Как работать с самозанятыми-нерезидентами

Когда подрядчик может стать самозанятым?

Разъяснения по этому поводу дал Минфин в письме от 20.01.2020 № 03-11-11/2644.

Налог на профессиональную деятельность вправе уплачивать физические лица, которые встали на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Причем эта возможность предоставлена не только гражданам РФ, но и жителям стран ЕАЭС — Евразийского экономического союза.

Напомним, что участниками ЕАЭС, помимо нашей страны, являются Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.

Что требуется от иностранца, чтобы стать плательщиком НПД?

Вид на жительство или разрешение на временное пребывание. ИНН (его получают в налоговой по месту фактического проживания).

Затем иностранец может регистрироваться в качестве самозанятого. Сделать это можно в банке или приложении «Мой налог» (подп. 4-5 ст. 5 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Обратите внимание! Иностранец может зарегистрироваться в приложении или в личном кабинете на сайте ФНС только при использовании ИНН и пароля от кабинета налогоплательщика-физического лица.

Получить пароль можно сразу при обращении за ИНН или позднее — в любой инспекции, которая занимается приемом граждан. Для получения пароля потребуется документ, удостоверяющий личность.

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Самозанятый стал нерезидентом — нужно ли беспокоиться заказчику?

Напомним, что любой человек, кто в течение 12 месяцев подряд находится за пределами РФ более 183 дней, становится нерезидентом (п. 2 ст. 207 НК).

Если иностранец будет находиться больше 183 дней в году в другой стране, потеряет ли он статус самозанятого?

Закон говорит, что волноваться не о чем. Прямой зависимости от наличия резидентства для ведения легальной деятельности самозанятого нет. Поэтому, даже утратив резидентство, но оставшись гражданином РФ или любой из стран ЕАЭС, самозанятый сохранит свой статус.

Поэтому для заказчика наличие или отсутствие у физлица статуса налогового резидента России решающего значения не имеет.

Что будет, если доход самозанятого превысит лимит

Если доходы налогоплательщика превысят 2,4 млн рублей за год, то он не сможет в этом календарном году продолжить получать доходы в рамках спецрежима.

Есть несколько вариантов дальнейших действий со стороны заказчика:

Прекратить работу с ним и ждать следующего календарного года. К примеру, самозанятый в сентябре 2022 года достиг лимита по доходам. Снова начать работать он сможет в с 1 января 2023 года. При этом отказываться от статуса самозанятого или заново регистрироваться не нужно. Статус налогоплательщик сохранит. Заключить новый договор , но уже просто с физлицом без особого налогового статуса. Потребуется подать уведомление о расторжении и заключении нового договора в МВД (читайте об этом далее в статье). Придется из вознаграждения по такому договору удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ и уплачивать страховые взносы. Расторгнуть договор с самозанятым.

Как бизнесу работать с самозанятыми иностранцами?

Кроме обмена стандартными документами по сделке (договор, акт, чек), заказчику нужно учитывать требования миграционного учета.

1. В Главное управление по вопросам миграции МВД нужно подать уведомление о заключении договора с иностранцем в течение 3 рабочих дней со дня подписания. Форму уведомления можно найти в Приложение № 7 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536.

При работе с гражданами Республики Беларусь уведомлять отдел миграции не нужно.

В такой же срок подается уведомление и при расторжении договора с самозанятым иностранцем (Приложение № 8 к приказу № 536).

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2. Если компания предоставляет жилье, то иностранца нужно поставить на миграционный учет по месту пребывания. Уведомление (Приложение № 4 к приказу МВД от 10.12.2020 № 856) направляется в миграционную службу в течение 7 рабочих дней со дня прибытия.

Если иностранец покидает место пребывания, в такой же срок компании нужно подать уведомление об убытии (Приложение № 1 к приказу МВД от 14.09.2020 № 641).

3. Далее исполнитель выполняет работы, оказывает услуги. После того, как результат его работы принят и оплачен заказчиком, самозанятый формирует чек в приложении и пересылает его заказчику. В идеале нужно подтвердить оказанные услуги актом.

Подробно, почему нужно подстраховаться дополнительными документами мы рассказывали в статье «Чем вы рискуете, работая с самозанятыми».

В целом работа с самозанятыми-иностранцами не отличается от сотрудничества с российскими исполнителями. Главное — соблюдать миграционное законодательство и получать все закрывающие документы и чеки.