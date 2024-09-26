Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок. Какие еще есть варианты сотрудничества с внештатниками

Только по договору оказания услуг и только грузы, на которые не нужно разрешение. Это — два ключевых правила. На деле там больше мелких ограничений: рассказываем о деталях.

Как все обстоит. Есть два варианта оформления грузоперевозок — договор перевозки груза (ДПГ) и договор оказания услуг.

В первом исполнитель — ИП или юрлицо. Основание — ст. 2 259-ФЗ. Заключать ДПГ с самозанятым без статуса ИП нельзя.

Важно: для перевозки некоторых грузов потребуется разрешение. Например, для токсичных веществ или горючего. Обращаться за разрешением вправе ИП и юрлица.

Второй вариант — заключить договор оказания услуг. Исполнителем по этому договору могут быть и самозанятые.

Закон 422-ФЗ не запрещает самозанятым водить грузовые авто. Для них есть такие ограничения:

Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Нельзя привлекать сотрудников по трудовому договору.

Нельзя работать в качестве самозанятого на компанию, из которой уволился меньше двух лет назад.