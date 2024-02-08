Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность

Сотрудничество с плательщиками НПД несет в себе ряд рисков, один из которых — блокировка расчетного счета. Это отнюдь не миф. Разберем, кто и в каких случаях может заблокировать счет при сотрудничестве с самозанятыми, и как сделать так, чтобы это не стало реальностью.

Самозанятые и блокировка счета заказчика. Кто и в каких случаях может это сделать

Заблокировать счет при сотрудничестве с самозанятыми могут:

Налоговая инспекция.

Причин для того, чтобы налоговая инспекция заблокировала счет, предостаточно: от неуплаты налогов до неподключения к электронному документообороту.

Банк.

Банк может заблокировать счет организации или ИП, если усомнится в чистоте операций, которые проводятся по счету. Те операции, в которых банк сомневается, называются транзитными, и за ними осуществляется особый контроль.

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Причины блокировки счета ИФНС

Причины, по которым налоговая может ограничить операции по счету организации или ИП, перечислены в ст. 76 НК. И с самозанятыми связано несколько из них. Так, заблокировать счет налоговая может в следующих случаях:

Пропущен срок сдачи отчетности более чем на 20 дней.

По самозанятым заказчик не отчитывается. Но если вдруг исполнитель утратил статус плательщика НПД, а заказчик об этом не узнал и обязанности налогового агента не исполнил, по этой причине налоговая может заблокировать его счет.

Напомним, что к обязанностям налогового агента относится не только уплата НДФЛ и страховых взносов, но и сдача отчетности в ИФНС и СФР.

Организация или ИП, не подключились к ЭДО.

Заблокировать счет ИФНС может также, если компания или предприниматель не подключились к электронному документообороту в течение 10 дней, с того момента, когда возникла такая обязанность.

При сотрудничестве с самозанятыми это может произойти, если исполнитель утратил статус плательщика НПД и заказчик должен был отчитаться по нему в электронной форме.

Своевременно не уплачены налоги и (или) страховые взносы.

Такая ситуация может возникнуть опять-таки, если заказчик не исполнил обязанности налогового агента и не уплатил в бюджет НДФЛ и страховые взносы за своего исполнителя.

В каких случаях заказчик становится налоговым агентом самозанятого

Причин может быть несколько:

Налоговая переквалифицировала договор с самозанятым в трудовой.

Риск переквалификации при сотрудничестве с самозанятыми есть всегда. Но если соблюдать закон и правильно выстраивать документооборот без умысла на сокрытие трудовых отношений, этот риск можно свести к минимуму.

Заказчик перечислил деньги исполнителю после того, как он утратил статус самозанятого.

Чтобы исключить этот риск, статус исполнителя необходимо проверять перед каждой выплатой. Сделать это можно в специальном сервисе ФНС.

При сотрудничестве с самозанятыми на электронных площадках статус исполнителя автоматически проверяется не только перед началом сотрудничества, но и перед каждой выплатой. Это исключает риск перечисления средств исполнителю, который на момент получения денег утратил статус плательщика НПД.

Заказчик сотрудничал с исполнителем-бывшим штатным работником, с момента увольнения которого прошло менее 2 лет.

Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ запрещает сотрудничество заказчиков и исполнителей, если ранее они находились в трудовых отношениях, и с момента их окончания прошло менее 2 лет. Точнее, закон не столько запрещает, сколько говорит о том, что доход, выплаченный такому исполнителю, не подпадает под НПД. А это значит, что при выплате вознаграждения такому исполнителю, заказчик будет являться его налоговым агентом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Самозанятый получил вознаграждение, но не выдал на него чек.

Заказчик рискует, даже если на момент выплаты вознаграждения у исполнителя был статус самозанятого, и он не являлся его бывшим работником.

Риск состоит в следующем. Если исполнитель получил вознаграждение и не выдал на него чек, значит, он отнес этот доход к своему личному доходу, а не к доходу от профессиональной деятельности.

А выплата дохода физлицу, как мы знаем, накладывает на заказчика обязанности налогового агента.

Исключить этот риск можно при сотрудничестве с внештатниками на электронных площадках. Большинство электронных площадок имеют право формировать от имени самозанятого чеки сразу при получении ими вознаграждения.

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Причина блокировки счета банком

Банк может заблокировать счет заказчика только в одном случае, если посчитает операции, проводимые по счету, сомнительными. В каких случаях это происходит?

В качестве фактора, который признает сделку сомнительной, Центробанк называет, в том числе, уплату налогов и других обязательных платежей в размере ниже 0,9% от дебетового оборота по счету. То есть, простыми словами, когда размер налоговой нагрузки не пропорционален получаемой прибыли.

Но как быть, если сотрудничество с самозанятым не подразумевает оплату обязательных платежей вовсе? Чтобы не попасть под блокировку счета банком, нужно придерживаться следующих правил:

Корректно указывайте назначение платежа.

Например, «Оплата по договору оказания услуг № 36 от 04.02.2024 за услуги по разработке дизайна сайта».

Заключайте с самозанятыми юридически грамотные договоры.

В договоре с самозанятым не должно быть условий и признаков, которые характерны для трудовых отношений, а также в нем должна быть обязательно сделана ссылка на статус исполнителя: плательщик налога на профессиональный доход.

Формируйте закрывающие документы.

К ним относятся акты выполненных работ или оказанных услуг, счета на оплату и чеки.

Платформа Qugo — официальный партнер ФНС. Сотрудничество с самозанятыми через онлайн-платформу позволяет взаимодействовать с плательщиками НПД в рамках закона. Функционал сервиса включает в себя не только организацию выплат, но и обмен закрывающими документами, клиентскую поддержку и консалтинг.

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