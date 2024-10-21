Как организовать комфортную и длительную работу с самозанятыми

Бизнесу комфортнее сотрудничать с одними и теми же самозанятыми и не искать каждый раз нового специалиста для очередной задачи. Например, вы развиваете корпоративный блог. Удобнее, если у вас есть несколько авторов, которых вы периодически привлекаете для создания контента, и вам не приходится тратить время и ресурсы на поиск новых копирайтеров.

Еще есть такие плюсы:

Не придется каждый раз погружать исполнителя во все процессы. Новичкам нужно время, чтобы адаптироваться и обучиться.

Длительные отношения с внештатниками делают их лояльнее. Такие исполнители больше мотивированы достигать высоких результатов.

Удержать исполнителей сложнее, чем штатных работников. Они часто сотрудничают с несколькими компаниями одновременно, у них нет фиксированного рабочего места и постоянных связей с командой. Это уменьшает их привязанность к компании.

Разберем способы, как сделать так, чтобы сотрудничество с самозанятыми было комфортным и длительным.