Налоговые режимы для водителей такси. Сравнительный обзор

Режимы налогообложения для такси

Для деятельности по осуществлению пассажирских перевозок можно выбрать любой режим налогообложения, кроме ЕСХН. Применение ОСНО нецелесообразно из-за большой налоговой нагрузки и сложного учета. Для работы в такси водитель может выбрать следующие специальные налоговые режимы.

НПД

Налог на профессиональный доход или самозанятость. В большинстве случаев, самый выгодный для водителей такси режим налогообложения.

Привлекательность его заключается в низкой налоговой нагрузке, отсутствии обязанности по уплате страховых взносов, сдаче отчетности и применению ККТ. Порядок регистрации и уплаты налога также упрощен. Все действия, связанные с этим режимом, проводятся в приложении «Мой налог» без личного посещения ИФНС. Для работы на НПД не потребуется даже регистрация в качестве ИП.

С 1 сентября 2023 года физические лица без статуса ИП смогут оформить разрешение на перевозку пассажиров при условии заключения договора с агрегатором такси. Ранее для этого в обязательном порядке требовался статус ИП. Указанные изменения были внесены законом от 29.12.2022 № 580-ФЗ (п. 2 ст. 3).

ПСН

Второй по популярности среди водителей такси режим налогообложения. На ПСН нужно вести книгу учета доходов и сдавать в налоговую инспекцию некоторые отчетные документы – уведомление об уменьшении патента на взносы и заявление о зачете. Также необходимо использовать кассу и контактировать с ИФНС по вопросам получения патента и уменьшения его на взносы.

Но налоговая нагрузка на этом режиме, при определенных условиях, может быть меньше, чем на НПД. Для работы на ПСН необходим статус ИП, без него перейти на этот режим нельзя.

УСН

Самый непопулярный вариант системы налогообложения для деятельности по перевозке пассажиров. Связано это с тем, что налоговая нагрузка на УСН выше, чем на НПД и, в большинстве случаев, чем на ПСН. На этом режиме нужно вести книгу доходов и расходов и сдавать отчетность, а также платить страховые взносы и применять ККТ.

На УСН, как правило, переходят либо по ошибке при регистрации ИП или после превышения лимита на НПД. Также как и в случае с ПСН работать на УСН может только индивидуальный предприниматель.

Режим автоматизированной УСН также не пользуется популярностью среди водителей такси, так как существуют ограничения по регионам в рамках этого эксперимента. АУСН действует только в четырех субъектах РФ: Москве, Московской области, Калужской области, Республике Татарстан.

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Проведем сравнительный анализ указанных выше систем налогообложения и отразим результаты в виде таблицы

Сравнение режимов налогообложения для деятельности такси

Основание УСН ПСН НПД Лимит по доходам 251,4 млн руб. 60 млн руб. 2,4 млн руб. При совмещении этих двух режимов доход суммируется Лимит по численности сотрудников 130 человек 15 человек Самозанятый не может выступать в качестве работодателя, но может нанимать неограниченное количество подрядчиков Оформление работников Трудовой или гражданско-правовой договор. Никаких ограничений по форме сотрудничества ИП со своими работниками закон не накладывает Сотрудничать можно только по договорам ГПХ Налоговая нагрузка 6% на объекте «доходы».

15% на объекте «доходы минус расходы». Прим.: если доход превышает 188,55 млн руб., но не более 251,4 млн руб., или количество работников от 101 до 130 человек, то применяются повышенные ставки: 8% – «объект доходы»;

20% – «объект доходы минус расходы» Стандартные ставки могут быть значительно снижены решением властей субъекта РФ, где зарегистрирован ИП Стоимость патента зависит от нескольких факторов: Региона и муниципального образования (МО), в котором ИП планирует вести деятельность. Стоимость патента может сильно различаться для одного и того же вида деятельности в разных регионах. Количества видов деятельности, переведенных на ПСН. Количества регионов, в которых будет вестись деятельность на ПСН. То есть, если ИП оказывает, допустим, услуги по перевозке пассажиров в Москве и области, ему придется приобрести сразу 2 патента (один для Москвы и один для Московской области). От численности сотрудников, количества транспортных средств. От срока, на который приобретается патент. Узнать точную стоимость патента можно с помощью сервиса на сайте ФНС 4% – по доходу от физлиц.

6% – по доходу от организаций и ИП. За счет налогового бонуса, который предоставляется всем самозанятым при регистрации, ставки снижаются на 1% и 2% соответственно и составляют: 3% – с дохода, полученного от физлиц.

