Будет ли мораторий на проверки в сфере охраны труда в 2025 году?

В 2025 году в России продолжит действовать мораторий на плановые проверки в сфере охраны труда. Это означает, что государственные инспекторы не имеют права проводить плановые проверки на предприятиях, что должно снизить административное давление на бизнес.

Но, важно помнить, что мораторий — это не универсальное правило. Хотя он затрагивает большинство организаций, включая малые и средние предприятия, есть исключения для определенных категорий:

Крупные предприятия — могут быть проверены по инициативе органов надзора. Опасные производства — работающие с вредными и опасными условиями труда. Организации, которые обязаны проходить сертификацию в области охраны труда.

Отметим, что мораторий действует исключительно на плановые проверки.

Внеплановые проверки проводятся, как и раньше, при наличии следующих оснований:

По жалобам — если поступают жалобы от работников о нарушении трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.

После несчастных случаев — при несчастном случае на производстве проверка обязательна.

По результатам проверки надзорных органов в других областях. Например, проверки Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим требованиям.

При несоблюдении предписаний — если организация не устранила нарушения, выявленные ранее.

Плюсы моратория:

Снижение административной нагрузки , что позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности.

Стимулирование экономической активности . В условиях экономической нестабильности и санкционного давления уменьшение проверок может дать возможность компаниям улучшить свою финансовую устойчивость. В перспективе, это должно способствовать росту малого и среднего бизнеса внутри страны.

Возможность для организаций сосредоточиться на решении реальных проблем , не вовлекая кадровый потенциал на подготовку к проверкам.

Сосредоточение внимания надзорных органов на организациях, где риск несчастных случаев выше.

Минусы моратория:

Увеличение рисков для работников . Отсутствие регулярных проверок может привести к ухудшению условий труда.

Неосведомленность работодателей . Некоторые новые компании могут не знать о своих обязанностях в области охраны труда, либо знать об этом поверхностно.

Отсутствие контроля . На практике нередки ситуации, когда у работодателей возникает ложное ощущение безнаказанности, выражающееся в несоблюдение требований охраны труда.

Риск повышения количества несчастных случаев и нарушений на производстве.

Несмотря на существование моратория, соблюдать нормы охраны труда крайне важно. Неправильное понимание моратория может привести к нарастанию рисков и потенциально серьезным последствиям для бизнеса.

При любых жалобах работников или несчастных случаях инспекторы все равно имеют право проводить внеплановые проверки, по результатам которых нарушителям могут грозить штрафные санкций и испорченная репутация.

Соблюдение требований охраны труда не только защищает здоровье и безопасность работников, но и минимизирует риски для самого бизнеса.

Инвестиции в безопасность — это не только юридическая необходимость, но и важный шаг к созданию здоровой корпоративной культуры и повышению доверия среди сотрудников.

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