Оплата самозанятому через третье лицо: как оформить документы

Исполнитель может получить деньги тремя способами: наличными, переводом на свой счет или переводом на карту третьего лица.

1. Наличными. При личной встрече с исполнителем можно выдать вознаграждение наличными. По факту получения денег самозанятый обязан сразу выдать чек из приложения «Мой налог».

Бухгалтеру нужно соблюдать кассовую дисциплину и помнить, что разрешенный лимит при расчетах наличными — 100 000 рублей по одному договору. Это правило касается только ИП на НПД, так как самозанятые без статуса ИП не считаются участниками наличных расчетов.

Основание — п. 4 указания ЦБ №5348-У от 09.12.2019.

Выплату вознаграждения из кассы фиксируют в кассовой книге, а также оформляют расходный кассовый ордер, на котором исполнитель должен расписаться.

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2. На банковский или расчетный счет самозанятого. Самозанятый может дать заказчику любые удобные для него реквизиты — своего личного банковского счета или просто номер карты.

При получении денег безналичным способом чек нужно сформировать и передать заказчику до 9 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода. Например, самозанятый получил вознаграждение на личную банковскую карту 15 сентября. Он должен выдать чек до 9 октября.

3. На карту третьего лица. Самозанятый имеет право получать вознаграждение на счета других лиц. Дата получения доходов — дата получения денег или поступления их на счета налогоплательщика или по его поручению на счета третьих лиц.

Основание — ст. 7 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Это нужно отразить в договоре. В письме от 01.04.2021 №АБ-4-20/4336@ ФНС уточнила, что самозанятый имеет право получать вознаграждение также на карты третьих лиц, но это должно быть указано.

Например, так: «Обязательства Заказчика по оплате вознаграждения считаются выполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя или третьего лица по поручению Исполнителя. Реквизиты счета закреплены в договоре».

При оформлении платежного поручения на оплату вознаграждения в поле «Назначение платежа» укажите информацию об исполнителе.

Например: «Оплата по договору №19 от 01.03.2024 года за юридические услуги в адрес Смирнова Николая Николаевича, ИНН 112233445566».