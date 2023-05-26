Доходы внештатных исполнителей от бизнеса за год выросли в 4 раза

Мы проанализировали внутреннюю статистику нашей платформы и открытые данные за последние 2 года. Результаты очень интересные. Рассказываем!

Qugo — это платформа для работы с самозанятыми, ИП и физлицами по договорам ГПХ. Компаниям, которые работают с большим числом внештатных исполнителей, мы помогаем автоматизировать документооборот и выплаты.

Мы проанализировали открытые данные и внутреннюю статистику платформы за последние 2 года. Выяснилось, что за год доходы самозанятых и других внештатных исполнителей, полученные от сотрудничества с бизнесом, выросли в 4 раза.

По данным за 1 квартал 2023 года, тенденция сохраняется: рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 10%.

Интересно, что в 2023 году больше всего средний чек вырос у исполнителей в области юриспруденции.

По итогам 1 квартала 2023 года услуги веб-разработки, которые лидировали по величине среднего чека в 2022 году, снова вышли на первое место. При этом компании-заказчики в 2022 году присоединялись к платформе в 2 раза чаще, чем в 2021 году.

Рост числа самозанятых продолжается

За 2022 год количество активных специалистов, выполняющих задания от заказчиков на платформе, выросло в 4 раза.

В 2022 году средний прирост новых исполнителей составлял +10% каждый месяц. С февраля по апрель 2022 года было зафиксировано снижение количества новых регистраций, а с мая — новый устойчивый рост.

Наши данные подтверждает и официальная статистика ФНС. При этом, динамика роста налогов опережает на 1% динамику роста выручки.

Это означает, что в 2022 году большая часть самозанятых уже исчерпали свой налоговый бонус. При этом они продолжили пользоваться своим специальным налоговым статусом.

Больше всего активных самозанятых в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В число городов-лидеров также входят Ростов, Самара, Уфа, Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

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Растет интерес бизнеса к услугам внештатного персонала

За год общее количество заказчиков на платформе выросло в 2,8 раза.

В среднем компании-заказчики в 2022 году присоединялись к нам в 2 раза чаще, чем в 2021 году. Активность юрлиц на платформе выросла почти в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

В январе 2023 года количество выплат самозанятым выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индивидуальным предпринимателям — в 1,6 раза.

Что касается выплат, то в 2022 году больше всего компании заплатили внешним исполнителям за услуги в области веб-разработки, виртуальную помощь, правовые консультации, ремонт транспорта.

В целом доходы внешних исполнителей от бизнеса выросли в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

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Топ-5 направлений внешних услуг по среднему чеку в рублях

2021 год 2022 год 1 квартал 2023 года 1 Web-разработка Юридическая помощь Web-разработка 2 Виртуальный помощник Грузоперевозки Ремонт транспорта 3 Юридическая помощь Компьютерная помощь Компьютерная помощь 4 Ремонт транспорта Web-разработка Ремонт и строительство 5 Клининг Ремонт транспорта Юридическая помощь

Средний чек самозанятых исполнителей за 2022 год составил 13 320 руб., исполнителей в статусе ИП — 18 906 руб.

Наименее успешным по среднему чеку для самозанятых исполнителей был первый триместр прошлого года (средний чек составил 8 742 руб.), самыми результативными по сумме среднего чека были ноябрь и декабрь 2022 года: средний чек составил 20 250 и 25 393 руб. соответственно.

Внешние исполнители среди ИП получили максимальную среднюю выплату в августе 2022 года (29 948 руб.), а минимальную — в январе 2022 (1 554 руб.).

При взаимодействии с самозанятыми темпы роста выручки у заказчиков-юрлиц в прошлом году оказались в 2 раза выше, чем у заказчиков-физлиц, что говорит о большом интересе бизнеса к работе с плательщиками НПД.

Пока именно бизнес является локомотивом самозанятости в РФ. Любопытно, что заказчики-физлица оказались менее чувствительны к социально-экономическим потрясениям рынка.

Наиболее популярными направлениями деятельности среди самозанятых в 2022 году стали курьерские услуги, складские работы и мерчандайзинг, у исполнителей в статусе ИП — мерчандайзинг, виртуальный помощник, а также ремонт и строительство.

Динамика 2023 года подтверждает утвердившийся за 2 года тренд: интерес бизнеса к сотрудничеству с внешними исполнителями продолжает расти. Вероятно, по итогам 2023 года мы увидим кратный рост заказов.

Сотрудничайте с самозанятыми на платформе Qugo. Грамотное составление договора и закрывающих документов снижает риск возникновения споров с внештатным персоналом.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия Получите полезную памятку для бизнеса Просто заполните форму ниже: Отправить

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