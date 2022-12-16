Социальные пособия по типам занятости: что изменится в 2023 году

Работа по найму

Многие граждане выбирают работу по трудовому договору именно из-за соцпакета. Штатный персонал гарантировано получит денежную поддержку от государства:

в случае болезни или травмы, в том числе вызванными вредным или опасным трудом, а также производственными ЧП;

на поздних сроках беременности при приближении родов;

при уходе за ребенком до 1,5 лет;

при рождении ребенка;

в случае смерти близкого родственника.

Величины двух последних видов выплат фиксированы и определяются государством, размеры остальных пособий зависят от заработка работника с учетом установленных лимитов.

Кроме того, страховые взносы, уплачиваемые работодателем, формируют средства индивидуального пенсионного счета, то есть при выходе на пенсию работник будет ежемесячно получать выплату от государства.

Работа по гражданско-правовому договору

Работники по договорам ГПХ пользуются меньшим набором пособий, нежели штатный персонал. В частности они не вправе претендовать на оплачиваемые больничные листы, так как заказчики услуг не платят страховые взносы на ОСС с вознаграждений таких исполнителей.

Однако, если исполнитель по ГПХ совмещает деятельность на фрилансе с работой по трудовому договору, больничное пособие он все равно получит.

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С 2023 года заказчики будут перечислять взносы на обязательное социальное страхование с гонораров работников по договорам ГПХ. Это значит, что последние смогут получать выплаты от государства в случае травм, болезней, рождения ребенка и декретов. Но есть одно условие: с доходов такого работника в предыдущем году должны быть уплачены страховые взносы в размере не меньше стоимости страхового года:

МРОТ на начало предшествующего года * 12 месяцев * 2,9%

На начало 2022 года МРОТ составлял 13 890 рублей. Соответственно в 2023 году получать социальные выплаты смогут исполнители, за которых именно работодатели заплатили взносы на ОСС в размере минимум 4 833,72 руб., так как заказчики услуг фрилансеров в 2022 году не платят взносы на ОСС.

Исполнители, которые в 2022 году по трудовому договору не работали, или отчисления на ОСС с дохода которых оказались меньше 4 833,72 руб., не вправе претендовать на пособия по нетрудоспособности в 2023 году.

Брать оплачиваемые больничные они смогут в 2024 году, так как в 2023 году все гонорары исполнителей по ГПХ будут облагаться взносами по единому тарифу, включая страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Подробнее об этом мы рассказали здесь.

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Самозанятость

В 2022 году самозанятые аналогично исполнителям без специального налогового статуса могут претендовать на оплачиваемые больничные и прочие пособия из средств ФСС только, если совмещают фриланс с работой по трудовому договору.

Но Минтруд предложил распространить социальные гарантии и на фрилансеров. Законопроект находится на завершающей стадии разработки проекта, но когда его примут, плательщики НПД смогут брать оплачиваемые больничные. Но в отличие от физлиц по договорам ГПХ программа социального страхования для самозанятых – добровольная. Каждый плательщик НПД сам решает участвовать в программе или нет.

Страховыми случаями будут считаться:

заболевание или травма;

аборт или ЭКО;

уход за больным членом семьи, включая ребенка;

протезирование;

санаторно-курортное лечение после стационара;

карантин (самого самозанятого или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего детский сад, либо недееспособного члена семьи).

Принцип расчета страховых взносов и оплаты больничных также будет отличаться. Ставка взносов – 3,84%, а базу самозанятый выбирает сам: двух- или трехкратная величина МРОТ.

Впервые получить оплачиваемый больничный вправе самозанятые, которые состоят в программе добровольного соцстрахования и уплачивают взносы минимум 6 месяцев. Подробнее читайте в статье.

Появление возможности получать пособия в различных жизненных ситуациях – для многих стимул полностью отказаться от наемной работы и продолжить развиваться на фрилансе.

Подключиться к программе добровольного страхования можно через приложение «Мой налог».