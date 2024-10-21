Как организовать комфортную и длительную работу с самозанятыми

Зачем сотрудничать с одними и теми же исполнителями
Бизнесу комфортнее сотрудничать с одними и теми же самозанятыми и не искать каждый раз нового специалиста для очередной задачи. Например, вы развиваете корпоративный блог. Удобнее, если у вас есть несколько авторов, которых вы периодически привлекаете для создания контента, и вам не приходится тратить время и ресурсы на поиск новых копирайтеров.
Еще есть такие плюсы:
Не придется каждый раз погружать исполнителя во все процессы. Новичкам нужно время, чтобы адаптироваться и обучиться.
Длительные отношения с внештатниками делают их лояльнее. Такие исполнители больше мотивированы достигать высоких результатов.
Удержать исполнителей сложнее, чем штатных работников. Они часто сотрудничают с несколькими компаниями одновременно, у них нет фиксированного рабочего места и постоянных связей с командой. Это уменьшает их привязанность к компании.
Разберем способы, как сделать так, чтобы сотрудничество с самозанятыми было комфортным и длительным.
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Упростите документооборот
Обмениваться бумажными документами обычно неудобно. Часто самозанятый и заказчик живут в разных городах.
Бумажные документы в случае удаленки неудобны: внештатнику приходится каждый раз распечатывать задания и акты, сканировать и отправлять их почтой или курьером. Если у компании много внештатников, то эта система создаст неудобства и ей.
Решение — электронный документооборот. Так проще собирать документы и контролировать, что их подписали. Для этого нужна электронная подпись (ЭП). Электронная подпись бывает трех типов:
Простая — например, это логин и пароль, которые запрашивает на входе в приложение банка. Такую подпись создает сервис или программа, которой вы пользуетесь. Если нужно что-то подписать, программа будет присылать проверочный код.
Неквалифицированная — постоянная подпись, которая хранится на телефоне или USB-носителе и создается с помощью криптографии.
Квалифицированная — самый надежный вид электронной подписи. Ее получают в удостоверяющем центре.
Самозанятый может использовать любой тип электронной подписи. Обговорите со специалистом выпуск ЭП до начала сотрудничества. Выдайте ему инструкцию как получить подпись.
Удобнее обмениваться электронными документами через платформу Qugo. Здесь вы найдете шаблоны с грамотными формулировками, которые не вызовут вопросов у налоговой. Также платформа выпускает простую электронную подпись самозанятому при регистрации.
Ускорьте оплату
Основная мотивация внештатника — деньги. Процесс выплаты должен быть максимально быстрым и понятным. Если бухгалтер каждый раз требует справку о налоговом статусе или оригинал акта выполненных работ, это вызовет недовольство исполнителя.
Если у заказчика много фрилансеров, легко допустить ошибку: например, пропустить какого-то исполнителя и задержать ему оплату. Один случай вряд ли приведет к разрыву сотрудничества, но регулярные ошибки подорвут мотивацию внештатника.
Решение — автоматизируйте выплаты исполнителям с помощью специальных сервисов.
Например, платформа Qugo автоматически проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой, позволяет перечислять вознаграждения на карты любых российских банков и формировать чеки после оплаты.
Установите четкие сроки выплат и соблюдайте их. Если возникают проблемы, заранее уведомляйте исполнителей.
Позвольте самозанятым больше заработать
Внештатникам нельзя просто так выплатить премию — налоговая может посчитать, что это признак трудовых отношений. Слово «премия» не получится использовать в документах, так как сам термин — из ТК.
Если отношения с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, заказчику придется доплатить за время сотрудничества с ним страховые взносы, НДФЛ, пени и штрафы. Штраф для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для ИП — от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.
Компания может поощрить самозанятого за отличные результаты, если тот выполнит конкретные KPI. Для этого нужно установить в договоре дополнительное вознаграждение или повышающий коэффициент за скорость и эффективность.
Возможность зарабатывать больше увеличивает лояльность исполнителей, стимулирует их оказывать качественные услуги и сотрудничать с заказчиком в течение долгого времени.
Разнообразьте задачи
Обычно однотипные задачи утомляют, становятся одной из причин выгорания и повышают вероятность ошибок. Чтобы исполнитель не искал более интересных возможностей, предлагайте разнообразные задачи.
Узнайте, интересуют ли исполнителя дополнительные задания. Например, если копирайтер пишет статьи для блога компании, можно предложить ему делать посты для социальных сетей.
Это выгодно обеим сторонам. Вы позволяете исполнителю законно зарабатывать больше и, кроме блога, развиваете соцсети, а самозанятый улучшает свои навыки и пополняет портфолио.
Иногда этот способ может не работать — некоторые люди намеренно выбирают для себя зону комфорта с определенными задачами и уровнем дохода. Если исполнитель откажется от дополнительных задач 2–3 раза и не предложит вернуться к нему с чем-то другим, лучше мотивировать его другими средствами.
Будьте надежным заказчиком
Специалисты, в том числе внештатные, ценят предсказуемых и надежных заказчиков. Кроме своевременной и быстрой оплаты, заработать хорошую репутацию вам помогут:
Четкая постановка задач. Формулируйте задачи и сроки ясно, чтобы исполнители могли эффективно планировать работу и не тратить время на выяснения.
Регулярная обратная связь. Хвалите самозанятых за хорошую работу и подсказывайте, что можно улучшить. Это усилит их мотивацию и привязанность к компании.
Платформа Qugo поможет обезопасить и упростить сотрудничество с плательщиками НПД. Платформа дает возможность подписывать договоры ГПХ и акты о выполненных работах, автоматизировать рутинные процессы и проверять контрагентов.
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