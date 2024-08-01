₽ Заказать рекламу
Qugo
Кадры

Привлечение массового персонала теперь дороже найма руководителя: с чем связан рост расходов бизнеса. Как этого избежать

В современном мире расходы бизнеса на персонал — одна из главных статей бюджета. В последние годы на массовый персонал наблюдается существенный рост затрат. Но что делать, если зарплаты растут, а бизнес хочет оставаться конкурентоспособным? 
Привлечение массового персонала теперь дороже найма руководителя: с чем связан рост расходов бизнеса. Как этого избежать
Иллюстрация: wayhomestudio/freepik

Почему растут расходы на массовый персонал

Массовый персонал — это работники, которые выполняют базовые функции в компании. Они занимают линейные позиции в логистике, ритейле, e-commerce, строительстве и производстве. Например, это сортировщики, упаковщики, строители, монтажники, горничные и прочие.

У компаний растут расходы на привлечение массового персонала по нескольким причинам.

1. Дефицит кадров. 

Соискатели проявляют низкий интерес к массовым вакансиям, поэтому рынок труда в этой сфере становится более конкурентным. Многие отрасли испытывают нехватку специалистов с необходимыми навыками. Например, по данным kommersant.ru наибольший дефицит приходится на ритейл — 13%.

Спрос на рабочие места, который ниже предложения, вынуждает компании ставить более высокие зарплаты и бонусы, чтобы привлечь и удержать сотрудников. 

2. Текучка кадров. 

Конкуренция за массовый персонал приводит к росту затрат на рекламу вакансий, проведение собеседований, использование HR-платформ и других инструментов привлечения персонала. Увеличиваются расходы на обучение и адаптацию новых сотрудников.

Конечно, быстро найти временного сотрудника на массовую должность дешевле, чем нанять постоянного руководителя. Но проблема в том, что массовые сотрудники часто меняют работу. Например, kommersant.ru пишет, что руководитель может проработать в компании год, а за это время массовый сотрудник может сменить несколько работодателей.

3. Увеличение доли временного персонала. 

Многие компании предпочитают использовать временных работников, что позволяет сократить расходы на постоянный штат, но приводит к увеличению затрат на их привлечение и обучение.

4. Низкий интерес к непрестижной и трудоемкой работе руками. 

Именно так большинство молодых людей характеризуют работу в массовом сегменте. Поэтому подогреть интерес к таким вакансиям работодатели могут, только устанавливая конкурентную заработную плату, темпы роста которой опережают темпы инфляции и рост зарплат других категорий работников. 

Подписывайтесь на телеграм-канал Qugo и будьте первыми в курсе новостей из мира самозанятости и внештатного персонала.

Как избегать роста расходов на массовый персонал

Один из вариантов — привлекать на массовые работы внештатный персонал. Заказчик платит внештатным исполнителям только за фактически выполненные работы, без необходимости покрывать расходы на социальные выплаты, отпуска и больничные. Это может значительно снизить затраты на персонал, особенно при краткосрочных проектах.

Сотрудничество с внештатниками имеет ряд преимуществ.

  • Гибкость и масштабируемость.

Компания может привлекать внештатных исполнителей по мере необходимости и расторгать с ними договор услуг, не связываясь с постоянными трудовыми отношениями. Это позволяет масштабировать рабочую силу в зависимости от сезонных пиков или краткосрочных проектов. 

  • Увеличение производительности за те же деньги. 

Внештатные исполнители часто мотивированы выполнить работы быстро и качественно, чтобы получить оплату. Это может привести к повышению производительности и более быстрому завершению проектов без стимулирующих и поощрительных выплат.

  • Снижение рисков.

Привлечение внештатных исполнителей позволяет бизнесу снизить риски, связанные с постоянным наймом. Заказчик не несет ответственности за обучение и развитие внештатного персонала, а также за их ошибки.

  • Контроль расходов.

Поскольку самозанятые обязаны самостоятельно платить налог на профессиональный доход, а НДФЛ отсутствует, компании-заказчику не придется платить страховые взносы и сдавать отчетность по этому исполнителю.

Снизить риски сотрудничества можно с помощью специальных онлайн-сервисов для взаимодействия с самозанятыми. Платформа Qugo автоматически проверяет актуальность статуса плательщика НПД при заключении договора и перед каждой выплатой. При зачислении гонорара платформа сформирует чек самозанятого и направит в личный кабинет компании. Такие расходы бизнес без риска сможет принять в налоговом учете.

  • Экономия на организации и обеспечении документооборота.

Сотрудничество с внештатниками через платформу Qugo позволяет компании не раздувать штат юристов, бухгалтеров и кадровиков. Платформа предоставляет заказчикам полный пакет документов, которые нужны для учета расходов на внештатных исполнителей. А использование ЭДО поможет избежать бумажной волокиты, расходов на организацию архива, сложностей с хранением и поиском документов.

Платформа Qugo поможет упростить работу с самозанятыми, автоматизировать документооборот и все необходимые расчеты. Это официальный партнер Федеральной налоговой службы, что позволяет сервису автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также платить налог на профессиональный доход от имени исполнителя.

Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми

Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия

Получите полезную памятку для бизнеса

Просто заполните форму ниже:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid:  LjN8KB2kf

Начать дискуссию

Маргарита Харитонова
Оптимизация налогообложения

Снизили налог на 1,1 миллиона в год! Кейс клиента из строительного бизнеса

Компания Клиента работает в строительной сфере: строительство и ремонт жилых и нежилых помещений в Калужской области. Обратился в мою компанию для оптимизации налогов, и ему было предложено оптимальное решение.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

Воинский учет в компаниях в 2024 году: все нюансы регулярной работы, от сбора документов до сверок

Разбираемся, из чего состоит регулярный воинский учет: о каких нюансах нужно помнить, какие документы обновлять, какие отчеты и как часто сдавать и как проводить сверки.

