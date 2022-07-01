Три часто задаваемых вопроса о самозанятости

Вопрос № 1. Какие юридические и организационные риски возможны для компании при привлечении самозанятых?

Если разделить все риски, связанные с работой с самозанятыми, на несколько категорий, то, в первую очередь, стоит выделить юридические риски. И здесь самая главная опасность — это переквалификация отношений в трудовые. В связи с этим существует целый ряд тонкостей при взаимодействии с самозанятыми.

Например, необходимо правильно оформить корректный вид деятельности и задание, которое будет выполнять самозанятый исполнитель, чтобы было очевидно, что это не трудовая функция. При работе с самозанятым необходимо ставить конкретную измеримую задачу.

Одна из самых частых ошибок — вместо того, чтобы указать услугу, указывают профессию или должность. Например, в договоре сказано: «Выполняет обязанности дизайнера интерьеров», — в то время как правильно было бы написать: «Выполнить дизайн-проект офиса по адресу».

Вопросы переквалификации неразрывно связаны с организационными рисками. Организационные риски — это не предоставленный исполнителем чек, случайно или намеренно аннулированный чек, а также превысивший 2,4 миллиона рублей доход самозанятого в рамках одного календарного года.

Дабы избежать всех этих проблем, необходимо своевременно собирать корректно оформленные закрывающие документы. Это как минимум чеки, но также сейчас ФНС рекомендует иметь подписанные акты об оказанных услугах.

Немаловажным моментом является периодичность выплат. Например, если самозанятому поставлена довольно большая задача, её можно оплачивать частями. Но это совершенно точно не должно быть похоже на выплату зарплаты два раза в месяц по фиксированным датам.

Большим подспорьем во взаимодействии с самозанятыми может стать организация работы через платформы наподобие Qugo:

мы проверяем статус самозанятого перед каждой выплатой, чтобы деньги не ушли физическому лицу без специального налогового статуса;

перед каждой выплатой, чтобы деньги не ушли физическому лицу без специального налогового статуса; мы даём рекомендации по периодичности выплат и помогаем с корректной формулировкой заданий;

и помогаем с корректной формулировкой заданий; мы не только выбиваем чеки, но и отслеживаем аннуляции чеков через платформу;

чеков через платформу; у нас можно электронно подписать акт выполненных работ.

Вопрос № 2. Когда с самозанятыми нельзя работать?

С самозанятым нельзя сотрудничать, если исполнитель состоял в трудовых отношениях с данным работодателем в последние два года. Также исполнитель может утратить статус самозанятого (например, когда доход превысил 2,4 миллиона рублей) или по разным причинам не имеет права осуществлять деятельность в качестве самозанятогою

Например, если он находится на госслужбе, то не может одновременно подрабатывать как самозанятый (исключение: сдача жилья в аренду).

И самое главное — если исполнитель действительно выполняет трудовую функцию.

Вопрос № 3. Почему важно проверять статус самозанятого?

Случайная выплата физическому лицу, утратившему статус плательщика НПД — это настоящая головная боль для заказчика. Это чревато начислением всего налогового бремени по закону, а именно НДФЛ в размере 13% и страховых взносов в размере 27,1%.

Другими словами, заказчик «попадёт» на 46,1%, если просто не проверит статус исполнителя. Здесь есть ещё один тонкий момент: если заказчик всё же отправил деньги, а самозанятый по какой-то причине утратил свой статус, то чек не может быть выбит, а значит, заказчик в принципе не сможет принять данные затраты к расходу.

Крупный бизнес по всей стране успешно переводит временные процессы и проектную работу на сотрудничество с самозанятыми. Процесс мог бы идти значительно быстрее, но иногда компании сталкиваются с неоднозначной трактовкой налоговиками таких взаимоотношений.

Налоговая и бизнес всё ещё находятся в процессе формирования взаимовыгодных условий. Самое объёмное разъяснение ФНС вышло в апреле этого года. Общая логика налоговиков говорит о том, что самозанятый должен выполнять работу на собственной рабочей базе, своими силами, а компания-заказчик не должна пытаться скрыть за таким взаимодействием трудовые отношения. Здесь налоговики обращают внимание даже на такие случаи, когда формально отношения по договору прекращены.

Например, если массово исполнители после окончания работы с какой-то компаний перестают быть самозанятыми, то для налоговой это сигнал к тому, что здесь что-то не так.

Для вашего удобства специалисты Qugo разработали чек-лист проверки договора с самозанятыми по данному разъяснению от ФНС.

Бизнесу, желающему работать с самозанятыми исполнителями, можно рекомендовать выбирать наиболее безопасные и правильные с точки зрения правоприменителя сценарии — заключать с самозанятыми договоры на временные или проектные работы: короткие эпизодические задачи, сезонную работу, при необходимости временного усиления команды на одном объекте и так далее.