В офисах ПСБ можно купить онлайн-кассы со встроенным эквайрингом

Что случилось

В офисах Промсвязьбанка (ПСБ) в конце июля стартовали продажи мобильных онлайн-касс с подключенным эквайрингом. Они предназначены для микро-, малого и среднего бизнеса.

Касса включает в себя:

онлайн-фискализацию;

прием различных видов платежей;

печать чеков,

возможность вести товароучет.

На всех кассах подключен эквайринг от ПСБ.

Кем разработана касса

Это совместное решение российской компании «Штрих-М» и французского разработчика защищённых платёжных решений Ingenico Group.

Преимущества кассы “ШТРИХ-КАРТ-Ф”

Виды платежей. “ШТРИХ-КАРТ-Ф” — это компактная касса-планшет. Литера “Ф” в названии означает универсальность кассы. Она подойдет под любой вид платежей: наличный и безналичный расчет, в оффлайн и онлайн торговле. Касса поддерживает мобильные платежи (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) и работает со всеми платёжными системами.

Мощная батарея. Благодаря батарее увеличенной ёмкости она работает без подзарядки до 14 часов. Кассу можно использовать в переносной торговле на открытом воздухе при температурах до -10°C.

Дополнительные опции. “ШТРИХ-КАРТ-Ф” имеет встроенную камеру для считывания двумерных штрих-кодов. Поддерживает все беспроводные интерфейсы, что позволяет ее использование в любом месте, где есть связь.

Программное обеспечение

На смарт-кассу предустановлено бесплатное кассовое и товароучётное программное обеспечение «Торговля.онлайн». Это позволяет анализировать объемы наличных и безналичных продаж.

“Торговля.онлайн” дает предпринимателям следующие возможности:

вести учет по нескольким магазинам/нескольким юрлицам;

внедрять скидки и системы лояльности;

маркировать табачные изделия и работать с ЕГАИС для продажи алкоголя.

Партнеры проекта о кассе

Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка: «Мы первыми на рынке реализовали прямое соединение онлайн-касс с процессингом банка. Благодаря отсутствию посредников, мы смогли предложить нашим клиентам выгодные тарифы по торговому эквайрингу. Многофункциональные кассовые устройства будут незаменимы в розничных магазинах, супермаркетах, кафе и ресторанах».

Алексей Решетилов, коммерческий директор Ingenico Russia: «Выводя на рынок интегрированное кассовое решение, совмещающее онлайн-фискализацию, прием всех видов платежей, печать чеков, сканирование штрих-кодов и синхронизацию торгового зала и складов, мы оптимально попадаем в рынок мобильных онлайн-касс. Наше решение ориентировано, в первую очередь, на наиболее активную и передовую часть российского предпринимательства — на тех, для кого понятия инновации и новые источники дохода связаны неразрывно».

Стоимость

Цена устройства: 23200 руб. без фискального накопителя. Программное обеспечение в смарт-кассах, подключенных в ПСБ, предоставляется бесплатно.

На онлайн-кассы с эквайрингом ПСБ действует единый тариф с комиссий 1,99%.

Ранее мы рассказывали о пилотном проекте ПСБ «Ничего наличного». Он позволяет ИП и компаниям МСБ приобрести платежный терминал в офисе банка и в этот же день начать прием платежей.