Воинский учет в компаниях в 2024 году: все нюансы регулярной работы, от сбора документов до сверок
Налоговые изменения 2025

Исследование: как изменения в налоговой системе скажутся на экономике страны

Средние годовых доходы вырастут на 1,5% ВВП, но с увеличением ставки по налогу на прибыль снизится деловая активность.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отпускные

При расчете компенсации за отпуск уволенным учитывают индексацию зарплаты. Но не всегда

Если в компании было повышение зарплаты, то в дальнейшем при расчете отпускных или компенсации отпуска при увольнении зарплата до повышения войдет в расчет тоже в проиндексированном виде.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Сегодня стартует последний летний поток обучения! Записывайтесь на курсы повышения квалификации и профпереподготовки с выгодой до 79%

Сегодня, 1 августа, начинается обучение на всех программах «Клерка». Успейте купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до -79%. Не теряйте времени — скорее выбирайте курс и присоединяйтесь.

Криптовалюта

СПБ Биржа примет участие в экспериментальных торгах криптовалютой

С 1 сентября 2024 года в рамках экспериментально-правового режима начнутся биржевые торги и внешнеторговые расчеты в криптовалюте.

Онлайн-курсы

64
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Сергей Рязанов
Валютные операции

Американский брокер Interactive Brokers ввел очередные ограничения для клиентов из России

На этот раз он запретил пополнять счета в 12 валютах, среди которых турецкие лиры, офшорные юани, швейцарские франки и японские иены.

1
Регистрация ИП

За подлог при регистрации ИП введут уголовную ответственность

Если индивидуальный предприниматель впервые совершил подлог при регистрации бизнеса и готов сотрудничать со следствием, уголовной ответственности будет можно избежать.

НДС

Услуги застройщика при строительстве гостиницы с этого года облагаются НДС

С 01.01.2024 заработала норма НК, не позволяющая застройщикам применять льготу по НДС на свои услуги, если идет строительство помещений, предназначенных для временного проживания без права на постоянную регистрацию.

Наталия Лукина
Судебная практика по налоговым спорам

Кассовых чеков для подтверждения расходов недостаточно. Судебная практика

Еще одно интересное судебное решение. В котором судьи признали, что одни кассовые чеки без первички не подтверждают расходы подотчетного лица.

Иллюстрация: master1305/freepik
8
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Правомерен ли штраф за непредставление документов, если инспекция направила требование по почте, а не по ТКС?

На этот вопрос ответил АС Уральского округа в Постановлении от 03.07.2024 по делу № А76-27137/2023.

Правомерен ли штраф за непредставление документов, если инспекция направила требование по почте, а не по ТКС?
Платформа ОФД
ЭДО

«Платформа ЭПД» открыла тест-драйв ЭДО на транспорте

Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от лидера рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», — запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. С бесплатным доступом на 90 дней к сервису обмена электронными путевыми листами и транспортными накладными.

«Платформа ЭПД» открыла тест-драйв ЭДО на транспорте
Выбор системы налогообложения

Совет Федерации хочет лишить иностранцев льготных налоговых режимов

Иностранцев и лиц без гражданства могут лишить права на применение упрощенной и патентной систем налогообложения.

Расходы по налогу на прибыль

Выдача сотрудникам «пайкового» угля для печного отопления идет в расходы и не облагается НДС

Для целей налога на прибыль выдачи бесплатного «пайкового» угля – это расходы на оплату труда, для целей НДС – это благотворительность.

Qugo
Кадры

Привлечение массового персонала теперь дороже найма руководителя: с чем связан рост расходов бизнеса. Как этого избежать

В современном мире расходы бизнеса на персонал — одна из главных статей бюджета. В последние годы на массовый персонал наблюдается существенный рост затрат. Но что делать, если зарплаты растут, а бизнес хочет оставаться конкурентоспособным? 

Привлечение массового персонала теперь дороже найма руководителя: с чем связан рост расходов бизнеса. Как этого избежать
Декретный отпуск

Как правильно оформить декретный отпуск внешнему совместителю

Рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

Как правильно оформить декретный отпуск внешнему совместителю
Расходы по налогу на прибыль

Оплату разъездной работы берут в расходы без норматива по НК: условие

Сотрудникам с разъездным характером работы работодатель должен возмещать расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные и иные расходы, понесенные ими с разрешения работодателя.

Кадровые документы

О смене фамилии ИП-работодателя нужно сделать запись в трудовые книжки работников

Если женщина-ИП-работодатель вышла замуж и сменила фамилию, необходимо внести изменения в кадровые документы.

Наталья Горячая
Индивидуальный предприниматель

К предпринимателям стали относиться лучше, а каждый 10-й считает себя предпринимателем

Доля граждан, положительно относящихся к предпринимателям, увеличилась с 79% в 2009 году до 92% в 2024 году (+13 п.п).

Интересные материалы

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🧊 Начните обучение уже сегодня! Охлаждающие скидки августа до -79% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки

Сегодня, 1 августа, стартует обучение на всех потоках всех программ «Клерка». Успейте купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками. Поторопитесь — выбирайте курс и приступайте к обучению прямо сейчас!

🧊 Начните обучение уже сегодня! Охлаждающие скидки августа до -79% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки