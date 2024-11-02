Оплата самозанятому через третье лицо: как оформить документы

Способы выплаты вознаграждения самозанятому
Исполнитель может получить деньги тремя способами: наличными, переводом на свой счет или переводом на карту третьего лица.
1. Наличными. При личной встрече с исполнителем можно выдать вознаграждение наличными. По факту получения денег самозанятый обязан сразу выдать чек из приложения «Мой налог».
Бухгалтеру нужно соблюдать кассовую дисциплину и помнить, что разрешенный лимит при расчетах наличными — 100 000 рублей по одному договору. Это правило касается только ИП на НПД, так как самозанятые без статуса ИП не считаются участниками наличных расчетов.
Основание — п. 4 указания ЦБ №5348-У от 09.12.2019.
Выплату вознаграждения из кассы фиксируют в кассовой книге, а также оформляют расходный кассовый ордер, на котором исполнитель должен расписаться.
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2. На банковский или расчетный счет самозанятого. Самозанятый может дать заказчику любые удобные для него реквизиты — своего личного банковского счета или просто номер карты.
При получении денег безналичным способом чек нужно сформировать и передать заказчику до 9 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. Например, самозанятый получил вознаграждение на личную банковскую карту 15 сентября. Он должен выдать чек до 9 октября.
3. На карту третьего лица. Самозанятый имеет право получать вознаграждение на счета других лиц. Дата получения доходов — дата получения денег или поступления их на счета налогоплательщика или по его поручению на счета третьих лиц.
Основание — ст. 7 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Это нужно отразить в договоре. В письме от 01.04.2021 №АБ-4-20/4336@ ФНС уточнила, что самозанятый имеет право получать вознаграждение также на карты третьих лиц, но это должно быть указано.
Например, так: «Обязательства Заказчика по оплате вознаграждения считаются выполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя или третьего лица по поручению Исполнителя. Реквизиты счета закреплены в договоре».
При оформлении платежного поручения на оплату вознаграждения в поле «Назначение платежа» укажите информацию об исполнителе.
Например: «Оплата по договору №19 от 01.03.2024 года за юридические услуги в адрес Смирнова Николая Николаевича, ИНН 112233445566».
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Что указать в чеке и как заплатить налог
Зарегистрировать доход в приложении «Мой налог» должен плательщик НПД самостоятельно. В чеке он указывает дату получения денег на счет третьего лица и свой ИНН.
Оплатить налог за самозанятого можно с любой карты, которую добавили в приложение «Мой налог».
Могут ли списать деньги за долги
Иногда самозанятые принимают оплату на чужие банковские карты, чтобы с личных карт не списали алименты или долги. Если приставы обнаружат такой факт, суд может обязать заказчика удерживать часть дохода исполнителя.
Компания или физлицо, которое платит должнику, должны индексировать сумму. Это значит, что заказчик будет вычитать часть денег из вознаграждения. Арестовывать чужой счет не будут, так как это не требуется.
Основание — п. 4 ст. 9 закона № 229-ФЗ.
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