4% – с дохода от юридических лиц и ИП. Примечание:указанные выше стандартные ставки не могут быть изменены до 31.12.2028 Взносы на страхование Уплачиваются независимо от получения прибыли и факта ведения деятельности в целом. В 2023 году ИП на УСН и ПСН обязаны перечислить в бюджет страховые взносы на общую сумму 45 842 руб. Платятся они с 2023 года по-новому: на ЕНС в виде единого налогового платежа. В 2023 году ИП могут по-прежнему платить взносы платежными поручениями, но меняются реквизиты этого документа: КБК по фиксированным взносам – 18210202000011000160.

КБК по взносам свыше 300 000 руб. – 18210203000011000160.

Статус плательщика – «02».

ОКТМО – по месту регистрации ИП по паспорту.

Период – ГД.00.2023. Остальные реквизиты относятся к ЕНС. Узнать их можно на сайте ФНС из примера платежного поручения Не обязательны к уплате. Но самозанятые (неважно физлица или ИП) могут их платить в добровольном порядке. При этом учесть страховые взносы при расчете НПД пока нельзя «Запрещенные» виды деятельности Не вправе работать на упрощенке: Организации с филиалами.

Кредитные учреждения.

Страховые компании.

НПФ.

Инвестиционные фонды.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Ломбарды.

Компании и ИП, производящие подакцизные товары (кроме подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства).

Компании и ИП, добывающие и реализующие полезные ископаемые, за исключением общераспространенных.

Компании, занимающиеся проведением азартных игр.

Нотариусы и адвокаты частной практики.

Участники соглашений о разделе продукции.

Бюджетные и казенные учреждения.

Иностранные компании.

Частные агентства занятости ПСН не может применяться в отношении следующих видов деятельности: Работа в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом.

Производство подакцизных товаров, добычи и реализация полезных ископаемых.

Розничная торговля и услуги общепита с залом площадью более 150 кв. метров.

Оптовая торговля.

Работа по договорам поставки.

Деятельность по перевозкам, при наличии более чем 20 единиц транспортных средств.

Обращение с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Окончательный перечень видов деятельности, подпадающих под ПСН, устанавливается местными (региональными) органами власти. Не могут применять НПД граждане и ИП: Занимающиеся реализацией подакцизных товаров (но на заказ их делать можно).

Реализующие товары, подлежащие обязательной маркировке.

Добывающие и продающие полезные ископаемые.

Работающие в интересах других лиц по договорам комиссии, поручения, агентских договоров (кроме услуг по доставке с приемом платежей при условии выдачи чека с кассы, зарегистрированной на продавца). Также нельзя: Оказывать услуги заказчикам, которые одновременно являются работодателями самозанятого или были ими менее 2-х лет назад.

Сдавать в аренду нежилые помещения (жилые – можно).

Продавать недвижимость и транспортные средства Совмещение с другими режимами налогообложения Допускается совмещение этих режимов между собой Невозможно ни с какими режимами налогообложения Наличие онлайн-кассы Необходима, если чек не выставляется агрегатором или агентом водителя. В большинстве случаев это происходит, когда оплата за поездку происходит наличными или на карту водителя напрямую от пассажира Онлайн-касса не нужна. Чеки формируются в приложении «Мой налог» и направляются клиенту в электронной форме Отчетность Налоговая декларация – сдается 1 раз в год, в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным.

КУДИР – ИП на УСН могут не вести бухучет при условии ведения книги учета доходов и расходов. В ней отражаются доходы и уплаченные страховые взносы (на объекте «доходы») или доходы и расходы (на объекте «доходы минус расходы»). Представлять КУДиР в налоговую не нужно, но если ИФНС ее запросит, ИП должен ее направить. Уведомление об исчисленных суммах налога сдается по авансовым платежам, чтобы ИФНС знало, какую сумму списать с ЕНС. Срок сдачи: До 25 апреля – за 1 квартал. До 25 июля – за полугодие. До 25 октября – за 9 месяцев. Примечание: за год уведомление не сдается, так как сумму налога по УСН ИФНС узнает из налоговой декларации. Заявление о зачете – сдается для резервирования сумм уплаченных страховых взносов. Делается это для того, чтобы уменьшить аванс по УСН на уплаченные в определенном периоде взносы. Без заявления взносы считаются уплаченными на дату их списания с ЕНС – 31 декабря или 1 июля. В 2023 году при оплате взносов и платежей по УСН платежными поручениями на конкретные КБК, уведомление и заявление о зачете можно не сдавать. Примечание:если ИП хотя бы один раз сдавал уведомление, он не может платить налог и взносы по-старому, и в этом случае он обязан сдавать уведомление и, по желанию, заявление о зачете Отчетность на ПСН не предусмотрена. ИП на патенте обязаны вести только КУД – книгу учета доходов. Этот документ освобождает их от необходимости вести бухучет. Для тех ИП, которые хотят уменьшить патент на взносы нужно сдать в ИФНС: Заявление о зачете – для резервирования даты уплаты страховых взносов. Составляется этот документ только в электронной форме, поэтому ИП придется приобрести квалифицированную ЭП. Уведомление об уменьшении патента на страховые взносы. Для снижения или полного уменьшения патента на взносы. Если ИП имеет сотрудников в период действия патента, то он может уменьшить патент только на половину Отчетности по налогам нет. Единственное, для ИП на НПД может быть предусмотрена сдача отчетности в органы статистики Уплата налога ИП на УСН оплачивает: Авансовые платежи по итогам каждого квартала.

