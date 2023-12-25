Почему самозанятым не повысили максимальный доход

Летом 2023 года партия ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект о повышении максимального дохода самозанятых в 2 раза. В декабре Госдума отклонила законопроект. Значит ли это, что не стоит рассчитывать на больший лимит по НПД?

Что такое максимальный доход по НПД

Самозанятые могут уплачивать НПД до тех пор, пока их доход в течение года не достигнет 2,4 млн рублей. При превышении самозанятым этой суммы ФНС лишает плательщика НПД права пользоваться специальным налоговым режимом до конца года. Значит с полученных доходов свыше 2,4 млн руб. от оказанных услуг заказчику надо будет уплатить НДФЛ — это 13% вместо 4% или 6% НПД.

Самозанятым невыгодно такое повышение налоговой нагрузки. Поэтому при приближении к максимальному лимиту плательщику НПД стоит подумать, как быть дальше: сотрудничать с заказчиками как физлицо без специального налогового статуса или до конца года прекратить оказывать услуги.

Компаниям-заказчикам тоже невыгодна такая переквалификация статуса исполнителя. Так как по договору ГПХ с физлицом без специального налогового статуса заказчикам надо платить 30% страховых взносов.

В данный лимит не укладывались некоторые фрилансеры (например, из сферы IT). Кроме того, депутаты ЛДПР отметили, что лимит, который действует сейчас, мешает действующим плательщикам НПД поднимать ценник на свои услуги. Поэтому в июле был внесен законопроект № 393494-8, который предусматривал повышение максимального дохода самозанятого с 2,4 млн руб. до 4,8 млн руб.

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Почему законопроект не приняли

О том, что Госдума отклонила законопроект, стало известно в начале декабря 2023 года. Но свое мнение о повышении лимита самозанятым власти высказали намного ранее.

Правительство отметило три пункта:

По данным ФНС за 2022 год только 0,89% плательщиков НПД приблизились к пороговому лимиту от 2 млн до 2,4 млн руб. Это незначительное количество, а значит, увеличивать максимальный порог пока не надо. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что повышение суммы годового дохода приведет к увеличению числа самозанятых. Но это не означает, что бюджет получит больше отчислений: плательщики НПД освобождены от уплаты НДФЛ, следовательно, поступления этого вида налога уменьшатся. Разница между ставками НДФЛ и НПД значительная — в 3 раза. Сейчас НПД введен как эксперимент. Он продлится до конца 2028 года. Поэтому все предложения стоит рассматривать только в 2029 году после анализа результатов.

Итог: Правительство выступило против увеличения максимальной суммы доходов самозанятых.

Позднее свое мнение высказала и Счетная палата. Специалисты ведомства тоже отметили, что по данным ФНС немного самозанятых за 2022 год указали доход в сумме от 2 млн до 2,4 млн руб. Значит сумма порогового лимита для применения НПД не мешает физлицам и ИП применять специальный налоговый режим.

В отношении повышения стоимости услуг Счетная палата отметила следующее: чтобы поддержать плательщиков НПД в современных реалиях с оглядкой на статистические данные, следует рассмотреть другой вариант — коэффициент-дефлятор. Такой подход применяется во многих спецрежимах и он эффективно работает уже много лет.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам также выступил против увеличения дохода самозанятых. Причина — уменьшение сумм НДФЛ приведет к выпадающим доходам регионов. В связи с чем надо будет выделять больше денег на расходы муниципальных учреждений.

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Ждать ли повышения суммы доходов в будущем

Число самозанятых постоянно растет. На конец ноября 2023 года их количество составило более 9 млн человек, что на 30% больше, чем в 2022 году. Причем 95% из них — физлица без статуса ИП. А значит, при превышении лимита по доходам им придется на время прекратить свою деятельность, так как заказчики предпочитают работать именно с самозанятыми.

В случае превышения лимита можно оформить ИП, но не все физлица хотят регистрировать предпринимательскую деятельность, так как придется платить фиксированные взносы за себя и дополнительные взносы с суммы дохода свыше 300 тыс. рублей в год.

Скорее всего, вопрос о повышении порогового лимита будет подниматься и в 2024 году. Возможно, с учётом коэффициента-дефлятора, чтобы бюджет пошел навстречу самозанятым и помог урегулировать вопрос с повышением стоимости оказываемых услуг.

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