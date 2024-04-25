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ПрощеБизнес
Охрана труда

Вы знаете какой праздник отмечается 28 апреля

День охраны труда — это международный праздник, который отмечается ежегодно в 175 странах мира, включая Россию. 
Вы знаете какой праздник отмечается 28 апреля
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

История праздника берет свое начало в 80 годы XX века. В 1989 году профсоюзы и рабочие в США и Канаде организовали День памяти погибших сотрудников.

Идеи, заложенные тогда, актуальны и сегодня — это привлечь внимание как государств, работодателей, так и общественности к проблемам в области безопасности и охраны труда, к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев на рабочем месте.

Международная организация труда (МОТ) предложив в 1996 году учредить Всемирный день охраны труда. Для проведения праздника была выбрана дата — 28 апреля.

Инициативу поддержали рабочие коллективы и профсоюзы большинства стран, но в России первый раз День охраны труда отметили только в 2003 году.

В этот день во всех регионах мира правительства, профсоюзы, работодатели и специалисты-практики в области охраны труда организуют мероприятия, приуроченные к празднику.

МОТ ежегодно отмечает Всемирный день охраны труда, уделяя особое внимание какой-либо актуальной теме. Например, в 2024 году была выбрана тема — «Влияние изменения климата на безопасность и гигиену труда».

Немного статистики. По данным МОТ за последние 10 лет в мире на 5% выросло число жертв несчастных случаев и профзаболеваний заболеваний и приблизилось к цифре в 3 миллиона человек! Ежегодно в результате несчастных случаев на производстве гибнет более 330 тысяч человек!

МОТ констатирует, что самые опасные отрасли производства — это сельское и лесное хозяйство, строительство, рыболовство, обрабатывающая промышленность. На долю этих отраслей приходится 63% всех несчастных случаев со смертельным исходом — более 200 тысяч в год. Причем мировая статистика фиксирует наивысшую смертность среди работников Азиатско-Тихоокеанского региона (более 60% от общего числа).

По данным СФР в 2023 году на отечественных предприятиях трудились около 48 миллионов человек, 7 миллионов из — в условиях вредного и опасного производства.

В среднем ежегодно происходит порядка 35 тысяч несчастных случаев, около 1700 заканчиваются гибелью работников. Жертвами профессиональных заболеваний становятся около 5 тысяч человек, что, кстати, в 1,5 раза ниже показателей десятилетней давности.

А что в России? Одно из первых документальных закреплений охрана труда получила в годы правления Елизаветы I. Трактат Ломоносова М.В. «Первые основания металлургии или рудных дел» (1742 г.) затронул вопросы организации труда «горных людей».В 1744 году был принят закон, создающий более мягкие условия ночного труда на фабриках и заводах.

В XIX веке появились первые нормотворческие акты по охране труда. Среди них Закон о надзоре за работами в частных рудниках и на заводах в плане (видах) их безопасности (1818 г.), Кодекс правил работы (1859 г.), Закон о запрете детского труда (1882 г.), приведший к образованию Фабричной инспекции, как органа государственного контроля. В 1899 году появились первые санитарными правилами по работе с опасными веществами (ртутью, свинцом).

XX век стал векомстановления и развития института охраны труда. В начале советской эпохи в 1917 году в газете «Правда» появились лозунги рабочего класса: «Земля — крестьянам!», «Охрана труда — рабочим!». В 1918 года был принят «Кодекс законов о труде РСФСР» (многим известный как КЗоТ). В послевоенные годы охрана труда по понятным причинам развивалась инертно, и только в период хрущевской «оттепели» были приняты ряд решений, направленных на улучшение условий труда в СССР.

Современная охрана труда в России определена как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК).

Из определения видно, что это довольно глобальная система по поддержанию профессионального долголетия, безопасности жизни и здоровья работников, которая должна реализовываться на всех уровнях — начиная от государства, заканчивая работодателем. На практике, выстроить систему получается далеко не у всех работодателей, многие еще к охране труда подходят по остаточному принципу, да и государство ко многим мероприятиям подходит формально.

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Создать у себя нормально функционирующую и должным образом финансируемую систему охраны труда могут позволить себе только крупные российские компании, такие как Газпром, Северсталь, Росатом и т.п. На этих предприятиях создаются максимально безопасные условия работы сотрудников.

Промышленные лидеры все активнее разрабатывают и внедряют комплексные программы охраны труда. Например, «Здоровье Северстали», «Каркас безопасности» Газпромнефти, «Промышленная безопасность» Лукойла, «Выгодно не скрывать» Росэнергоатома, «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда» Магнитогорского металлургического комбината и ряд других. Такие примеры показывают, что лидеры бизнеса ставят охрану труда на значимое место.

К сведению. В честь Всемирного дня охраны труда период с 22 по 28 апреля 2024 года Минздрав объявило Неделей популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах.

Основная «законотворческая функция» в области охраны труда в России возложена на Минтруда. За годы существования СССР накопилось достаточно много нормативных актов в области охраны труда и многие устарели. Несколько лет назад Правительством была дана установка на их пересмотр и отмену «старых ненужных документов» (так называемая «регуляторная гильотина»). Результаты уже есть, но охрана труда по-прежнему остается очень бюрократизированной сферой, требуется много «бумажной работы», причем порой ненужной.

Конечно же, хочется, чтобы государство и работодатели больше внимания уделяли профилактике травматизма на производстве, и работа в этом направлении ведется. Не так давно Минтруд присоединился к Глобальному движению «Vision ZERO» («нулевой травматизм»), основная стратегическая цель которого — свести к нулю количество несчастных случаев со смертельным исходом и минимизировать потери в результате производственного травматизма.

Также Минтруд разработал и внедрил Единую общероссийскую справочно-информационную систему по охране труда (ЕИСОТ), которая должна «опрозрачивать» многие вопросы охраны труда на предприятиях и повысить тем самым безопасность труда в России. Но на сегодняшний день ЕИСОТ не заработала еще в должной мере и пока не выполняет в полном объеме тех функций, которые в нее были заложены.

Эффективной мерой стимулирования работодателей для осуществления мероприятий по охране труда является их частичное финансирование государством.

Так, в 2023 году СФР на такие меры направил предприятиям более 20 миллиардов рублей, а в 2024 планируется потратить уже около 30 миллиардов рублей, большая часть которых уходит у работодателей на закупку средств индивидуальной защиты (спецодежда, средства для защиты ног), на медицинские осмотры и на санаторно-курортное лечение работников.

Всемирный день охраны труда — это лишний повод напомнить каждому работодателю о той роли и значении, которое отводится охране труда на предприятии и каковы последствия невнимания к безопасности труда.

Вместе с тем хочется подчеркнуть, что любые меры, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников и обеспечение их безопасности, будут напрямую отражаться на результативности рабочего процесса и, как итог, на прибыли самого работодателя.

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