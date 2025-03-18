Как сделать бухгалтерию полезной для бизнеса, а не для налоговой

Основные ошибки в организации финансов
Ошибка 1. Главный бухгалтер ≠ финансовый директор
Многие предприниматели думают, что главбух не только ведет учет, но и помогает управлять деньгами, прогнозировать доходы и расходы, рассчитывать рентабельность проектов. На самом деле это не его задача. Главный бухгалтер отвечает за соответствие отчетности требованиям налоговой, но он не анализирует бизнес-процессы и не дает стратегических рекомендаций.
Ошибка 2. Отсутствие автоматизации
Без автоматизированных систем финансовый учет превращается в хаос. Когда учет ведется в блокнотах, Excel или вообще «на глаз», сложно понять, сколько реально зарабатывает бизнес, куда уходят деньги и какие направления стоит развивать.
Ошибка 3. Отсутствие управленческого учета
Если предприниматель видит только налоговую отчетность, он не понимает, какие направления бизнеса прибыльны, а какие работают в убыток. В итоге компания может тратить ресурсы на нерентабельные проекты, даже не осознавая этого.
Как правильно организовать финансовый учет
1. Добавить к бухгалтерскому учету управленческий
Это система, которая позволяет контролировать:
Доходы и расходы по направлениям бизнеса.
Кассовые разрывы и платежный календарь.
План-фактный анализ финансов.
Как внедрить управленческий учет:
Разделите учет на налоговый и управленческий.
Определите ключевые финансовые показатели: прибыль по направлениям, рентабельность, маржинальность, операционные расходы.
Настройте регулярные финансовые отчеты.
2. Использовать программные продукты
Современные дашборды, автоматизированные отчеты и цифровые решения помогают не только снизить затраты на учет и исключить человеческий фактор, но и обеспечивают оперативное управление бизнесом.
Примером такого подхода является «Виртуальный офис» — личный кабинет клиента, являющийся частью экосистемы КУБ2Б. В нем реализован таск-менеджер и дэшборды с аналитикой, что позволяет клиентам оперативно ставить задачи, отслеживать их статус и получать визуализированные финансовые данные в режиме реального времени. Благодаря автоматизированным процессам управленческий учет становится прозрачным и удобным: в любой момент можно сформировать отчет, отследить доходы и расходы по направлениям, проанализировать рентабельность и детализировать затраты по статьям.
Система интегрирована с бухгалтерским учетом, что позволяет загружать банковские выписки, автоматически распределять расходы по категориям и получать актуальные финансовые показатели без дополнительного участия.
Такой подход сокращает временные затраты и минимизирует вероятность ошибок, поскольку все данные обновляются в режиме реального времени и доступны в удобном интерфейсе.
Мы сами работаем так, как предлагаем работать нашим клиентам. В отличие от стандартных решений на рынке, КУБ2Б сочетает автоматизацию с поддержкой профессионалов, которые лично курируют ваш учет и управленческую отчетность. Мы предлагаем уникальное сочетание технологий и экспертной помощи, чтобы ваш бизнес развивался без финансовых рисков.
Примеры инструментов:
1С, МойСклад — учет первичных документов и электронный документооборот (ЭДО);
Power BI, Google Data Studio — визуализация данных;
Excel с готовыми шаблонами — базовый вариант управленческого учета.
3. Выстроить четкие регламенты
Чтобы данные вносились корректно и своевременно, нужно прописать:
Как обрабатываются платежи.
Как распределяются расходы по статьям.
Кто отвечает за внесение информации.
В общем, нужно сформировать «Учетную политику управленческого учета», где до мелочей расписано как ведется учет финансов в вашей компании. Благодаря этой книге любой финансовый директор сможет продолжить вести управленку в компании, а бухгалтера по первичной документации будут знать как сажать отдельные виды приходов и расходов.
Например: выплату зарплаты в феврале за январь сажать в расходы января или февраля? Или к какой статье доходов относить разные виды поступлений, чтобы видеть рентабельность различных направлений бизнеса.
Финансовый аутсорсинг от «КУБ2Б»
Мы построили уникальную экосистему из программного обеспечения, которую встраиваем в ваш бизнес и настраиваем безупречный, актуальный и современный финансовый учет в организации
Что дает управленческий учет бизнесу
Управленческий учет — это не просто важная часть финансовой работы бизнеса, а настоящий инструмент для его роста и эффективного управления. Он позволяет предпринимателю не только контролировать текущие финансовые потоки, но и стратегически планировать будущее, предотвращать проблемы и повышать доверие со стороны внешних партнеров, таких как инвесторы или банки.
Давайте подробнее разберем, что именно дает управленческий учет бизнесу.
1. Видимость финансовой картины
Управленческий учет предоставляет полную картину финансов бизнеса, позволяя владельцам и менеджерам понять, где и как работают деньги. Это позволяет:
Идентифицировать прибыльные и убыточные направления бизнеса. Вы можете увидеть, какие продукты или услуги приносят наибольшую прибыль, а какие наоборот — создают убытки.
Оценить эффективность инвестиций в различные области бизнеса, такие как маркетинг, оборудование, сырьё и т.д.
Оценить общее финансовое состояние компании, чтобы понимать, хватает ли средств на операционные расходы и развитие.
Таким образом, управленческий учет помогает делать обоснованные выводы и оперативно реагировать на изменения в финансовом положении.
2. Предотвращение кассовых разрывов
Кассовый разрыв возникает, когда у компании нет достаточно средств для покрытия своих обязательств, например, для оплаты поставщикам или зарплаты сотрудникам. Управленческий учет позволяет:
Отслеживать динамику денежных потоков и прогнозировать, когда возникнут проблемы с ликвидностью.
