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Самозанятые

Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность

Сотрудничество с плательщиками НПД несет в себе ряд рисков, один из которых — блокировка расчетного счета. Это отнюдь не миф. Разберем, кто и в каких случаях может заблокировать счет при сотрудничестве с самозанятыми, и как сделать так, чтобы это не стало реальностью.
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Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Самозанятые и блокировка счета заказчика. Кто и в каких случаях может это сделать

Заблокировать счет при сотрудничестве с самозанятыми могут:

  • Налоговая инспекция.

Причин для того, чтобы налоговая инспекция заблокировала счет, предостаточно: от неуплаты налогов до неподключения к электронному документообороту.

  • Банк.

Банк может заблокировать счет организации или ИП, если усомнится в чистоте операций, которые проводятся по счету. Те операции, в которых банк сомневается, называются транзитными, и за ними осуществляется особый контроль.

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Причины блокировки счета ИФНС

Причины, по которым налоговая может ограничить операции по счету организации или ИП, перечислены в ст. 76 НК. И с самозанятыми связано несколько из них. Так, заблокировать счет налоговая может в следующих случаях: 

  • Пропущен срок сдачи отчетности более чем на 20 дней.

По самозанятым заказчик не отчитывается. Но если вдруг исполнитель утратил статус плательщика НПД, а заказчик об этом не узнал и обязанности налогового агента не исполнил, по этой причине налоговая может заблокировать его счет.

Напомним, что к обязанностям налогового агента относится не только уплата НДФЛ и страховых взносов, но и сдача отчетности в ИФНС и СФР.

  • Организация или ИП, не подключились к ЭДО.

Заблокировать счет ИФНС может также, если компания или предприниматель не подключились к электронному документообороту в течение 10 дней, с того момента, когда возникла такая обязанность. 

При сотрудничестве с самозанятыми это может произойти, если исполнитель утратил статус плательщика НПД и заказчик должен был отчитаться по нему в электронной форме.

  • Своевременно не уплачены налоги и (или) страховые взносы.

Такая ситуация может возникнуть опять-таки, если заказчик не исполнил обязанности налогового агента и не уплатил в бюджет НДФЛ и страховые взносы за своего исполнителя.

В каких случаях заказчик становится налоговым агентом самозанятого

Причин может быть несколько:

  • Налоговая переквалифицировала договор с самозанятым в трудовой.

Риск переквалификации при сотрудничестве с самозанятыми есть всегда. Но если соблюдать закон и правильно выстраивать документооборот без умысла на сокрытие трудовых отношений, этот риск можно свести к минимуму.

  • Заказчик перечислил деньги исполнителю после того, как он утратил статус самозанятого.

Чтобы исключить этот риск, статус исполнителя необходимо проверять перед каждой выплатой. Сделать это можно в специальном сервисе ФНС.

При сотрудничестве с самозанятыми на электронных площадках статус исполнителя автоматически проверяется не только перед началом сотрудничества, но и перед каждой выплатой. Это исключает риск перечисления средств исполнителю, который на момент получения денег утратил статус плательщика НПД.

  • Заказчик сотрудничал с исполнителем-бывшим штатным работником, с момента увольнения которого прошло менее 2 лет.

Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ запрещает сотрудничество заказчиков и исполнителей, если ранее они находились в трудовых отношениях, и с момента их окончания прошло менее 2 лет. Точнее, закон не столько запрещает, сколько говорит о том, что доход, выплаченный такому исполнителю, не подпадает под НПД. А это значит, что при выплате вознаграждения такому исполнителю, заказчик будет являться его налоговым агентом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  • Самозанятый получил вознаграждение, но не выдал на него чек.

Заказчик рискует, даже если на момент выплаты вознаграждения у исполнителя был статус самозанятого, и он не являлся его бывшим работником. 

Риск состоит в следующем. Если исполнитель получил вознаграждение и не выдал на него чек, значит, он отнес этот доход к своему личному доходу, а не к доходу от профессиональной деятельности. 

А выплата дохода физлицу, как мы знаем, накладывает на заказчика обязанности налогового агента.

Исключить этот риск можно при сотрудничестве с внештатниками на электронных площадках. Большинство электронных площадок имеют право формировать от имени самозанятого чеки сразу при получении ими вознаграждения.

Сотрудничайте с самозанятыми на платформе Qugo.  Выплаты самозанятым на карты любого банка РФ, проверка статуса исполнителя перед каждой выплатой, и пакет закрывающих документов по каждому исполнителю.

Причина блокировки счета банком

Банк может заблокировать счет заказчика только в одном случае, если посчитает операции, проводимые по счету, сомнительными. В каких случаях это происходит?

Признаки транзитных или сомнительных операций Центробанк привел в своих методических рекомендациях от 21.07.2017 и письме от 31.12.2014. Также они содержатся в законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В качестве фактора, который признает сделку сомнительной, Центробанк называет, в том числе, уплату налогов и других обязательных платежей в размере ниже 0,9% от дебетового оборота по счету. То есть, простыми словами, когда размер налоговой нагрузки не пропорционален получаемой прибыли.

Но как быть, если сотрудничество с самозанятым не подразумевает оплату обязательных платежей вовсе? Чтобы не попасть под блокировку счета банком, нужно придерживаться следующих правил:

  • Корректно указывайте назначение платежа. 

Например, «Оплата по договору оказания услуг № 36 от 04.02.2024 за услуги по разработке дизайна сайта».

  • Заключайте с самозанятыми юридически грамотные договоры.

В договоре с самозанятым не должно быть условий и признаков, которые характерны для трудовых отношений, а также в нем должна быть обязательно сделана ссылка на статус исполнителя: плательщик налога на профессиональный доход.

  • Формируйте закрывающие документы.

К ним относятся акты выполненных работ или оказанных услуг, счета на оплату и чеки.

Платформа Qugo — официальный партнер ФНС. Сотрудничество с самозанятыми через онлайн-платформу позволяет взаимодействовать с плательщиками НПД в рамках закона. Функционал сервиса включает в себя не только организацию выплат, но и обмен закрывающими документами, клиентскую поддержку и консалтинг.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

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