Может ли компания или ИП арендовать имущество у самозанятого

По общему правилу, самозанятый вправе сдавать свое имущество в аренду. Но есть исключения и нюансы, которые нужно учитывать.

Можно ли арендовать у самозанятого недвижимость

Ответ — да, но не все доходы от сдачи в аренду недвижимости облагаются НПД. Объектом обложения НПД считают доходы от сдачи в аренду только той недвижимости, которая не подпадает под исключение из п. 3 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ.

Это значит, что плательщики НПД вправе сдавать в аренду только жилые помещения, в том числе те, которые компании арендуют для проживания своих сотрудников (письмо Минфина от 22.04.2024 № 03-04-05/37237). При этом НПД будут облагать непосредственно арендную плату, но не штрафы, неустойки по договору и суммы возмещения расходов арендодателя на оплату коммунальных услуг (письма Минфина от 08.06.2023 № 03-11-11/53133, от 10.11.2020 № 03-11-11/98001).

Апартаменты к жилым помещениям не относятся, поэтому доходы от сдачи их в аренду не являются объектом обложения НПД (п. 14 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС от 20.10.2021, письмо Минфина 07.12.2020 № 03-11-11/106478).

Другие виды недвижимого имущества арендовать у самозанятого нельзя. Это касается:

коммерческой недвижимости — например, офисных зданий или помещений;

машино-мест в жилых комплексах (письмо Минфина от 06.06.2024 № 03-11-11/52481);

земельных участков (письмо Минфина от 30.01.2021 № 03-11-11/33669).

Если компания арендует эти виды имущества, она станет налоговым агентом арендодателя. Тогда придется исчислить и уплатить обязательные платежи с доходов от сдачи в аренду.

Те же правила действуют, если самозанятый сдает недвижимость в субаренду (письмо Минфина от 09.03.2023 № 03-11-11/19781).

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Можно ли арендовать у самозанятого движимое имущество

Самозанятый вправе сдавать в аренду любое движимое имущество — например, инструменты, оборудование, транспорт (письмо Минфина от 17.02.2020 № 03-11-11/10799). Закон № 422-ФЗ не устанавливает никаких дополнительных запретов и ограничений для таких видов имущества.

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Какие есть риски в случае аренды имущества у сотрудника компании

Контролирующие органы считают, что доходы от аренды имущества у сотрудника компании, в том числе директора, с которым заключен трудовой договор, не облагаются НПД. Это касается как действующих работников, так и лиц, которые трудились у арендатора меньше, чем два года назад.

Такую позицию контролирующие органы обосновывают тем, что по смыслу налогового кодекса аренда — это услуга, а доходы от оказания услуг действующими или некоторыми бывшими сотрудниками НПД не облагают (письмо Минфина от 19.10.2022 № 03-04-06/101306).

Но суды с таким подходом не согласны. Аренда — это не услуга, а передача имущественных прав, поэтому сотрудник вправе сдавать свое имущество в аренду работодателю и облагать арендные доходы НПД (определение ВС от 19.09.2023 по делу № А40-186718/2022, постановление АС Поволжского округа от 25.09.2023 по делу № А55-33688/2022).

При заключении договоров аренды с действующими или бывшими сотрудниками компания должна обращать внимание на формулировку предмета договора. Если в договор аренды включены условия об оказании услуг или выполнении работ — например, о проведении арендодателем техобслуживания или ремонта, предоставлении услуг по управлению транспортом, — налоговая может счесть договор смешанным и доначислить обязательные платежи. Также в таком случае возможна переквалификация гражданско-правового договора в трудовой.

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