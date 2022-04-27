Признаки нелегальных схем с самозанятыми: как налоговая проверяет бизнес

Вредные советы тем, кто спит и видит, как бы уплатить штраф-другой, можно получить тут. Ну а если серьезно, то в налоговой неглупые люди работают, и пытаться обмануть их очевидными «детскими» схемами не получится.

Очередное письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 ярко об этом свидетельствует. В нем содержатся легко узнаваемые признаки наивной и опасной подмены трудовых отношений работой с самозанятыми.

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Опасные условия договоров

Сразу отметим, что это не фантазии налоговиков, а реальные схемы, вскрытые ими при проверках, причем наложенные санкции «работодатели» пытались оспорить — и потерпели сокрушительное поражение.

Иными словами, все эти схемы рассмотрены в судебном порядке, признаны незаконными и получили практически официальный статус «как делать не надо». В письме приведен внушительный перечень судебных актов: от определений ВС (от 27.02.2017 № 302-КГ17-382) до решений региональных арбитражей.

Итак, какие же признаки свидетельствуют о том, что НПД используется не по назначению, т. е. для маскировки трудовых отношений?

В первую очередь это излишняя конкретизация функций(как в трудовом договоре), которые нужно выполнять регулярно. Равно как и излишняя концентрация на процессе труда, а не на результате — например, «быть готовым к выполнению заданий в период с 9 до 18 ежедневно».

Еще одна засада: фиксация четкой суммы ежемесячной оплаты, тем более если в течение календарного года размер вознаграждения не меняется. Тем самым вы свидетельствуете о том, что заранее определили объем работы для человека, который якобы независим и не интегрирован в производственную деятельность (кстати, подобное «включение» в команду — тоже криминал).

Не стоит:

увязывать вознаграждение с фактически отработанными днями;

подчинять самозанятого каким-то внутренним распорядкам и, тем более, штрафовать его за несоблюдение, контролировать его;

заключать договоры на год ( и даже до окончания календарного года );

и даже до окончания календарного года назначать самозанятого материально-ответственным лицом.

Потенциально опасны и такие жесты «доброй воли», как попытки обеспечить работника всем необходимым — надлежащими условиями, материалами, удобным местом на территории «заказчика», оборудованием (например: когда человек сидит за рабочим столом в вашем офисе, работает на вашем компьютере и распечатывает результат своей работы на вашем принтере и бумаге). А также — централизованное представление «заказчиком» отчета за «исполнителя».

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Что «сжигать» прежде всего

В письме ФНС в очередной раз цитируется позиция Верховного Суда (имеется в виду постановление Пленума ВС от 29.05.2018 № 15) по поводу того, какие документы могут доказать, что мы имеем дело с трудовыми отношениями, в частности:

пропуска, оформленные «исполнителю» для доступа на территорию «заказчика»;

журналы регистрации посещения;

расчетные листки;

графики отпусков;

накладные, счета-фактуры, путевые листы и проч. документы, заполненные и (или) подписанные «исполнителем»;

документация по охране труда, в т. ч. карта СОУТ и т. п.

Помните о том, что налоговики с удовольствием применят ст. 54.1 НК, выявив при камеральной проверке маскировку фактических трудовых отношений. Будьте внимательны при сотрудничестве с плательщиками НПД и соблюдайте закон — только это позволяет избежать проблем по переквалификации отношений и связанных с этим финансовых потерь.