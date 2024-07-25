Переквалификация договора с ИП в трудовой: миф или реальность

Это реальность, причем суровая. Несмотря на то что отношения с самозанятыми налоговики в последнее время «любят» больше, про ИП они не забывают. Неаккуратное оформление отношений с предпринимателями может обратиться в доначисления, штрафы и выплаты самим физическим лицам.

Что ищут налоговики

Признаков того, что договоры с ИП на самом деле трудовые, много, но основных глобальных групп признаков — три. Они сформулированы давно (постановление Пленума ВС от 29.05.2018 № 15), и налоговая их не скрывает (письма от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674).

Проведите аудит договоров и всех документов, которые оформляют отношения с ИП. Если выявите намеки на следующие обстоятельства, немедленно переоформляйте. Наличие одного или двух признаков трудовых отношений не приведет к переквалификации. Но если в сотрудничестве с ИП присутствует много намеков на фиктивность гражданско-правовых договоров, то риск переквалификации резко возрастет.

Отсутствие самостоятельности

На это могут указывать:

Заказчик распределяет ИП по маршрутам или объектам.

Установлен график работы или условия — «доступность», «быть на связи с … до …».

Упоминается о том, что кто-то контролирует работу исполнителя.

Это могут быть любые намеки на то, что ИП не самостоятелен в определении путей и способов выполнения задания.

Чрезмерная инфраструктурная зависимость

Закон не запрещает выполнение задания иждивением подрядчика (ст. 704 ГК), и, поскольку в гражданском праве допускается аналогия (ст. 6 ГК), то на практике говорят об иждивении заказчика вообще.

Поясним: в этом случае под иждивением понимают выполнение работы с помощью оборудования, инструментов и материалов заказчика.

Но если ИП работает иждивением заказчика — на его транспорте, на его станках, производственных линиях, в цехе, и при этом есть другие признаки наличия трудовых отношений, то это лишний козырь в руках налоговиков.

ИП получает «зарплату»

Привычка бездумно употреблять слова обязательно сыграет дурную шутку. Если ИП получает «зарплату», причем с той же периодичностью, что и штатные сотрудники — не реже двух раз в месяц, «премии» за ударный труд, причем за те же достижения, что и работники, — это очевидный признак того, что отношения с ИП не гражданско-правовые, а трудовые.

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Какие еще признаки могут свидетельствовать о том, что ИП по сути — работник

Против заказчика будут свидетельствовать обстоятельства:

В договоре с ИП закреплены трудовые функции, которые он должен выполнять лично.

В договоре нет указания на конкретный результат, что может навести на мысль, что оплачивается процесс — а это трудовые отношения.

Сумма оплаты не меняется, или выплачивается за фактически отработанные дни.

ИП несет ответственность, которая может быть воспринята как дисциплинарная или материальная — употребляются слова «предупреждение», «выговор», «прогул».

Договор с ИП заключается на выполнение систематических задач или до конца года — с пролонгацией.

Недопустимо упоминать в объявлениях о поиске исполнителя, что обязательное условие для сотрудничества — регистрация в качестве ИП.

Все эти признаки легко раскрывают налоговики, а суды поддерживают. Такая практика устоялась давно (определение ВС от 27.02.2017 № 302-КГ17-382, постановления 1-го ААС от 06.02.2020, дело № А43-5895/2019, АС Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021, дело № А33-36428//2018, АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2020, дело № А03-20987/2018, АС Волго-Вятского округа от 06.03.2019, дело № А28-1147/2018 и многие другие).

Даже если у вас в договорах и других документах нет очевидных признаков трудовых отношений, настоятельно рекомендуем перепроверить все договора услуг с контрагентами на предмет того, о чем писали выше.

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Опасности агентских договоров

Некоторые налогоплательщики заключают с ИП лишь для вида агентский договор и на этом успокаиваются. Но если налоговики выяснят, что на самом деле есть трудовые отношения, доначислений не избежать

Перевод бывшего работника на договор ГПХ

Закон об НПД исключает подписание договора с самозанятым, если трудовые отношения с ним прекратились менее двух лет назад (подп. 8 п. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). А как насчет ИП?

Формально нет никаких препятствий для того, чтобы иметь с ним дело. Но на практике, если налоговики обнаружат, что фирма работает с ИП-бывшим сотрудником, и по сути отношения трудовые, то они будут добиваться переквалификации.

Например, менеджер по продажам ООО «Альфа» проработал в компании несколько лет и увольняется, регистрирует ИП, заключает с ООО агентский договор, получая проценты от суммы заключенных сделок. На подобную модель сотрудничества могут обратить внимание контролирующие органы, в особенности если:

доход ИП вырос в разы, а обязанности по договору ГПХ совпадают с обязанности по расторгнутому трудовому договору;

период между расторжением трудового договора и заключением первой сделки минимальный.

Не исключено, что при таких условиях агентские будут исключены из расходов, последуют доначисления и санкции. Пример из практики: постановление АС Западно-Сибирского округа от 06.04.2023 № Ф04-1181/2023.

ИП — «управляющий» и единственный участник / учредитель

Это «детская» схема: единственный участник ООО регистрируется как ИП и становится «управляющим». Налоговики обязательно сочтут, что расходы в виде вознаграждения такому управляющему неправомерно включены в «прибыльные» расходы. Также будет доначислен НДФЛ. И суд, скорее всего, их поддержит (определение ВС от 24.12.2018 № 307-КГ18-21342).

Формальный документооборот

Работа с агентами-ИП требует серьезного подхода к документообороту, в особенности если они трудились в фирме штатно. Риски возрастают, если у агентов-ИП нет других заказчиков, кроме вас.

Вот интересный пример из практики: согласно актам, страховой агент-ИП (что характерно — бывший работник страховой компании) за год заключил 13 903 договоров. Даже если предположить, что этому «ударнику» достаточно 15 минут на поиск клиента и заключения контракта, причем каждые вторые переговоры заканчиваются подписанием сделки, то для этого потребовалось бы работать до 19 часов в сутки без праздников и выходных.

Суд согласился с ИФНС: здесь явно есть формальный документооборот. Дополнительно были и другие признаки трудовых отношений:

фактическое единое централизованное управление;

координирование деятельности ИП;

регулярная выплата «зарплаты».

В совокупности это привело к доначислениям по налогу на прибыль, НФДЛ, штрафам.

Налоговики вообще вправе заниматься переквалификацией

Пока правоведы-теоретики ломают копья по этому вопросу (и многие делают выводы, что все это незаконно), для судов все кристально ясно. И так как последнее слово остается именно за судом, сомневаться не приходится: да, переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые в целях исчисления налогов и страховых взносов законна. На это, к примеру, указал ВС (определение от 14.02.2019 № 304-КГ18-25124). Так что применение ст. 54.1 НК при налоговых проверках для выявления наличия трудовых отношений законно.

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