Аутсорсинг и самозанятые: что выгодно делегировать самозанятым

Бизнесу не всегда нужно привлекать специалистов по трудовому договору, чтобы они находились постоянно на рабочем месте. Чаще для выполнения разовых или проектных задач удобнее и выгоднее привлекать самозанятых. Расскажем, что можно делегировать самозанятым и таким образом оптимизировать расходы на штат.

Преимущества и нюансы сотрудничества с самозанятыми

Преимущества сотрудничества с самозанятыми заключаются в следующем:

с ними можно быстро заключить договор и приступить к выполнению услуги;

за таких исполнителей не нужно платить страховые взносы и уплачивать НДФЛ — самозанятые платят налог со своих доходов самостоятельно.

Однако чтобы не нарваться на доначисления и штрафы, перед началом сотрудничества важно проверить:

актуален ли статус самозанятого — для этого нужно запросить справку из приложения «Мой налог»;

не было ли у компании с ним трудовых отношений в течение последних 2 лет;

разрешен ли для самозанятых данный вид деятельности , к которой привлекается исполнитель;

не приближается ли суммарный доход исполнителя с начала календарного года к лимиту в 2,4 млн рублей.

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Что выгодно делегировать самозанятым

Есть ряд задач, которые эффективнее передать внештатным исполнителям, например:

Требуется разработать сайт или мобильное приложение, запустить рекламную кампанию или провести фотосъемку.

В этих случаях выгоднее привлечь высококвалифицированного IT-специалиста, программиста, веб-дизайнера, маркетолога, фотографа для разового или краткосрочного сотрудничества, чем держать дорогого специалиста в штате.

Такие специалисты дорожат своей репутацией и выполненными кейсами, поэтому стараются предоставить качественный результат.

Требуется консультация юриста или бухгалтера.

Если компания небольшая, то нет смысла иметь в штате юриста, а достаточно иметь контакты хорошего специалиста, чтобы обращаться к нему за консультацией.

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В периоды сезонной или пиковой загруженности в ритейл требуются дополнительные мерчандайзеры.

Вместо того чтобы каждые пару недель или месяц оформлять и обучать нового сотрудника, удобнее привлекать внештатных исполнителей.

Если требуются курьеры.

Разрешается привлекать курьеров со статусом самозанятого только в тех случаях, если компания предоставляет ему свою онлайн-кассу.

Требуется выполнить ремонт в офисе, поменять плитку у входа, помыть все окна или нужен электрик/сантехник.

Для выполнения различных ремонтных или бытовых услуг выгоднее привлекать строительную бригаду или отдельного специалиста для выполнения определенного объема работ.

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