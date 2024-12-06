Штрафы для бизнеса за нарушение сотрудничества с самозанятыми: виды и размеры

Главный риск в сотрудничестве с самозанятыми — переквалификация отношений в трудовые. За это грозят штрафы. Рассказываем о видах штрафов и о том, как их не получить.

За что штрафуют заказчиков

Некоторые заказчики заменяют трудовые договоры соглашениями с самозанятыми, чтобы сэкономить на НДФЛ, страховых взносах, компенсациях и надбавках, установленных Трудовым кодексом.

Такая подмена несет очень большие риски. По закону, самозанятым можно давать конкретные задачи с измеримым результатом и платить за них гонорар.

Но самозанятые должны быть независимы от трудового распорядка и локальных нормативных актов, а также у них не должно быть расплывчато описанных обязанностей. Если эти правила при сотрудничестве нарушаются, налоговая через суд признает отношения трудовыми и заставит переоформить договор.

При переквалификации договора заказчику придется официально оформить исполнителя в штат. А это значит, что с даты начала сотрудничества придется уплатить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени за просрочку уплаты налогов.

Признаки, которые указывают на трудовой характер отношений:

Самозанятый выполняет регулярную трудовую функцию, а не разовые или проектные работы.

В договоре не указали объем услуг и конечный результат деятельности исполнителя.

Исполнитель регулярно, в одни и те же числа месяца, получает оплату. Она не зависит от объема оказанных услуг.

Сумма вознаграждения не меняется из месяца в месяц.

Исполнитель подчиняется внутренним трудовым правилам заказчика, а заказчик контролирует работу самозанятого.

Исполнитель несет материальную и дисциплинарную ответственность.

Заказчик предоставляет самозанятому безвозмездно материалы, оборудование, инвентарь.

Исполнитель соблюдает график работы.

Основание — письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.

Также закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ запрещает оформлять ГПД с текущими и бывшими штатными сотрудниками, если прошло меньше двух лет с момента увольнения.

Чтобы находить недобросовестных заказчиков, ФНС разработала специальную скоринговую систему. Она отслеживает факторы риска и помогает выявлять нарушителей.

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Какие штрафы есть

Если контролирующие органы выявят подмену трудовых отношений, бизнесу грозит штраф за уклонение от оформления трудового договора:

для ИП — 5–10 тыс. рублей;

для юридических лиц — 50–100 тыс. рублей;

для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей.

За повторное нарушение штрафы выше:

для ИП — 30–40 тыс. рублей;

для юрлиц — 100–200 тыс. рублей;

должностных лиц могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Основание — ч. 4 ст. 5.27 КоАП.

За неуплату или неполную уплату налогов и страховых взносов тоже есть штрафы:

до 20% от неперечисленной суммы — если правонарушение признают неумышленным;

до 40% — если нарушение совершено умышленно.

Основание — ст. 122 НК.

Из-за переквалификации получается, что заказчик должен был уплачивать страховые взносы и представлять расчет по ним в ФНС. Штраф за несдачу РСВ — 5% от невыплаченной суммы взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не меньше 1000 рублей.

Основание — ст. 119 НК.

Еще заказчик должен был сдавать форму 6-НДФЛ. Штраф за несдачу расчета 6-НДФЛ — 1000 рублей за каждый месяц просрочки.

Основание — п. 1.2 ст. 126 НК.

Штрафы могут снизить не меньше чем в два раза, если налогоплательщик совершил нарушение:

из-за тяжелых личных или семейных обстоятельств;

под влиянием угрозы или принуждения;

из-за сложного материального положения — если к ответственности привлекают физлицо.

Дополнительные смягчающие обстоятельства вправе установить суд.

Основание — ст. 112, ст. 114 НК.

Несмотря на возможность уменьшить штрафы, сумма может все равно быть значительной.

Например, в деле № А46-2537/2023 отношения компании со 197 самозанятыми признали трудовыми. За 12 месяцев сотрудничества начислили штраф за неперечисление НДФЛ в размере 42 тыс. рублей, а также штраф за неуплату взносов — 369 тыс. рублей. Это суммы с учетом того, что суд на основании ст. 112 и 114 НК снизил штрафы в четыре раза. Также заказчику доначислили НДФЛ 858 тыс. рублей, пени по НДФЛ 127 тыс. руб. и взносы в размере 7,4 млн руб., пени по ним 1,4 млн рублей.

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Как минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми

Чтобы отношения с самозанятыми не переквалифицировали в трудовые:

Привлекайте исполнителей для разовых или проектных задач.

Уточняйте конкретные сроки и объемы задач в договоре или в задании — если заключен рамочный договор.

Подписывайте акты после выполнения работ.

Следите за своевременной передачей чеков от самозанятых.

Не привлекайте самозанятых для задач, выполняемых штатными сотрудниками.

Перед заключением договора и каждой выплатой убедитесь, что статус плательщика НПД актуален.

Не сотрудничайте с нынешними и бывшими работниками, если прошло меньше двух лет с их увольнения.

Выплачивайте вознаграждения после оказания услуг.

Не делайте выплаты самозанятым в дни зарплаты штатных сотрудников.

Минимизировать риски помогут специальные платформы для работы с самозанятыми — например, Qugo.

Платформа проверяет актуальность статуса самозанятого перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой.

Заказчики получают доступ к готовым шаблонам договоров и закрывающих документов. Правильно оформленные документы подтвердят законность отношений с исполнителями.

Все документы подписывают в электронном виде. Они хранятся в электронном архиве, их можно быстро предъявить контролирующим органам при проверке.

Платформа выпускает электронную подпись — она придает документам юридическую значимость.

Платформа формирует чеки за исполнителей. Они подтверждают сотрудничество именно с плательщиком НПД.

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