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Самозанятые

Осторожно! Межведомственные комиссии в сфере занятости

С 1 марта 2024 года Минтруд совместно с ФНС получили новые полномочия для борьбы с теневой занятостью в России. Уже известны критерии, по которым будут выявлять организации и ИП для детального мониторинга сотрудничества с самозанятыми.
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Осторожно! Межведомственные комиссии в сфере занятости
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Что изменилось

С 1 января 2024 года вступил в силу закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ, который регулирует правовые, экономические, организационные вопросы в области занятости населения и контролирует соблюдение законодательства.

Одной из мер реализации закона 565-ФЗ стали региональные межведомственные комиссии по контролю, выявлению и недопущению нелегальной занятости и подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Роструд и межведомственные комиссии будут получать от ФНС данные, которые, по мнению Роструда, могут быть признаками нарушений в сфере занятости, в том числе и при работе с самозанятыми.

Какие заказчики услуг самозанятых попадут под подозрение

ФНС может передавать Роструду и комиссиям сведения об организациях, которые соответствуют критериям из приказа Минтруда от 02.02.2024 № 40н. В части самозанятых в ежеквартальный отчет ФНС попадут компании, которые в течение квартала:

  • сотрудничали минимум с 10 плательщиками НПД;

  • средний срок действия договора с ними превышал три месяца;

  • среднемесячное вознаграждение составляло более 20 000 рублей.  

Также ФНС будет анализировать и другие сведения, которые могут указывать на сокрытие трудовых отношений под видом договора с самозанятым. Однако, какие именно, приказ не уточняет. 

Больше подробностей о сотрудничестве с внештатным персоналом и новостях из мира самозанятости — в телеграм-канале Qugo.

Стоит ли беспокоиться заказчику услуг

Полномочия ФНС и Роструда в части противодействия сокрытию трудовых отношений под видом гражданско-правовых широки:

  • ФНС может проверять и анализировать не только поступающие от страхователей отчеты по работникам, но и чеки самозанятых, кадровые и другие документы. Внимание будут привлекать одни и те же фамилии в договорах с плательщиками НПД и внутренних документах компании — авансовых отчетах, накладных на перемещение материальных ценностей, ведомостях раздачи и т.д.

  • ФНС может передавать комиссиям сведения о работодателях, которые в ходе налоговых проверок попали под подозрение в привлечении к работе физлиц без оформления договоров. Отчет будет содержать реквизиты и контактные данные работодателя и сведения о проверке — период, дату и номер решения, краткое описание нарушений, суммы доначисленных взносов и налогов.

  • ФНС может передавать информацию, которая относится к налоговой тайне, например, сведения о физическом лице и его доходах, реквизиты счетов компаний и ИП, суммы начисленных налогов и взносов.

Если компания попала в отчет, который ФНС будет ежеквартально направлять в Роструд и межведомственные комиссии по занятости, последние будут выяснять причины, по которым физлицо работает как самозанятый, а не штатный работник.

Такие запросы на уточнение данных на протяжении 3 последних лет периодически поступали некоторым компаниям, сотрудничающим с самозанятыми.

Это не значит, что все компании и ИП из отчета отнесут к числу нарушителей и привлекут к ответственности. Тем, кто работает с самозанятыми и соблюдает все правила, можно спать спокойно.

Проводите расчеты с самозанятыми онлайн на платформе Qugo — это безопасно, удобно и просто. Для исполнителя услуги платформы бесплатны, заказчик платит только комиссию при переводе вознаграждения.

Как заказчику минимизировать риски при работе с самозанятым

Переквалификация договора ГПХ в трудовой — один из рисков работы с самозанятым, который влечет за собой доначисление страховых взносов, штрафы и пени за несвоевременную уплату взносов и НДФЛ, подачу корректировочных отчетов. Минимизировать этот риск можно, если:

1. Привлекать самозанятых и указывать в документах корректные формулировки:

  • Сотрудничество должно носить сдельный характер, а оплата производиться за конкретный результат, а не за процесс или затраченное время. Никаких выплат отпускных и больничных, деятельность плательщика НПД не предусматривает.

  • Если процесс оказания услуг длительный, то сдачу работ можно оформлять поэтапно актами и оплачивать каждый этап отдельно.

  • Указывайте конкретные требования к результату: количественные и качественные характеристики, описание готового продукта.

  • Предусмотрите обязательство самозанятого предоставить чек после того, как он получит оплату за оказанные услуги.

Без чека компания не вправе принять расходы в налоговом учете. Онлайн-платформа Qugo формирует чек автоматически, перед оплатой проверит статус самозанятого и не проведет выплату, если он утрачен.

2. Выстраивать отношения с исполнителем без привязки к трудовому законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка, штатному расписанию:

  • Размер вознаграждения самозанятого определяется по согласованию сторон без привязки к минимальному размеру оплаты труда.

  • Заказчик не вправе требовать от самозанятого работать на его территории, если исполнитель может сделать это в ином месте.

  • Самозанятый — это исполнитель, а не подчиненный. В договоре заказчик и самозанятый, будь то ИП или физическое лицо, равноправные стороны гражданско-правовых отношений.

  • Договор не должен предусматривать дисциплинарную ответственность самозанятого — только штрафы за некачественное оказание услуг, нарушение сроков сдачи результата и т.д.

  • Сотрудничество с самозанятым начинается с момента заключения договора, без испытательного срока.

3. Проверять актуальность статуса плательщика НПД, отслеживать наличие актов с подробным описанием результата и других документов, которые могут служить доказательством сотрудничества, контролировать чеки от самозанятых.

Работа с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo обеспечивает полное соблюдение законодательства: чеки формируются автоматически по результатам сверки с ФНС, можно использовать проверенные шаблоны договоров и актов, которые автоматически формируются в электронном виде и всегда доступны в личном кабинете. 

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Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

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