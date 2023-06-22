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Самозанятые

Аутсорсинг и самозанятые: что выгодно делегировать самозанятым

Бизнесу не всегда нужно привлекать специалистов по трудовому договору, чтобы они находились постоянно на рабочем месте. Чаще для выполнения разовых или проектных задач удобнее и выгоднее привлекать самозанятых. Расскажем, что можно делегировать самозанятым и таким образом оптимизировать расходы на штат.
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Аутсорсинг и самозанятые: что выгодно делегировать самозанятым
Иллюстрация: lookstudio/Freepik

Преимущества и нюансы сотрудничества с самозанятыми

Преимущества сотрудничества с самозанятыми заключаются в следующем:

  • с ними можно быстро заключить договор и приступить к выполнению услуги;

  • за таких исполнителей не нужно платить страховые взносы и уплачивать НДФЛ — самозанятые платят налог со своих доходов самостоятельно.

Однако чтобы не нарваться на доначисления и штрафы, перед началом сотрудничества важно проверить:

  • актуален ли статус самозанятого — для этого нужно запросить справку из приложения «Мой налог»;

  • не было ли у компании с ним трудовых отношений в течение последних 2 лет;

  • разрешен ли для самозанятых данный вид деятельности, к которой привлекается исполнитель;

  • не приближается ли суммарный доход исполнителя с начала календарного года к лимиту в 2,4 млн рублей.

Сотрудничайте с исполнителями на платформе Qugo: ежедневная проверка статуса исполнителя, автоматические выплаты, формирование договора и закрывающих документов.

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Что выгодно делегировать самозанятым

Есть ряд задач, которые эффективнее передать внештатным исполнителям, например:

  • Требуется разработать сайт или мобильное приложение, запустить рекламную кампанию или провести фотосъемку.

В этих случаях выгоднее привлечь высококвалифицированного IT-специалиста, программиста, веб-дизайнера, маркетолога, фотографа для разового или краткосрочного сотрудничества, чем держать дорогого специалиста в штате.

Такие специалисты дорожат своей репутацией и выполненными кейсами, поэтому стараются предоставить качественный результат.

  • Требуется консультация юриста или бухгалтера.

Если компания небольшая, то нет смысла иметь в штате юриста, а достаточно иметь контакты хорошего специалиста, чтобы обращаться к нему за консультацией. 

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  • В периоды сезонной или пиковой загруженности в ритейл требуются дополнительные мерчандайзеры.

Вместо того чтобы каждые пару недель или месяц оформлять и обучать нового сотрудника, удобнее привлекать внештатных исполнителей

  • Если требуются курьеры.

Разрешается привлекать курьеров со статусом самозанятого только в тех случаях, если компания предоставляет ему свою онлайн-кассу.

  • Требуется выполнить ремонт в офисе, поменять плитку у входа, помыть все окна или нужен электрик/сантехник.

Для выполнения различных ремонтных или бытовых услуг выгоднее привлекать строительную бригаду или отдельного специалиста для выполнения определенного объема работ.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

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Комментарии

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    Аутсорсинг и самозанятые: что выгодно делегировать самозанятым

    Бизнесу не всегда нужно привлекать специалистов по трудовому договору, чтобы они находились постоянно на рабочем месте. Чаще для выполнения разовых или проектных задач удобнее и выгоднее привлекать самозанятых. Расскажем, что можно делегировать самозанятым и таким образом оптимизировать расходы на штат.

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