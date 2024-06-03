Сотрудничество с самозанятыми: все за и против

Число самозанятых в России достигло 10 миллионов и каждый день к ним присоединяются более 8,5 тысяч человек. В чем преимущества сотрудничества с плательщиками НПД для заказчиков, и какие есть подводные камни.

Положительные стороны сотрудничества с самозанятыми

Самозанятость ввели в качестве эксперимента в 2019 году. Первые годы как сами физические лица, так и их заказчики с осторожностью относились к новому режиму. Но из года в год количество зарегистрированных плательщиков растет.

В чем плюсы данного режима?

Для самих самозанятых это:

Низкие процентные ставки — 4%, если доход от физических лиц, и 6% если доход от ИП и юридических лиц, а также есть право на налоговый бонус в размере 10 тысяч рублей.

Не нужно платить страховые взносы, использовать ККТ и сдавать отчетность.

Удобный интерфейс приложения «Мой налог», где есть все, что нужно для регистрации дохода и уплаты налога.

Подробнее остановимся на преимуществах сотрудничества с самозанятыми для заказчиков.

Сразу отметим, что самозанятых можно привлекать только для разовых или проектных задач, а не заменять ими штатных сотрудников.

Первый плюс — снижение налоговой нагрузки

Плательщики НПД самостоятельно регистрируют свой доход и уплачивают с него налог. Заказчик платит только вознаграждение за оказанную услугу. Бизнес освобождается от:

роли налогового агента и удержания 13% НДФЛ;

уплаты страховых взносов в размере 30%;

оплаты больничных, отпускных и других соцвыплат.

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Второй плюс — скорость и удобство заключения договора, минимум бумажной волокиты

С самозанятым достаточно заключить договор ГПХ, после чего он сразу может приступить к своей задаче. При необходимости договор можно легко расторгнуть.

У заказчика отпадают вопросы как, например, «обеспечить причитающиеся выплаты увольняющемуся работнику».

Главное — сразу после оплаты получить от исполнителя акт выполненных работ и чек.

Третий плюс — большой выбор исполнителей

Под каждую задачу можно привлекать отдельного самозанятого, если что-то не устроило — выбрать другого. Количество самозанятых увеличивается, а с расширением предложения сокращается время на подбор нужного специалиста.

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Отрицательные стороны сотрудничества с самозанятыми

В сотрудничестве с самозанятыми есть не только плюсы, но и риски — от блокировки расчетного счета до штрафов и доначислений.

Первый минус — нет контроля над самозанятым

Первый подводный камень в сотрудничестве с самозанятыми — нет рычагов контроля. Можно, конечно, установить промежуточную проверку задачи, но исполнитель все равно может в любой момент пропасть с горизонта, сорвать сроки или распространить вовне важную внутреннюю информацию.

Предложений на рынке становится все больше, и риск попасть на недобросовестных самозанятых тоже растет. Самозанятый может сняться с учета и не предупредить об этом, потерять специальный налоговый статус, не выдать чек или выдать, но затем его аннулировать, чтобы уменьшить свой налог.

Заказчик должен следить а этими моментами. Ответственность за нарушения можно прописать в договоре — например, за невыдачу чека. Если денежные потери самозанятый компенсирует, то время заказчик все равно потеряет.

Второй минус критичнее — это переквалификация отношений с самозанятым в трудовые

Самозанятый может сообщить в трудовую инспекцию о сокрытии трудовых отношений и лишении его соцгарантий. Также проверку могут инициировать ФНС и Минтруд.

Налоговая пристально следит, чтобы компании не нанимали штатных сотрудников под видом самозанятых. С 1 марта 2024 года регионы могут создавать специальные межведомственные комиссии, куда будут приглашать компании, которые подпадают под определенные критерии (закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ»). Сведения в комиссии будут поступать от ФНС. В первую очередь проверяющих заинтересуют заказчики, которые в течение 12 месяцев:

Сотрудничают с самозанятыми и их количество 11 и более человек. Сотрудничают с ними длительно — больше трех месяцев. Платят каждому самозанятому больше 20 000 руб. в месяц.

Если одновременно выполняются все три критерия, компанию или ИП могут пригласить на комиссию.

В рамках проверки комиссия проанализирует показатели:

общее количество самозанятых у заказчика и совокупные выплаты им;

наличие первичных документов и чеков;

содержание договоров ГПХ с исполнителями-плательщиками НПД;

признаки трудовых отношений — характер выполняемых задач, график, подчиненность;

даты и суммы выплат;

дату регистрации самозанятых и есть ли у них другие заказчики.

Чтобы контролировать работу с внештатными исполнителями, с 1 марта 2024 года межведомственные комиссии получили доступ к налоговой тайне (п. 5 ст. 70 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ).

Но такие риски можно исключить, для этого проверьте:

Сведения в договорах — в них не должно быть трудовой терминологии, должна быть прописана конкретная задача с измеримым результатом, а не постоянная трудовая функция. В договоре не должно быть условий о подчиненности и о том, что исполнитель должен находиться на территории заказчика с 9 до 18.00. Наличие подписанного акта — это необязательный документ, но он подтверждает сдельный характер отношений с исполнителем. Наличие чека на каждую выплату — в нем должны быть правильные реквизиты сторон и не может содержать трудовой терминологии. Платежные документы — они не должны содержать трудовую терминологию, например, «зарплата» или «аванс». Даты выплат и фиксированный размер оплаты — дни выплат самозанятым не должны совпадать с датами, когда штатные сотрудники получают зарплату. Фиксированная сумма вознаграждения, которая не зависит от количества оказанных услуг, вызовет подозрения у проверяющих. С кем сотрудничаете — нельзя заключать договор ГПХ с бывшим сотрудником, если с момента увольнения прошло менее двух лет (ст. 6 п. 8 от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Подробнее о рисках при сотрудничестве с самозанятыми в 2024 году писали здесь.

Чтобы сотрудничать с самозанятыми и не попасть под доначисления зарплатных налогов, взносов и штрафы привлекайте проверенных исполнителей и грамотно оформляйте документы. Нивелировать риски поможет сотрудничество с самозанятыми через онлайн-платформу Qugo. На платформе вы сможете обмениваться электронными документами с исполнителями — договоры, акты, чеки формируются автоматически. Перед каждой выплатой сервис автоматически проверит статус исполнителя. Есть клиентская поддержка и консалтинг — персональный менеджер расскажет, как безопасно организовать работу с внештатниками.

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