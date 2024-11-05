Будет ли мораторий на проверки в сфере охраны труда в 2025 году?

Но, важно помнить, что мораторий — это не универсальное правило. Хотя он затрагивает большинство организаций, включая малые и средние предприятия, есть исключения для определенных категорий:
Крупные предприятия — могут быть проверены по инициативе органов надзора.
Опасные производства — работающие с вредными и опасными условиями труда.
Организации, которые обязаны проходить сертификацию в области охраны труда.
Отметим, что мораторий действует исключительно на плановые проверки.
Внеплановые проверки проводятся, как и раньше, при наличии следующих оснований:
По жалобам — если поступают жалобы от работников о нарушении трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.
После несчастных случаев — при несчастном случае на производстве проверка обязательна.
По результатам проверки надзорных органов в других областях. Например, проверки Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим требованиям.
При несоблюдении предписаний — если организация не устранила нарушения, выявленные ранее.
Плюсы моратория:
Снижение административной нагрузки, что позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности.
Стимулирование экономической активности. В условиях экономической нестабильности и санкционного давления уменьшение проверок может дать возможность компаниям улучшить свою финансовую устойчивость. В перспективе, это должно способствовать росту малого и среднего бизнеса внутри страны.
Возможность для организаций сосредоточиться на решении реальных проблем, не вовлекая кадровый потенциал на подготовку к проверкам.
Сосредоточение внимания надзорных органов на организациях, где риск несчастных случаев выше.
Минусы моратория:
Увеличение рисков для работников. Отсутствие регулярных проверок может привести к ухудшению условий труда.
Неосведомленность работодателей. Некоторые новые компании могут не знать о своих обязанностях в области охраны труда, либо знать об этом поверхностно.
Отсутствие контроля. На практике нередки ситуации, когда у работодателей возникает ложное ощущение безнаказанности, выражающееся в несоблюдение требований охраны труда.
Риск повышения количества несчастных случаев и нарушений на производстве.
Несмотря на существование моратория, соблюдать нормы охраны труда крайне важно. Неправильное понимание моратория может привести к нарастанию рисков и потенциально серьезным последствиям для бизнеса.
При любых жалобах работников или несчастных случаях инспекторы все равно имеют право проводить внеплановые проверки, по результатам которых нарушителям могут грозить штрафные санкций и испорченная репутация.
Соблюдение требований охраны труда не только защищает здоровье и безопасность работников, но и минимизирует риски для самого бизнеса.
Инвестиции в безопасность — это не только юридическая необходимость, но и важный шаг к созданию здоровой корпоративной культуры и повышению доверия среди сотрудников.
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