налог по итогам года. Авансы платятся до 28 числа месяца, следующего за отчетным: До 28 апреля – за 1 квартал. До 28 июля – за полугодие. До 28 октября – за 9 месяцев. Налог уплачивается до 28 апреля года, следующего за отчетным. С 2023 года платежи по УСН должны уплачиваться на ЕНС в рамках ЕНП. Но, в 2023 году их можно оплачивать также по-старому: платежными поручениями на конкретные реквизиты: КБК объект «доходы» – 18210501011011000110

КБК объект «доходы минус расходы» – 18210501021011000110

ОКТМО – по месту постоянной прописки ИП.

Статус плательщика – «02».

Налоговый период – в зависимости от периода оплаты авансов или налога. Остальные реквизиты – ЕНС. Узнать их можно на сайте ФНС в образце платежного поручения. Расчет и уплата налога производится ИП самостоятельно Патент оплачивается либо единовременно (если приобретен на срок до полугода) либо двумя частями (если приобретен на срок от полугода до года). Налог на НПД платится ежемесячно. Расчет налога производит налоговая инспекция на основании данных о доходе за прошлый месяц. Уплачивается налог в приложении «Мой налог»: Автоматически – если подключен автоплатеж.

Вручную самозанятым – если автоплатеж не подключен

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Сравнение режимов налогообложения для такси на наглядном примере

Сравним на наглядном примере три указанных выше режима налогообложения.

По УСН будет рассмотрен только один объект «доходы».

Исходные данные:

ИП Степанов оказывает услуги по перевозке пассажиров на своем автомобиле. Работает только с пассажирами-физическими лицами в Москве и Московской области. Доход в месяц 145 000 руб. Общая сумма дохода за год – 1 740 000 руб.

Условие УСН 6% ПСН НПД Налог 104 400 руб. (1 740 000×6%) Так как ИП ведет деятельность в нескольких регионах, то приобретать ему потребуется сразу 2 патента: Один для работы в Москве – 36 000 руб. (срок действия 1 год: с 01.01 по 31.12.2023). Второй для работы по Московской области – 62 898 руб. (также на год: с 01.01 по 31.12.2023) Стоимость обоих патентов вместе – 98 898 руб. 69 600 руб. (1 740 000×4%) Страховые взносы в 2023 году В фиксированном размере – 45 842 руб. С годового дохода, превышающего 300 000 руб. – 14 400 руб. (1 740 000 – 300 000) х 1%) В фиксированном размере – 45 842 руб. С годового дохода, превышающего 300 000 руб. – 13 483 руб. (1 648 300* – 300 000) х 1%). Примечание:на ПСН в расчет берется не реально полученный годовой доход, а потенциально возможный (ПВД). По патенту в Москве ПВД составляет 600 000 руб., а по патенту в МО – 1 048 300 руб. - Сумма налога после уменьшения на СВ 44 158 руб. (104 400 – 45 842 – 14 400) По первому патенту, приобретенному для работы в Москве, размер налога составит 0 руб. Он будет полностью уменьшен на страховые взносы. Остаток страховых взносов можно будет учесть при расчете стоимости второго патента: (45 842 + 13 483) – 36 000 = 23 325 руб. По второму патенту придется доплатить 39 573 руб.: (62 898 – 23 325) - Общая сумма платежей в год 104 400 руб. (44 158 + 45 842 + 14 400) 98 898 руб. 69 600 руб.

Как видно из указанного выше примера применение НПД в данном случае выгоднее.

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