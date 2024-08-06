Как бизнесу не попасть в черный список Роструда в 2025 и при чем тут самозанятость

Рассказываем, что Роструд квалифицирует как «теневую занятость», и как снизить риски для своего бизнеса уже сейчас.
Что такое черный список работодателей
Вопросами в отношении теневой занятости в нашей стране занимается Роструд. Ведомство проверяет компании и ИП на соблюдение трудового законодательства, в том числе реагируя на жалобы сотрудников.
С 1 марта 2024 года узаконена деятельность региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости (МКПНЗ).
В состав МКПНЗ, помимо служащих Роструда, входят представители местной администрации, ФНС, СФР, прокуратуры, МВД, профсоюзов (ст. 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, постановление Правительства от 03.05.2024 № 571). Комиссии будут оперативно принимать жалобы от граждан, собирать необходимую информацию, передавать ее в территориальный орган Роструда для проведения проверок.
С 1 января 2025 года начнет действовать общедоступный Реестр недобросовестных работодателей.
Порядок его формирования все еще разрабатывается Правительством, ведомство рассматривает предложения своих коллег.
Например, ФНС выступила с инициативой — вносить в реестр (минимум на два года) не только компании и ИП, у которых факт незаконной занятости установлен в ходе проверок или по решению суда, но и тех, на кого просто пожалуется исполнитель / работник. Утвердят ли смелое предложение налоговиков, покажет время: до внедрения изменений осталось ждать менее полугода.
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Чем грозит включение компании в реестр Роструда
Информация о недобросовестности компании будет открыта не только для госорганов, но и для контрагентов, соискателей, банков и других лиц, что несомненно, повлияет на репутацию бизнеса.
Кроме того, попадание ИП или организации в черный список Роструда грозит:
внеплановыми проверками контролирующих органов;
повышенными административными штрафами;
ограничениями на получение субсидий, грантов, льготных кредитов, налоговых преференций;
запретом на участие в госзакупках.
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Признаки теневой занятости: на что обратит внимание Роструд
Индикаторы, которые точно вызовут интерес налоговой службы и трудовой инспекции к вашему бизнесу:
В течение года компания сотрудничала с 10 и более самозанятыми, выплачивая им в среднем от 20 000 рублей в месяц (п. 3 перечня, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н).
Зарплата у штатных сотрудников ниже МРОТ — более, чем у 10 человек в коллективе, если их доля превышает 10% от общей численности.
Зарплата работников в штате на 35% и более ниже среднеотраслевой.
Количество сотрудников, заявленных в ИФНС, не соответствует объему услуг или наличию онлайн-касс.
Например, на торговой точке работает ККТ, но нет официально трудоустроенных кассиров. Или компания поставила в ГИБДД на учет 25 транспортных средств для перевозки грузов и пассажиров, а водителей в штате этой организации только трое.
При наличии указанных признаков, Роструд в конечном итоге обратит внимание на работодателя / заказчика и придет с внеплановой проверкой. А если нарушение законодательства подтвердится — административных и налоговых штрафов не избежать (ст. 5.27 КоАП).
С 2025 года еще одним неприятным последствием станет включение в черный список Роструда.
При чем здесь самозанятые
Компании, которые сотрудничают с самозанятыми на постоянной основе, также как и работодатели с признаками теневой занятости могут попасть «на карандаш» трудовой инспекции и межведомственных комиссий.
Проверяющие оценивают характер взаимоотношений, и целенаправленно ищут факты подмены договором ГПХ трудовых договоров. Например, выдадут «теневую занятость» следующие критерии:
самозанятому в офисе компании выделено рабочее место, персональный компьютер, другая техника;
для исполнителя установлен фиксированный рабочий день так же, как и для штатных сотрудников;
сотрудничество длится дольше трех месяцев;
ежемесячно самозанятый получает примерно одинаковое вознаграждение.
Если факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми будет установлен, работодателю грозит не только доначисление страховых взносов, взыскание административных штрафов, но и включение в «черный реестр» Роструда.
Онлайн-платформа Qugo поможет грамотно оформить сотрудничество с самозанятым и снизить риски переквалификации договора в трудовой.
Как бизнесу избежать включения в реестр Роструда
До января 2025 года осталось немного времени, чтобы оценить свои шансы на включение в реестр и скорректировать рабочие процессы.
1. Самозанятые.
Для начала проверьте условия сотрудничества с исполнителями-плательщиками НПД:
наличие признаков трудовых правоотношений в договоре ГПХ;
размер доли, которые занимают выплаты вашей компании, в общем доходе исполнителя;
исполнитель ранее не являлся сотрудником вашей компании.
Если обнаружатся «тревожные признаки», продумайте новый порядок сотрудничества с фрилансером или предложите ему оформление в штат по трудовому договору.
2. Сотрудники.
Сотрудники на полной ставке должны получать на руки в 2024 году — минимум 19 242 руб. Убедитесь, что все оклады в штате соответствуют МРОТу.
Кроме того, следует проверить среднеотраслевые зарплаты в своем регионе. Роструд обратит внимание, если ставки вашей фирмы окажутся на 35% ниже рынка.
3. Торговые точки, где установлены ККТ.
Убедитесь, что на всех локациях, за которыми «закреплены» кассовые аппараты, есть достаточное количество штатных сотрудников.
Платформа Qugo берет на себя оформление документов и помогает компаниям безопасно сотрудничать с самозанятыми.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
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