в срок от 60 дней со дня направления предостережения) с указанием почтового и электронного адреса.

Обратите внимание! Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом в адрес ГИТ обязательных сведений и документов.

В настоящее время предостережение оформляется в электронном виде (ч. 14 ст. 98 № 248-ФЗ). А в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме, до 31 декабря 2025 года допускается бумажный вид (ч. 9 ст. 98 № 248-ФЗ).

При получении предостережения ваша задача вовремя и правильно отреагировать. Ответ на предостережение нужно оформить официальным письмом:

  • в виде уведомления об исполнении (устранении) нарушений или их признаков

либо

  • в виде возражения с обоснованием своей позиции (в случае несогласия с сутью предостережения).

Ответ направляется почтой или в электронном виде, содержит необходимые реквизиты, включая идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица.

Для отправки возражения в ГИТ установлены сроки — в течение 10 дней с момента получения предостережения. ГИТ рассматривает возражение и по итогу направляет вам ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.

К своему письму можете приложить документы, содержащие доказательства устранения нарушений или подтверждающих правоту компании, это будет иметь весомое, а возможно и решающее значение в положительном разрешении спорной ситуации.

Нужно отметить, что зачастую к уведомлению работодатель прикладывает такие доказательства, как скриншоты с официального сайта организации. Например, такое возможно в случае требования ГИТ отразить на официальном сайте организации сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда.

Хочется подчеркнуть, что официальный ответ на предостережение ни в виде уведомления, ни в виде возражения не носит обязательного характера. Но игнорируя такой порядок, вы рискуете понести административное наказание. Ст. 19.7 КоАП указывает, что непредставление или несвоевременное представление запрашиваемых ГИТ сведений влечет наложение административного штрафа как на должностных (от 300 до 500 рублей), так и на юридических лиц (от 3000 до 5000 рублей).

В случае оставления предостережения без внимания, с учетом нынешних ценовых реалий, для работодателя не так страшна сумма штрафа, как повышенное внимание со стороны ГИТ.

Не стоит забывать, что ГИТ осуществляет учет объявленных предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. И тогда работодатель рискует стать объектом внеплановой проверки с уже более серьезными последствиями при выявлении нарушений и наказаниями за них. Например, при последующих проверках и подтверждении нарушения, указанного в предостережении, юридическое лицо может понести административную ответственность по ст. 5.27 и ст. 5.27.1 КоАП, где штрафные санкции доходят уже до 150 тысяч рублей.

Особо хочется отметить, что в настоящее время учет объектов контроля осуществляется Министерством труда посредством использования автоматизированной системы управления контрольно-надзорной деятельностью в сфере труда (АСУ КНД). Обновление данных об объектах контроля в указанной информационной системе осуществляется на постоянной основе посредством ее взаимодействия с ЕГРЮЛ и ЕГРИП. За информационно-документационную наполняемость АСУ КНД отвечает, в том числе, ГИТ и имеет к ней прямой доступ.

Это означает для работодателя лишь одно — скрыться от предостережений ГИТ, оставляя их без ответа, не получится! В таком случае юридическое лицо попадает «на карандаш» контролирующего органа со всеми вытекающими последствиями.

В связи с новизной такой профилактической меры как предостережение, появившейся на практике лишь в 2018 году, работодатели не всегда понимают ни только как реагировать на его получение, но и как правильно трактовать полученный документ для его исполнения.

Как правило, предостережение содержит ссылку на нарушаемые нормы трудового законодательства. Это означает, что реагирование на предостережения должно быть профессиональным и исчерпывающим для исключения дальнейших проверок и ответственности. Такое реагирование полноценно сможет обеспечить только опытный специалист в области трудового права или охраны труда.

  • Во-первых, он сможет проверить правомерность и обоснованность направленного предостережения.

  • Во-вторых, профессионально оценить, как нужно отреагировать на предупреждение — либо подготовить в ГИТ уведомление об исполнении, либо возражение.

  • В-третьих, любой ответ требует грамотного составления для положительного разрешения ситуации. В этом случае только человек, владеющий практическим опытом и знаниями, сможет помочь работодателю собрать всю исчерпывающую информацию (выписки, фото, копии, документов и т.д.), доказывающую устранение нарушения, либо подтверждающую суть возражений.

  • Ну и в-четвертых, эксперты в вопросах охраны труда или трудового права всегда окажет вам практическую или консультационную помощь в случае поступления предостережения от ГИТ.

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