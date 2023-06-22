Аутсорсинг и самозанятые: что выгодно делегировать самозанятым

Преимущества и нюансы сотрудничества с самозанятыми
Преимущества сотрудничества с самозанятыми заключаются в следующем:
с ними можно быстро заключить договор и приступить к выполнению услуги;
за таких исполнителей не нужно платить страховые взносы и уплачивать НДФЛ — самозанятые платят налог со своих доходов самостоятельно.
Однако чтобы не нарваться на доначисления и штрафы, перед началом сотрудничества важно проверить:
актуален ли статус самозанятого — для этого нужно запросить справку из приложения «Мой налог»;
не было ли у компании с ним трудовых отношений в течение последних 2 лет;
разрешен ли для самозанятых данный вид деятельности, к которой привлекается исполнитель;
не приближается ли суммарный доход исполнителя с начала календарного года к лимиту в 2,4 млн рублей.
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Что выгодно делегировать самозанятым
Есть ряд задач, которые эффективнее передать внештатным исполнителям, например:
Требуется разработать сайт или мобильное приложение, запустить рекламную кампанию или провести фотосъемку.
В этих случаях выгоднее привлечь высококвалифицированного IT-специалиста, программиста, веб-дизайнера, маркетолога, фотографа для разового или краткосрочного сотрудничества, чем держать дорогого специалиста в штате.
Такие специалисты дорожат своей репутацией и выполненными кейсами, поэтому стараются предоставить качественный результат.
Требуется консультация юриста или бухгалтера.
Если компания небольшая, то нет смысла иметь в штате юриста, а достаточно иметь контакты хорошего специалиста, чтобы обращаться к нему за консультацией.
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В периоды сезонной или пиковой загруженности в ритейл требуются дополнительные мерчандайзеры.
Вместо того чтобы каждые пару недель или месяц оформлять и обучать нового сотрудника, удобнее привлекать внештатных исполнителей.
Если требуются курьеры.
Разрешается привлекать курьеров со статусом самозанятого только в тех случаях, если компания предоставляет ему свою онлайн-кассу.
Требуется выполнить ремонт в офисе, поменять плитку у входа, помыть все окна или нужен электрик/сантехник.
Для выполнения различных ремонтных или бытовых услуг выгоднее привлекать строительную бригаду или отдельного специалиста для выполнения определенного объема работ.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
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