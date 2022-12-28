Имущественные преференции и льготы для самозанятых

Имущественные преференции

В июне 2022 года президентом был подписан закон от 11.06.2022 № 168-ФЗ об имущественной господдержке самозанятых. Внесенные поправки в закон «О защите конкуренции» уравнивают в правах самозанятых с субъектами МСП в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций.

До принятия закона заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и других аналогичных договоров в отношении государственного или муниципального имущества было возможно только по результатам проведения конкурсов или аукционов.

Теперь плательщики НПД могут арендовать госимущество без торгов.

Льгота действует в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход – до 2029 года.

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Кредиты

В феврале 2022 года Правительство предложило включить самозанятых в кредитные программы государственных микрофинансовых организаций. Но к программе стали присоединяться и крупные российские банки.

С июня текущего года десятки российских банков предоставляют самозанятым кредиты со ставками от 9% (в ряде регионов ставки могут быть даже ниже). По мере снижения ключевой ставки Банком России условия по кредитованию также улучшаются.

Гранты и социальные контракты

Также самозанятые могут получить господдержку в виде грантов и социальных контрактов. Данные программы доступны по всей стране, но условия разнятся в зависимости от региона.

Гранты

С июня 2022 года гранты могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Обязательным условием является статус ИП: необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, а затем в качестве индивидуального предпринимателя.

Прежде чем подать заявку на грант, необходимо пройти бесплатный курс по изучению основ предпринимательства в центре «Мой бизнес», а также закрыть все долги по налогам и взносам, если имеются.

Грант можно получить в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а в некоторых регионах до 1 млн рублей (Мурманская, Архангельская области, Чукотка, Коми и другие). Но самозанятый должен из личных средств внести не менее 25% от стоимости проекта.

Социальные контракты

Программа по предоставлению социальных контрактов малообеспеченным и безработным гражданам работает с 2021 года во всех регионах страны. Программа нацелена на помощь в выходе из кризисных ситуаций и повышении уровня жизни.

Например, можно получить соцконтракт на обучение в размере не более 30 тысяч рублей или на открытие своего дела – до 350 тысяч рублей.

Соцконтракт доступен только гражданам с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, поэтому для его оформления необходимо собрать следующие документы:

копии паспортов всех членов семьи (для детей копии свидетельств о рождении);

справки о доходах и об уплаченных налогах (за последние три месяца размер официальных доходов не должен превышать прожиточный минимум по региону);

справки с информацией об имуществе самозанятого и членов его семьи

бизнес-план.

Помочь составить бизнес-план и проконсультировать могут сотрудники центра «Мой бизнес».

Для получения социального контракта нет ограничений по видам деятельности, главное, чтобы они подходили под режим НПД.

Онлайн-платформа Qugo полностью автоматизирует расчеты и документооборот между заказчиками и исполнителями. Обеспечивает организацию выплат и обмен закрывающими документами. Удобная бесшовная интеграция по API с бизнес-системами компании.

Бесплатное обучение и консультирование

Обо всех мерах господдержки самозанятым можно узнать на портале «Мой бизнес». Там же можно найти карту центров «Мой Бизнес», чтобы лично бесплатно проконсультироваться или пройти обучение в ближайшем городе.

Получить помощь самозанятый также может на государственной платформе поддержки предпринимателей. На ней аккумулировано множество бесплатного полезного контента, сервисов, готовых бизнес-решений, шаблонов документов.

Государство стимулирует развитие малого бизнеса в стране, включая самозанятых. В перспективе планируется расширить перечень льгот для самозанятых: предоставить права на имущественный налоговый вычет, расширить перечень допустимых сфер деятельности и прочее.

Самозанятость становится все более привлекательным налоговым режимом для граждан. Субсидии, гранты и льготы позволяют эффективно вести свой бизнес, выплачивая небольшой налог государству. А платформы для самозанятых делают сотрудничество с заказчиками удобным и безопасным.

Возможности платформы Qugo: