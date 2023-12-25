Почему самозанятым не повысили максимальный доход

Что такое максимальный доход по НПД
Самозанятые могут уплачивать НПД до тех пор, пока их доход в течение года не достигнет 2,4 млн рублей. При превышении самозанятым этой суммы ФНС лишает плательщика НПД права пользоваться специальным налоговым режимом до конца года. Значит с полученных доходов свыше 2,4 млн руб. от оказанных услуг заказчику надо будет уплатить НДФЛ — это 13% вместо 4% или 6% НПД.
Самозанятым невыгодно такое повышение налоговой нагрузки. Поэтому при приближении к максимальному лимиту плательщику НПД стоит подумать, как быть дальше: сотрудничать с заказчиками как физлицо без специального налогового статуса или до конца года прекратить оказывать услуги.
Компаниям-заказчикам тоже невыгодна такая переквалификация статуса исполнителя. Так как по договору ГПХ с физлицом без специального налогового статуса заказчикам надо платить 30% страховых взносов.
В данный лимит не укладывались некоторые фрилансеры (например, из сферы IT). Кроме того, депутаты ЛДПР отметили, что лимит, который действует сейчас, мешает действующим плательщикам НПД поднимать ценник на свои услуги. Поэтому в июле был внесен законопроект № 393494-8, который предусматривал повышение максимального дохода самозанятого с 2,4 млн руб. до 4,8 млн руб.
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Почему законопроект не приняли
О том, что Госдума отклонила законопроект, стало известно в начале декабря 2023 года. Но свое мнение о повышении лимита самозанятым власти высказали намного ранее.
Правительство отметило три пункта:
По данным ФНС за 2022 год только 0,89% плательщиков НПД приблизились к пороговому лимиту от 2 млн до 2,4 млн руб. Это незначительное количество, а значит, увеличивать максимальный порог пока не надо.
В пояснительной записке к законопроекту было указано, что повышение суммы годового дохода приведет к увеличению числа самозанятых. Но это не означает, что бюджет получит больше отчислений: плательщики НПД освобождены от уплаты НДФЛ, следовательно, поступления этого вида налога уменьшатся. Разница между ставками НДФЛ и НПД значительная — в 3 раза.
Сейчас НПД введен как эксперимент. Он продлится до конца 2028 года. Поэтому все предложения стоит рассматривать только в 2029 году после анализа результатов.
Итог: Правительство выступило против увеличения максимальной суммы доходов самозанятых.
Позднее свое мнение высказала и Счетная палата. Специалисты ведомства тоже отметили, что по данным ФНС немного самозанятых за 2022 год указали доход в сумме от 2 млн до 2,4 млн руб. Значит сумма порогового лимита для применения НПД не мешает физлицам и ИП применять специальный налоговый режим.
В отношении повышения стоимости услуг Счетная палата отметила следующее: чтобы поддержать плательщиков НПД в современных реалиях с оглядкой на статистические данные, следует рассмотреть другой вариант — коэффициент-дефлятор. Такой подход применяется во многих спецрежимах и он эффективно работает уже много лет.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам также выступил против увеличения дохода самозанятых. Причина — уменьшение сумм НДФЛ приведет к выпадающим доходам регионов. В связи с чем надо будет выделять больше денег на расходы муниципальных учреждений.
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Ждать ли повышения суммы доходов в будущем
Число самозанятых постоянно растет. На конец ноября 2023 года их количество составило более 9 млн человек, что на 30% больше, чем в 2022 году. Причем 95% из них — физлица без статуса ИП. А значит, при превышении лимита по доходам им придется на время прекратить свою деятельность, так как заказчики предпочитают работать именно с самозанятыми.
В случае превышения лимита можно оформить ИП, но не все физлица хотят регистрировать предпринимательскую деятельность, так как придется платить фиксированные взносы за себя и дополнительные взносы с суммы дохода свыше 300 тыс. рублей в год.
Скорее всего, вопрос о повышении порогового лимита будет подниматься и в 2024 году. Возможно, с учётом коэффициента-дефлятора, чтобы бюджет пошел навстречу самозанятым и помог урегулировать вопрос с повышением стоимости оказываемых услуг.
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