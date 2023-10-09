Самозанятый работал менее двух лет назад у заказчика: всегда ли действует запрет

Не всегда для самозанятого действует ограничение в 2 года по оказанию услуг бывшему работодателю. В законе четко указаны случаи, когда нужно соблюдать требование о запрете. Все, что к ним не относится — делать можно.

Суть запрета

Искушение использовать вместо работников по трудовому договору самозанятых, пожалуй, будет преследовать бизнес всегда. Ведь за таких исполнителей не нужно платить взносы, удерживать с выплат НДФЛ, никаких больничных, отпусков, пособий, к тому же налоги они платят сами. ФНС периодически предупреждает, что подменять трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми нельзя, например, письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021.

Есть свежая практика по этому вопросу.

«Классика» подмены трудовых отношений

ИП судился с ФНС, пытаясь оспорить решение по КНП. По ее результатам предпринимателю доначислили страховые взносы, пени и штраф — всего около 800 тыс. рублей.

В этом деле у ИП числился один работник, а выплаты он осуществлял в пользу 15 лиц. 14 лиц были самозанятыми. Указанные лица выполняли работы у ИП бригадой ежедневно с 9:00 до 18:00, выходные — суббота и воскресенье. Работы проводились под руководством мастера цеха. Материалы, форму и СИЗ получали со склада ИП. Оплату получали 2 раза в месяц на карты. Другим лицам услуг в период самозанятости не оказывали. С некоторыми в дальнейшем оформили трудовые договоры.

Суды согласились с мнением ФНС, что в этом деле была подмена трудовых отношений. А потому, ИП в требованиях отказали.

Постановление 19 ААС от 04.07.2023 по делу № А64-8048/2022.

Но даже без подмены трудовых отношений есть большой риск для работодателей, на который они порой не обращают внимания.

Речь идет о запрете, предусмотренном п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. А именно, когда плательщик НПД оказывает услуги заказчику, у которого он работал по трудовому договору менее двух лет назад. Как указано в законе, для целей НПД не признаются доходы, от оказания физлицами работ или услуг по договору ГПХ при условии, что заказчиками выступают работодатели этих лиц, либо лица, которые были их работодателями менее двух лет назад. Следовательно, оказывать услуги самозанятый так может, другое дело, за него нужно будет уплатить НДФЛ, взносы и сдать все необходимые отчеты.

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

Что говорят суды

Если установлен факт сотрудничества с самозанятым, который менее двух лет назад был работником компании заказчика — суд примет сторону ФНС. Разумеется, если речь идет о случаях, когда исполнитель оказывает услуги или выполняет работы. Однако бывает и так, когда суды встают на сторону работодателя, даже если двухлетний срок для самозанятого не истек.

Услуги и работы нельзя, аренду — можно

В рассматриваемом деле компания пыталась оспорить решение ФНС — ей доначислили НДФЛ, пени и оштрафовали по ст. 123 НК двумя решениями. Сумма требований составила 200 тыс. рублей. Первая и апелляционная инстанции компании отказали, с делом разбирался суд округа.

Как было установлено, компания сотрудничала с самозанятым, тот сдавал ей недвижимое имущество в аренду. Физлицо зарегистрировано в качестве плательщика НПД в августе 2020 года, одновременно являясь учредителем и руководителем организации. В период с 2018 по 2020 год он получал доход как от работодателя в этой в компании, согласно сведениям по форме 2-НДФЛ. С 2015 года действовал трудовой договор. Компания этих фактов не оспаривала.

Однако кассация указала, что, несмотря на сотрудничество с действующим работником, в этом деле нарушения нет. В п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ указан запрет на оказание услуг или выполнение работ. А в деле передача имущества в аренду. Суд прямо указал, что при передаче имущества в аренду арендодатель впоследствии по заданию арендатора не совершает каких-либо действий, а плату получает не за оказание услуг. Соответственно, нарушения тут нет.

Кассация в итоге требования компании удовлетворила.

Постановление АС Поволжского округа от 10.02.2023 по делу № А65-11596/2022.

Qugo — официальный партнер ФНС. Мы работаем только в правовых рамках и берем на себя проверку самозанятого — активный статус плательщика НПД, а также налогового статуса на момент оплаты. Мы формируем полный пакет документов, по заключенной сделке, включая чеки и акты. Работать с Qugo не только удобно, но и безопасно.

Для председателя ТСЖ ограничение в два года не действует

В этом деле с ФНС судилось Товарищество собственников недвижимости. Налоговым инспекторам не понравилось, что председатель правления ТСН был самозанятым, оказывал юридические и бухгалтерские услуги Товариществу. За это он получал фиксированную плату. По мнению инспекторов, у ТСН с председателем правления были фактически трудовые отношения, а потому нужно было уплачивать НДФЛ и взносы с его вознаграждения. Особенно налоговики упирали на тот факт, что кроме подмены трудовых отношений, указанный председатель работал менее двух лет назад по трудовому договору с ТСН.

Суды с налоговиками не согласились и указали, что в силу правовой позиции, изложенной в определениях КС от 06.06.2016 № 1169-О и № 1170-О, отношения, связанные с участием в корпоративных организациях, к которым также относится ТСН (п. 1 ст. 65.1 ГК), входят в предмет регулирования гражданско-правового законодательства (п. 1 ст. 2 ГК). Действующая редакция этой нормы прямо включает в предмет гражданско-правового регулирования отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения). Следовательно, трудовых отношений тут быть не могло и не может. А значит, ограничения, связанные с п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, не применяют.

Постановление АС УО от 31.08.2023 по делу № А50-28926/2022.

В каких еще случаях не будет действовать запрет в 2 года

Приведу небольшой FAQ, когда двухлетнее ограничение для самозанятого в рамках с п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ не действует.

Вопрос: организацию 1 реорганизовали путем присоединения к организации 2. Если лицо работало менее двух лет назад в организации 1, вправе ли оно оказывать услуги в качестве самозанятого организации 2?

Ответ: да, так как работа по трудовому договору была в организации 1, которая в результате реорганизации прекратила свое существование. Услуги будут оказывать новому юрлицу, а значит, нарушения п. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ тут нет.

Вопрос: может ли самозанятый оказывать услуги организации 1, учредитель которой является учредителем в организации 2, где указанный самозанятый работал по трудовому договору менее двух лет назад?

Ответ: в ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ указан исчерпывающий перечень лиц, для которых применять НПД запрещено. Лиц, которые оказывают услуги организации, имеющей общего учредителя с другой организацией, являвшейся работодателем самозанятого менее двух лет назад, в этом перечне нет. А значит, нарушения тут тоже нет.

Вопрос: если наоборот, сначала организация работала с самозанятым, а после заключила с ним трудовой договор. Тут нужно выдерживать двухлетний срок?

Ответ: такогоограничения нормы закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ не содержат.

Сотрудничество с самозанятыми на платформе Qugo позволит снизить риски переквалификации отношений в трудовые. Все самозанятые проходят проверку перед началом сотрудничества. Сервис позволяет оптимизировать бизнес-процессы компании: упростить документооборот и автоматизировать выплаты исполнителям.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия Получите полезную памятку для бизнеса Просто заполните форму ниже: Отправить

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: LjN8K9gxj