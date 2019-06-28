Кредит для бизнеса за день: благодаря чему это возможно

За последние 10 лет в области финтеха произошли серьезные сдвиги. Перемены коснулись не только частных потребителей, но и обслуживания юридических лиц.

Сегодня большинство операций, для которых требовался обязательный визит в отделение, предприниматели могут совершать удаленно. С недавних пор в онлайн-режиме стали доступны и кредиты для юрлиц.

ПСБ первым среди банков предложил предпринимателям оформить онлайн-кредит за 1 день. Без визита в банк и сбора массы документов.

Как всё происходит?

Этап 1. Выбор суммы и срока кредита

Своим клиентам банк автоматически предлагает максимальную сумму и срок кредитования в интернет-банке. Клиент может задать свои параметры в пределах предложенных.

Компании и предприниматели, которые не являются клиентами ПСБ, также могут оформить онлайн-кредит на сайте продукта ПСБ «Всё просто!», выбрав сумму до 1 млн и сроком до 1 года.

Этап 2. Предоставление документов

Для оформления онлайн-кредита нужно предоставить всего два документа.

Документ 1. Согласие на запрос в бюро кредитных историй и на обработку персональных данных. Бланк или шаблон согласия не нужно искать в интернете, он придет при заполнении заявки на почту. Вам останется только подписать его и прикрепить в специальную форму на сайте.

Для чего это делается? В бюро кредитных истории хранится вся информация по ранее взятым кредитным обязательствам. Это необходимо, чтобы оценить риски и надежность заемщика, понять насколько он ответственный в своих обязательствах.

Если клиент ранее не допускал просрочек по личным кредитам или по ранее взятым для компании, банк скорее всего предложит ему лучшие условия.

Документ 2. Выписка из интернет-банка или карточка 51 счета из программы 1С. Нужно скачать документ с операциями за полгода и загрузить его при оформлении заявки.

51 счет показывает наличие и движение денежных средств на расчетном счете. Его анализ показывает, насколько живой и активной является деятельность компании. Не станет ли для нее непосильной кредитная нагрузка.

Собирать сведения о недвижимости, автомобилях, ценностях, наличии иждивенцев в семье не имеет смысла. Два вышеуказанных документа являются необходимыми и достаточными для принятия решения. Такой подход значительно сокращает этап подготовки и сбора документов

Этап 3. Дождаться одобрения заявки

Максимальный срок ожидания - 24 часа. На практике же решение принимается еще быстрее.

Почему так быстро? Потому что при оценке заемщика вмешательство человека минимально. Для оценки рисков по конкретному заемщику используются скоринговые программы с элементами машинного обучения. Менеджер банка нужен в тех случаях, если при заполнении заявки клиент допустил ошибки. Он свяжется, уточнит детали и запустит заявку в работу.

Этап 4. Получение кредита

После одобрения кредита клиенту банка достаточно войти в мобильный банк и нажать кнопку “Получить кредит”.

Для сторонних клиентов

Если р/с в банке нет, приедет менеджер в назначенное время и на месте подпишет все документы.

Комментарий Александра Чернощекина, директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка:

«Мы видим, что дистанционный формат работы – это то, что клиенты ждут от банка. И мы решили упростить процессы кредитования, сделав их прозрачными. Мы не запрашиваем лишнюю информацию, не говорим: «Сначала дайте нам данные, а потом приносите оригиналы документов лично». Онлайн-кредитование должно быть удобным».

Подробности кредита

Кредит ПСБ «Всё просто!» выдается на любые бизнес-цели на срок до 1 года, без залога, без обеспечений, без комиссий. Сумма кредита не превышает 1 млн рублей. Ставка фиксированная – 16,5% годовых.

Подать заявку на кредит ПСБ «Всё просто!» можно на сайте.

P.S. Если вы только начинаете работать с ПСБ, обратите внимание на то: