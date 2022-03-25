Чем вы рискуете, работая с самозанятыми

Работа с самозанятыми очень выгодна компаниям, так как за них не надо платить налоги и взносы. Однако иногда такое сотрудничество может привести к доначислениям взносов, а также налога на прибыль или налога на УСН (в зависимости от применяемого режима). В этой статье мы расскажем, чем может обернуться сотрудничество с плательщиками налога на профессиональный доход, если не обращать внимания на некоторые нюансы.

Налоги и взносы

При работе с самозанятыми организация не признается налоговым агентом по НДФЛ, так как плательщики НПД не платят этот вид налога. То есть исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ с суммы выплат не надо. Похожая ситуация и со страховыми взносами в фонды. Заказчик не должен их уплачивать с суммы выплаты самозанятого.

Но если не соблюсти некоторые условия, то договор с самозанятым налоговики могут переквалифицировать в трудовой.

Тогда придется заключить с таким исполнителем новый договор, причем задним числом, а с предыдущих выплат уплатить НДФЛ, а также рассчитать и перечислить страховые взносы.

Кроме этого компанию могут привлечь к ответственности по п. 4 ст. 5.27 КоАП и выписать штраф в размере:

10 тысяч до 20 тысяч рублей — на должностное лицо;

от 5 тысяч до 10 тысяч рублей — на ИП;

от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — на компанию.

При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются в два раза и более а должностное лицо могут отстранить от работы на срок от одного до трех лет.

Нужно помнить, что самозанятый — свободный исполнитель, у которого нет начальства.

Например, дизайнер в агентстве не может быть устроен как самозанятый, если ему необходимо быть в офисе с 09:00 до 18:00 и работать на компьютере заказчика, а выплаты по договору происходят два раза в месяц, в дни выплаты зарплаты. Кроме этого, в случае с дизайнерском агентством, дизайнер — это штатная единица, так как без нее компания не сможет работать.

Конечно, если работа будет иметь разовый характер, например, на проектной основе, то можно оформить договор и с самозанятым. Главное — не вызывать его на работу в офис и не обязывать трудиться по графику агентства.

На платформе Qugo можно найти самозанятого для выполнения заказа, заключить с ним договор, подписать акты и перевести оплату. На сервисе сохраняется полная переписка с исполнителем. Так вы сможете доказать проверяющим органам, что это действительно разовый заказ и вы не принуждали исполнителя к регистрации в качестве самозанятого.

Налог на прибыль и единый налог на УСН

Определимся сразу, что налог с прибыли платят все компании, но для некоторых расходы не имеют значение (ИП на патенте или ООО на «доходной» упрощенке). Для других они важны, например, для расчета 15% единого налога при УСН или налога на прибыль, если налогоплательщик работает на общей системе налогообложения.

Проблемы могут возникнуть в том случае, если самозанятый аннулирует чек. Появятся расхождения между сведениями в учете организации и данными, переданными в ФНС самозанятым. Разницу могут обнаружить при камеральной или выездной проверке.

Налоговики в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ указали, что компании и ИП могут принять расходы даже по аннулированному чеку. Главное, чтобы он был на руках у заказчика. Компания не виновата, что самозанятый решил «схитрить» и не заплатить налог.

Но в этом же письме они отметили, что такая ситуация может повлиять на проверку учета доходов плательщика НПД. С одной стороны — ничего страшного, так как проверять будут самого самозанятого. Но налоговики могут проверить не только все доходы, но и договоры с заказчиками. И если в договоре есть какие-либо неточности, то проблемы могут быть и у самой компании.

Кроме того, несмотря на отсутствие особых требований в отношении подтверждающих документов (обязательным по закону является только чек из приложения), налоговики требуют предоставления договоров и актов. Это документы должны подтвердить конкретные условия выполнения работ или оказания услуг, сумму сделки, ответственность исполнителя, сроки и т. д.

Отсутствие договора и акта может говорить о формальности выплаты в пользу самозанятого, ФНС может также посчитать, что таким образом компания просто выводит наличные средства (особенно, если самозанятый все полученные деньги сразу снимает со счета).

Сложности в работе с исполнителями

Не всегда самозанятые четко понимает особенности своего налогового статуса. Если сотрудничество с компанией постоянное, то исполнитель начинает воспринимать его как обычную работу, что недопустимо.

Плательщикам НПД не положены трудовые права и льготы, как штатным сотрудникам. То есть самозанятые не уходят в отпуск или на больничный. Да и стаж такой «работы» не учитывается в дальнейшем при расчете больничного.

Вот тут и кроются возможные споры с самозанятым. Такие исполнители могут настаивать на уходе в отпуск или оплате больничного, причем по листку нетрудоспособности. И порой доказать им, что взаимоотношения между заказчиком и самозанятым строятся на других принципах, очень сложно. И совсем плохо, если самозанятый пошел ва-банк и решил пожаловаться в трудовую инспекцию или ФНС.

Заказчику придется доказывать, что никаких трудовых отношений даже не подразумевалось.

С 2022 года все больничные выдаются только в электронном виде. И самозанятый может сказать, что работает в компании, не упомянув, что на самом деле это договор ГПХ. Медучреждение выпишет листок нетрудоспособности с указанием этой компании и передаст его в ФСС. Что дальше будет — пока неизвестно. Практики или разъяснений по этому вопросу еще не было.

В случае жалобы организацию ожидает проверка. И, если выявится подмена трудовых отношений — переквалификация договора. А значит — налоги, взносы, пени и штрафы.

Конечно, если у вас есть все доказательства — договоры, акты, переписка и т. д. — защитить себя перед проверяющими и в суде будет проще.

Но самый большой риск, если самозанятый утратит статус или добровольно откажется от него, а заказчику не сообщит. Вот тогда объяснить, почему вы не платили за него взносы, хотя оплачивали работу физлицу, будет гораздо труднее. Судебная практика тут не в пользу заказчиков.

Все исполнители на платформе Qugo уже зарегистрированы как самозанятые. Кроме этого, платформа сама проверяет статус самозанятого при заключении договора и проведении оплаты. Вам не надо волноваться о статусе исполнителя и нести финансовые потери из-за его недобросовестности.

Контроль налоговиков

ФНС много раз предупреждала компании, что работа с самозанятыми не должна быть постоянной. Нельзя просто заменить штатных сотрудников на плательщиков НПД — это незаконная налоговая оптимизация.

В 2021 году налоговики начали массово вызывать компании на допросы в отношении самозанятых — подозревать в подмене трудовых отношений.

Ходить на прием к налоговикам никому не хочется, для любого руководителя вызов в ФНС — это стресс, да еще и нужно тщательно подготовиться к нему (не все директора знают, с кем именно работает компания, ведь напрямую с исполнителями они могут и не контактировать).

Поэтому стоит подготовить для лиц, ответственных за заключение договоров, чек-лист (используйте рекомендации из этой статьи и других, ссылки на которые мы давали в самом начале).

Отказываться от работы с самозанятыми или нет?

У некоторых могла появиться идея, что лучше вообще не работать с плательщиками НПД. Зря!

Для компании выгодно сотрудничать с самозанятыми. Главное — соблюдать законодательство. Заключать договоры только на разовые заказы, не контролировать ход работ, а указать в договоре конкретные цели и задачи, поставленные самозанятому и ответственность за их неисполнение, не принуждать никого к сотрудничеству через самозанятость.