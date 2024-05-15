Как работодателю законно отказаться от обучения по охране труда

Абсолютно все работодатели обязаны организовать и провести обучение своих работников по охране труда. Это реализуется посредством внутреннего и внешнего обучения, инструктажей нескольких видов и стажировки на рабочем месте.

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации – командированные, студенты, проходящие производственную практику

Инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный или внеплановый) нацелен на доведение до персонала требований охраны труда при выполнении конкретной поручаемой работы.

Помимо инструктажей каждый работник должен пройти как минимум внутреннее обучение безопасным методам проведения работ, а отдельные категории работников еще и оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

Часть персонала требуется обучить в специализированном учебном центре. Например, обязательно руководителя организации, членов внутренней комиссии по обучению, специалиста или ответственного за охрану труда и руководители структурных подразделений, которые проводят инструктажи своим сотрудникам на рабочем месте.

Пройти обучение по охране труда в специализированном учебном центре

Но в отдельных случаях обучение по охране труда и инструктажи можно либо упростить, либо вовсе не проводить. Рассмотрим несколько случаев.

1) Работодатель может освободить от первичного и повторного инструктажа работников, чья деятельность на рабочих местах связана исключительно с компьютерной, офисной и бытовой техникой. Перечень освобожденных работников утверждается руководителем организации. Например, бухгалтер, специалист по кадрам, юрисконсульт, оператор ПК и т.п.

2) Кроме того, для категорий персонала, указанных в пункте 1, допускается еще и освобождение от внутреннего обучения, если по результатам СОУТ условия труда отнесены к допустимым, а при оценке профессиональных рисков не выявлены опасности кроме тех, что связаны с работой на компьютере и офисном оборудовании. Освобождение от внутреннего обучения также оформляется приказом.

3) Для организаций со статусом микропредприятия (численность до 15 человек) в учебном центре обучение должен пройти как минимум один человек. Это, как правило, сам руководитель микропредприятия или ИП. А для всех остальных работников достаточно будет провести инструктаж. Причем допускается совместить вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте и ограничиться ведением единого Журнала регистрации инструктажа.

В заключении хочется отметить, что все требования относительно обучения работников по охране труда закреплены в Постановлении Правительства РФ № 2464 от 24.12.2021г. «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». В нем определено: кого и как нужно учить (внутренне или внешне, по каким программам, с какой периодичностью и прочие нюансы), но сам документ достаточно объемный и сложный в понимании для людей, не занимающихся профильно вопросами охраны труда. Поэтому, основной проблемой для работодателя является правильно распределить персонал по видам необходимого обучения и решить вопрос с освобождением от обучения, если такие показания есть.

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