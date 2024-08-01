Привлечение массового персонала теперь дороже найма руководителя: с чем связан рост расходов бизнеса. Как этого избежать

В современном мире расходы бизнеса на персонал — одна из главных статей бюджета. В последние годы на массовый персонал наблюдается существенный рост затрат. Но что делать, если зарплаты растут, а бизнес хочет оставаться конкурентоспособным?

Почему растут расходы на массовый персонал

Массовый персонал — это работники, которые выполняют базовые функции в компании. Они занимают линейные позиции в логистике, ритейле, e-commerce, строительстве и производстве. Например, это сортировщики, упаковщики, строители, монтажники, горничные и прочие.

У компаний растут расходы на привлечение массового персонала по нескольким причинам.

1. Дефицит кадров.

Соискатели проявляют низкий интерес к массовым вакансиям, поэтому рынок труда в этой сфере становится более конкурентным. Многие отрасли испытывают нехватку специалистов с необходимыми навыками. Например, по данным kommersant.ru наибольший дефицит приходится на ритейл — 13%.

Спрос на рабочие места, который ниже предложения, вынуждает компании ставить более высокие зарплаты и бонусы, чтобы привлечь и удержать сотрудников.

2. Текучка кадров.

Конкуренция за массовый персонал приводит к росту затрат на рекламу вакансий, проведение собеседований, использование HR-платформ и других инструментов привлечения персонала. Увеличиваются расходы на обучение и адаптацию новых сотрудников.

Конечно, быстро найти временного сотрудника на массовую должность дешевле, чем нанять постоянного руководителя. Но проблема в том, что массовые сотрудники часто меняют работу. Например, kommersant.ru пишет, что руководитель может проработать в компании год, а за это время массовый сотрудник может сменить несколько работодателей.

3. Увеличение доли временного персонала.

Многие компании предпочитают использовать временных работников, что позволяет сократить расходы на постоянный штат, но приводит к увеличению затрат на их привлечение и обучение.

4. Низкий интерес к непрестижной и трудоемкой работе руками.

Именно так большинство молодых людей характеризуют работу в массовом сегменте. Поэтому подогреть интерес к таким вакансиям работодатели могут, только устанавливая конкурентную заработную плату, темпы роста которой опережают темпы инфляции и рост зарплат других категорий работников.

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Как избегать роста расходов на массовый персонал

Один из вариантов — привлекать на массовые работы внештатный персонал. Заказчик платит внештатным исполнителям только за фактически выполненные работы, без необходимости покрывать расходы на социальные выплаты, отпуска и больничные. Это может значительно снизить затраты на персонал, особенно при краткосрочных проектах.

Сотрудничество с внештатниками имеет ряд преимуществ.

Гибкость и масштабируемость.

Компания может привлекать внештатных исполнителей по мере необходимости и расторгать с ними договор услуг, не связываясь с постоянными трудовыми отношениями. Это позволяет масштабировать рабочую силу в зависимости от сезонных пиков или краткосрочных проектов.

Увеличение производительности за те же деньги.

Внештатные исполнители часто мотивированы выполнить работы быстро и качественно, чтобы получить оплату. Это может привести к повышению производительности и более быстрому завершению проектов без стимулирующих и поощрительных выплат.

Снижение рисков.

Привлечение внештатных исполнителей позволяет бизнесу снизить риски, связанные с постоянным наймом. Заказчик не несет ответственности за обучение и развитие внештатного персонала, а также за их ошибки.

Контроль расходов.

Поскольку самозанятые обязаны самостоятельно платить налог на профессиональный доход, а НДФЛ отсутствует, компании-заказчику не придется платить страховые взносы и сдавать отчетность по этому исполнителю.

Снизить риски сотрудничества можно с помощью специальных онлайн-сервисов для взаимодействия с самозанятыми. Платформа Qugo автоматически проверяет актуальность статуса плательщика НПД при заключении договора и перед каждой выплатой. При зачислении гонорара платформа сформирует чек самозанятого и направит в личный кабинет компании. Такие расходы бизнес без риска сможет принять в налоговом учете.

Экономия на организации и обеспечении документооборота.

Сотрудничество с внештатниками через платформу Qugo позволяет компании не раздувать штат юристов, бухгалтеров и кадровиков. Платформа предоставляет заказчикам полный пакет документов, которые нужны для учета расходов на внештатных исполнителей. А использование ЭДО поможет избежать бумажной волокиты, расходов на организацию архива, сложностей с хранением и поиском документов.

Платформа Qugo поможет упростить работу с самозанятыми, автоматизировать документооборот и все необходимые расчеты. Это официальный партнер Федеральной налоговой службы, что позволяет сервису автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также платить налог на профессиональный доход от имени исполнителя.

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