Самозанятые

Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины смогут стать самозанятыми

Поправки в закон о самозанятости уже приняты.

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Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины смогут стать самозанятыми

Весной 2022 года маркетплейс для самозанятых Qugo разместил петицию с призывом разрешить гражданам Украины, ДНР и ЛНР регистрироваться в России в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Мы ранее рассказывали об этом читателям блога.

Спустя четыре месяца наша инициатива была услышана: соответствующие поправки в федеральный закон предложил депутат от «Единой России» Евгений Федоров.

28 июня 2022 года был опубликован закон № 206-ФЗ, который, в том числе, внес изменения в статью 5 закона № 422-ФЗ о самозанятости:

Таким образом, беженцы смогут легально зарабатывать на территории России, бюджет получит больше средств, а компании — больше исполнителей для разовых задач и проектов.

Закон вступит в силу через месяц после его официальной публикации. Но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по налогу на профессиональный доход. Налоговый период для самозанятых — один календарный месяц.

Таким образом, с 1 августа 2022 года беженцы из Украины, ЛНР и ДНР смогут регистрироваться в качестве самозанятых.

Это можно сделать через:

  • личный кабинет налогоплательщика;
  • портал Госуслуги;
  • МФЦ.

Для того, чтобы стать самозанятым, гражданам Украины, ЛНР и ДНР предварительно будет необходимо получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Это можно сделать в любой налоговой инспекции, которая занимается приемом граждан. Заявление можно принести лично или направить по почте или онлайн.

Сервис Qugo официальный партнер ФНС. С нами сотрудничают не только российские исполнители, но и граждане ЕАЭС. С 1 августа мы будем рады предложить свои услуги гражданам Украины, ЛНР и ДНР.

Регистрируйтесь, ищите подходящие задания и зарабатывайте вместе с нами.

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