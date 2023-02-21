Массовые выплаты самозанятым и физлицам без статуса плательщика НПД

Риски массовых выплат физическим лицам

Массовые выплаты закон не запрещает и риски, связанные с ними, зависят от того, в рамках какого договора они производятся:

В рамках трудового договора.

К выплатам в рамках трудового договора закон относит перечисление зарплаты два раза в месяц, отпускных, больничных, материальной помощи и иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством. Риски данных выплат, при условии, что работодатель добросовестно исполняет роль налогового агента и плательщика взносов, минимальны и связаны только с возможными техническими ошибками при переводе средств.

Исключить риск ошибок в данном случае может перечисление средств в рамках зарплатного проекта.

В рамках договора ГПХ.

К выплатам исполнителям по ГПД можно отнести предоплату по договору и окончательный расчет. Здесь заказчик рискует больше. Проблемы могут возникнуть как со стороны банка, так и со стороны налоговой инспекции.

Рассмотрим подробнее, какие риски таит в себе массовый перевод средств исполнителям, сотрудничество с которыми осуществляется в рамках договоров ГПХ.

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Возможные проблемы со стороны банка

Массовые перечисления внештатникам могут повлечь следующие негативные последствия:

Приостановление операций по счету.

Блокировка счета и отказ в дальнейшем сотрудничестве.

Подтверждение легальности перевода средств.

При совершении операций по переводу средств банк руководствуется рядом правовых норм и внутренних регламентов. Массовый перевод средств на счета физических лиц может показаться банку подозрительным, что в свою очередь может повлечь за собой проверку клиента на соответствие нормам закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.

Суть этого закона – противодействие отмыванию доходов и перечислению их на преступные цели. Операции, отвечающие определенным критериям, банк может посчитать сомнительными и приостановить операции по счету до выяснения причин. Массовые выплаты тоже могут показаться банку сомнительными, особенно, если кроме них присутствуют следующие признаки (Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР):

Низкая налоговая нагрузка (менее 0,9% от дебетового оборота по счету).

Неуплата НДФЛ и страховых взносов.

Остаток по счету отсутствует или незначителен по сравнению с оборотами по нему.

Даже при отсутствии указанных дополнительных критериев банк может подстраховаться и запросить у владельца счета пояснения о характере переводов, их цели и назначения.

Платформа Qugo – оптимальное решение для тех, кто не привык рисковать: формирование договоров и закрывающих документов в один клик, а также публикация заданий в маркетплейсе.

Как уменьшить риски

Снизить риск блокировки счета помогут следующие действия:

Документальное оформление сотрудничества с внештатниками.

Заключение договора и оформление закрывающих документов не только снизит риск внезапной блокировки счета, но и избавит от возможных проблем с налоговиками и самими исполнителями (при нарушении ими обязательств по договору).

Эти документы желательно подготовить даже в том случае, если сотрудничество будет носить разовый характер.

Проверка статуса самозанятого на дату выплаты вознаграждения.

При сотрудничестве с плательщиками НПД их статус необходимо регулярно проверять. Утрата этого статуса на дату перечисления средств автоматически делает заказчика налоговым агентом.

Уплата НДФЛ и страховых взносов за исполнителей, без статуса плательщиков НПД.

Своевременно и в полном объеме перечисляйте налоги и страховые взносы за исполнителей без статуса самозанятых.

Подробное указание назначения платежа.

В назначении платежа обязательно нужно указать реквизиты договора, заключенного с внештатным исполнителем, и подробное название выполненной работы или оказанной услуги.

Платформа Qugo – официальный партнер ФНС. Сотрудничество с платформой призвано обеспечить соблюдение закона № 115-ФЗ при переводе вознаграждения внештатным исполнителям. Функционал сервиса включает в себя не только организацию выплат, но и обмен закрывающими документами, клиентскую поддержку и консалтинг.

Возможные проблемы со стороны ФНС

Сотрудничество с внештатными исполнителями и массовое перечисление им средств может привлечь внимание налоговиков. Главный риск заказчика в этом случае – переквалификация отношений с внештатниками из гражданско-правовых в трудовые. Снизить этот риск поможет:

Грамотное оформление договора с исполнителем и соблюдение действующего законодательства.

Подробно о том, как правильно составить договор с внештатным сотрудником, чтобы избежать претензий со стороны сотрудников налоговых органов, мы рассказали в этой статье.

Своевременная уплата налогов и страховых взносов за исполнителей без статуса НПД.

Платформа Qugo предназначена для работы с различными исполнителями: физическими лицами без специального налогового статуса, самозанятыми, индивидуальными предпринимателями. Сервис берет на себя задачи по организации безопасных сделок.

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