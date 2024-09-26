Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок. Какие еще есть варианты сотрудничества с внештатниками

Могут ли самозанятые оказывать услуги по грузоперевозке
Только по договору оказания услуг и только грузы, на которые не нужно разрешение. Это — два ключевых правила. На деле там больше мелких ограничений: рассказываем о деталях.
Как все обстоит. Есть два варианта оформления грузоперевозок — договор перевозки груза (ДПГ) и договор оказания услуг.
В первом исполнитель — ИП или юрлицо. Основание — ст. 2 259-ФЗ. Заключать ДПГ с самозанятым без статуса ИП нельзя.
Важно: для перевозки некоторых грузов потребуется разрешение. Например, для токсичных веществ или горючего. Обращаться за разрешением вправе ИП и юрлица.
Второй вариант — заключить договор оказания услуг. Исполнителем по этому договору могут быть и самозанятые.
Закон 422-ФЗ не запрещает самозанятым водить грузовые авто. Для них есть такие ограничения:
Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.
Нельзя привлекать сотрудников по трудовому договору.
Нельзя работать в качестве самозанятого на компанию, из которой уволился меньше двух лет назад.
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Чем договор оказания услуг отличается от ДПГ
Цель договора оказания услуг — получить услугу по управлению грузовым авто, цель ДПГ — грузоперевозка из одного пункта в другой. У исполнителей разный уровень ответственности.
В первом случае водитель отвечает только за управление авто, но не за груз, а во втором — несет ответственность за его сохранность. Если груз повредили или потеряли, перевозчик обязан возместить убытки.
Если заключили договор об оказании услуг, то взыскать убытки с исполнителя сложно. И все равно придется заплатить вознаграждение по договору, так как водитель оказал услугу по управлению грузовым авто.
Также договоры отличаются по другим параметрам:
Исполнитель и его обязанности. При оказании услуг исполнитель — сам водитель, в обязанности которого входит управление авто. При перевозке груза исполнитель — перевозчик, который должен доставить груз в срок и в сохранности. Он может использовать любые средства и привлекать любых подрядчиков. Главное — результат.
Документы на груз. При оказании услуг документы на груз не составляют, при ДПГ подписывают сопроводительные документы.
Регулирование законом. Оказание услуг регулирует гл. 39 ГК, перевозка грузов — гл. 40 ГК. Это значит, что законы, написанные специально для сферы грузоперевозок, могут здесь не сработать.
Характеристики груза. При оказании услуг в договоре не описывают груз. При заключении ДПГ груз нужно подробно описать в договоре и в сопроводительных документах.
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Когда заключить договор об оказании услуг удобно и выгодно
С договором оказания услуг заказчику сложно возместить ущерб, если что-то случилось с грузом. Но иногда работать с исполнителем по договору оказания услуг удобно.
Например, это перевозка груза для нужд самой компании. Например, застройщику нужно доставить строительные материалы с одного объекта на другой. Отправитель груза и его получатель — одно лицо. Учитывать движение ТМЦ не нужно, составлять транспортную документацию на груз тоже. Договор оказания услуг в этом случае упростит документооборот и поможет решить задачу гораздо быстрее.
Запретят ли самозанятым работать в сфере грузоперевозок
В Госудуму поступила инициатива о запрете перевозить грузы самозанятым.
Суть поправок: регистрировать крупнотоннажные ТС можно будет только на юрлиц и ИП, а самозанятым запретят перевозить грузы на авто с максимальной массой свыше 3,5 т. В планах — уточнить порядок допуска самозанятых к перевозкам на авто с максимальной массой от 2,5 до 3,5 т.
Инициаторы поправок предполагают, что такие изменения ликвидируют серые схемы в области налогообложения. Тогда самозанятым придется уходить с рынка либо регистрироваться в качестве ИП. По мнению экспертов, из-за таких поправок вырастет стоимость грузоперевозок.
Как работать с самозанятыми грузоперевозчиками
При работе с самозанятыми важно следить за тем, чтобы договор не был похож на трудовой. Налоговая сильно контролирует самозанятых.
Через сотрудничество с самозанятыми компании часто уходят от налогов, и налоговая часто переквалифицирует договор оказания услуг в трудовой. Если неправильно составить договор, есть риск получить переквалификацию, даже если компания честно сотрудничает с самозанятым.
Но, если изучить законы и составить договор без признаков трудовых отношений, сотрудничать с самозанятыми будет безопасно.
При этом поиск перевозчика, который имеет статус ИП, не всегда возможен, и условия могут оказаться невыгодными.
Удобный вариант — сотрудничать с самозанятыми через специальные сервисы. Например, цифровая платформа Qugo идеально подходит для работы с внештатными исполнителями в сфере грузоперевозок. Сервис возьмет на себя решение всех задач — от автоматического создания и подписания закрывающих документов до оплаты услуг в круглосуточном режиме.
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