Получать уведомления о возможных кассовых разрывах, что дает возможность заранее подготовиться, например, найти дополнительные источники финансирования или пересмотреть сроки оплаты.
Оптимизировать платежи, планируя их так, чтобы не допустить ситуации, когда расходы превышают доходы в критичный момент.
Таким образом, управленческий учет помогает поддерживать финансовую стабильность и избегать ситуаций, которые могут привести к остановке бизнеса из-за нехватки средств.
3. Возможность бюджетирования
Бюджетирование — это процесс планирования будущих доходов и расходов. Управленческий учет помогает бизнесу:
Прогнозировать будущие доходы и расходы на основе текущих данных и трендов, что позволяет строить более точные финансовые планы.
Устанавливать цели и ориентиры для каждого отдела или направления бизнеса, что способствует контролю за затратами и более эффективному расходованию ресурсов.
Регулярно корректировать бюджет, если возникают непредвиденные расходы или доходы, что помогает более гибко реагировать на изменения на рынке.
Это позволяет бизнесу управлять своими финансами более эффективно, оптимизировать расходы и выстраивать долгосрочную стратегию.
4. Контроль операционных расходов
Контроль расходов — важная составляющая управленческого учета, которая позволяет владельцам бизнеса понимать, куда уходят деньги и какие расходы можно сократить. С помощью управленческого учета вы можете:
Детально анализировать каждую статью расходов, от аренды помещений до расходов на маркетинг, оборудование и оплату труда.
Выявлять избыточные или неэффективные затраты и принимать меры по их оптимизации, например, сокращать ненужные расходы или улучшать процессы, которые требуют больших вложений.
Оценивать эффективность каждого элемента затрат и решать, где стоит сделать инвестиции для улучшения финансовых показателей, а где нужно сократить расходы.
Это дает возможность улучшать рентабельность бизнеса и повышать его финансовую устойчивость.
5. Прозрачность для инвесторов и банков
Для привлечения внешнего финансирования, будь то инвестиции или кредиты, бизнесу необходимо продемонстрировать свою финансовую стабильность и потенциал роста. С нашей отчетностью это становится проще, потому что:
Наши балансы и отчеты изначально корректны и готовы к подаче. Их не нужно дорабатывать или исправлять — вся информация прозрачна и достоверна.
Инвесторы и банки сразу видят реальное финансовое состояние компании. Это экономит время, повышает доверие и облегчает процесс принятия решений о финансировании.
Процесс получения кредитов или инвестиций становится быстрее и проще. Четкие и точные финансовые документы позволяют внешним партнерам оперативно оценить перспективы сотрудничества.
В результате компания получает не только удобную систему учета, но и более высокий уровень финансовой репутации, что открывает новые возможности для роста.
6. Внедрить фондирование
Создать отдельные фонды заработной платы, налогов, рекламы, дивидендов, резервные фонды и т.д. Фонды собираются в процентном соотношении от поступлений или прибыли. Откладываются на отдельные счета и тратятся только по целевому назначению.
Резервный фонд — для закрытия кассовых разрывов или непредвиденных расходов.
Фонд маркетинга — чтобы компания росла, фиксированный процент от оборота или прибыли откладывается на отдельный депозит и на рекламу всегда есть деньги.
Фонд дивидендов — чтобы собственник понимал, сколько денег он может вывести из компании без ущерба для операционной деятельности.
Нераспределенная прибыль — прибыль которую можно распределить по разным фондам или выплатить дивидендами.
Фонд зарплаты — чтобы на зарплату всегда были деньги, даже при крупных закупках, создается отдельный депозит, куда откладываются деньги в процентном отношении от выручки.
Фондов может быть сколько угодно и называться они могут по разному.
Как это работает на практике
Мы сами используем такую систему: бухгалтерия ведет учет в реальном времени, автоматически собирая данные и формируя отчеты.
Результат:
Финансы за любой период видны в один клик.
Нет ручного учета — все автоматизировано.
Бизнес понимает, какие направления развивать, а от каких стоит отказаться.
Разбираем популярные возражения
«У меня маленький бизнес, мне это не нужно»
Даже если у вас небольшой бизнес, автоматизированный управленческий учет помогает избежать кассовых разрывов, контролировать расходы и планировать прибыль.
На самом деле, не стоит вопрос ведется ли управленческий учет в организации. Если собственник не ведет управленческий учет в специализированной программе, в excel таблице или даже в блокноте, значит, он ведет его у себя в голове — он просчитывает, сколько прибыли осталось по окончанию месяца, сколько из них понадобиться на оплату поставщикам и зарплаты сотрудникам и рассчитывает свой доход. Может рассчитает верно, а может и нет.
Поэтому вопрос стоит в том, на сколько информация имеющегося управленческого учета дает своевременную, актуальную и корректную информацию для принятия решений владельцем бизнеса.
«Это дорого и сложно»
Большинство решений можно внедрить на базе Excel или Google Таблиц, а затем постепенно автоматизировать.
«Я и так все вижу по остаткам на счете»
Остатки на счете — не показатель реального финансового состояния бизнеса. Они не учитывают будущие платежи, кредиторскую и дебиторскую задолженность.
Заключение
Как собственник бизнеса, я убежден, что бухгалтерия — это не просто обязанность, а важнейший инструмент для достижения финансового успеха. Если правильно организовать учет, разделить его на налоговый и управленческий, внедрить автоматизацию и установить четкие регламенты, можно значительно повысить эффективность финансовых операций.
Такой подход позволяет не только сократить затраты, но и оперативно реагировать на изменения в бизнес-среде, планировать будущее и увеличивать прибыльность.
Нужно понимать, что бухгалтерия — это не просто отчетность для налоговых органов, а основа для принятия стратегических решений, роста бизнеса и финансовой стабильности.
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