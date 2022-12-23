Курица или яйцо: что нужно сделать сначала – отправить деньги или выбить чек?

С введением эксперимента с налогом на профессиональный доход интерес бизнеса к привлечению независимых профессионалов только растет. С ними удобно и быстро оформить сотрудничество для конкретных проектов вне рамок трудового договора.

Также выгодно, ведь самозанятый самостоятельно регистрирует полученный доход и уплачивает с него налог. Заказчик освобождается от уплаты НДФЛ и взносов.

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Вместе с выгодами сотрудничества с самозанятыми исполнителями появляются и риски. Чтобы организовать комфортную и безопасную работу, необходимо наладить постоянный оборот обязательных документов – договор, акт и чек, которые должны быть правильно оформлены.

Например, при оформлении договора ГПХ с самозанятым в его формулировке не должно быть никаких элементов трудовых отношений.

Более подробно, как составить правильный договор с самозанятым, мы рассказывали в статье.

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Проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой.

Договор, отвечающий требованиям законодательства.

Почему чек самозанятого так важен

Чек – основной первичный документ, как для исполнителя на НПД, так и для заказчика. Чек подтверждает факт получения исполнителем вознаграждения от заказчика за выполненную работу (оказанную услугу), а заказчику позволяет учесть данную сумму в расходах.

Также правильно оформленный и выданный заказчику чек удостоверяет, что у самозанятого актуальный статус плательщика НПД, и с суммы вознаграждения будет уплачен налог. Это очень важно для заказчика, ведь в случае потери самозанятым своего статуса (или самостоятельного снятия с учета), заказчик становится налоговым агентом с обязанностью удержать с суммы вознаграждения НДФЛ и перечислить его в бюджет, а также уплатить страховые взносы.

Поэтому в целях подстраховки и проверки актуального статуса плательщика НПД у заказчика может возникнуть идея потребовать сначала выбить и передать чек, а затем перевести оплату.

Можно ли сначала выбить чек, а затем отправить деньги

Требования к порядку и срокам передачи сведений самозанятым о получении вознаграждения установлены законом о самозанятых от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Согласно ст. 14 закона плательщик НПД обязан сформировать и передать заказчику чек:

в момент расчета (если расчет произведен наличным способом или электронными платежными средствами);

не позднее 9 числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты (при иных безналичных способах оплаты).

Из закона следует, что самозанятый должен передать заказчику (покупателю) чек в момент осуществления расчета или после, но не раньше. Законом не предусмотрена ситуация, при которой сначала выбивается чек, а затем следует оплата.

Чек формируется в приложении «Мой налог», а способы передачи его заказчику зависят от способа получения денег и договоренностей: можно распечатать и передать при встрече, показать qr-код, прислать по электронной почте или в мессенджере.

Подробнее о чеке самозанятого, обязательных реквизитах в статье.

В случае неполучения чека от самозанятого после проведенной оплаты заказчик имеет право пожаловаться в налоговую. Если при проверке окажется, что самозанятый не сформировал чек, то его могут оштрафовать. Чтобы застраховать себя, заказчик может перед оплатой попросить у самозанятого справку о постановке на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход на текущую дату, а затем провести оплату.

Но даже после получения чека от самозанятого есть риск, что он может его аннулировать. Поэтому лучше после 25 числа месяца, следующего за периодом расчета, проверить на сайте налоговой актуальность чека.

Удобнее и безопаснее работать как исполнителям, так и заказчикам через специальные платформы для самозанятых, например, Qugo.

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