Штрафы для бизнеса за нарушение сотрудничества с самозанятыми: виды и размеры

За что штрафуют заказчиков
Некоторые заказчики заменяют трудовые договоры соглашениями с самозанятыми, чтобы сэкономить на НДФЛ, страховых взносах, компенсациях и надбавках, установленных Трудовым кодексом.
Такая подмена несет очень большие риски. По закону, самозанятым можно давать конкретные задачи с измеримым результатом и платить за них гонорар.
Но самозанятые должны быть независимы от трудового распорядка и локальных нормативных актов, а также у них не должно быть расплывчато описанных обязанностей. Если эти правила при сотрудничестве нарушаются, налоговая через суд признает отношения трудовыми и заставит переоформить договор.
При переквалификации договора заказчику придется официально оформить исполнителя в штат. А это значит, что с даты начала сотрудничества придется уплатить НДФЛ, страховые взносы, штрафы и пени за просрочку уплаты налогов.
Признаки, которые указывают на трудовой характер отношений:
Самозанятый выполняет регулярную трудовую функцию, а не разовые или проектные работы.
В договоре не указали объем услуг и конечный результат деятельности исполнителя.
Исполнитель регулярно, в одни и те же числа месяца, получает оплату. Она не зависит от объема оказанных услуг.
Сумма вознаграждения не меняется из месяца в месяц.
Исполнитель подчиняется внутренним трудовым правилам заказчика, а заказчик контролирует работу самозанятого.
Исполнитель несет материальную и дисциплинарную ответственность.
Заказчик предоставляет самозанятому безвозмездно материалы, оборудование, инвентарь.
Исполнитель соблюдает график работы.
Основание — письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.
Также закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ запрещает оформлять ГПД с текущими и бывшими штатными сотрудниками, если прошло меньше двух лет с момента увольнения.
Чтобы находить недобросовестных заказчиков, ФНС разработала специальную скоринговую систему. Она отслеживает факторы риска и помогает выявлять нарушителей.
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Какие штрафы есть
Если контролирующие органы выявят подмену трудовых отношений, бизнесу грозит штраф за уклонение от оформления трудового договора:
для ИП — 5–10 тыс. рублей;
для юридических лиц — 50–100 тыс. рублей;
для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей.
За повторное нарушение штрафы выше:
для ИП — 30–40 тыс. рублей;
для юрлиц — 100–200 тыс. рублей;
должностных лиц могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
Основание — ч. 4 ст. 5.27 КоАП.
За неуплату или неполную уплату налогов и страховых взносов тоже есть штрафы:
до 20% от неперечисленной суммы — если правонарушение признают неумышленным;
до 40% — если нарушение совершено умышленно.
Основание — ст. 122 НК.
Из-за переквалификации получается, что заказчик должен был уплачивать страховые взносы и представлять расчет по ним в ФНС. Штраф за несдачу РСВ — 5% от невыплаченной суммы взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не меньше 1000 рублей.
Основание — ст. 119 НК.
Еще заказчик должен был сдавать форму 6-НДФЛ. Штраф за несдачу расчета 6-НДФЛ — 1000 рублей за каждый месяц просрочки.
Основание — п. 1.2 ст. 126 НК.
Штрафы могут снизить не меньше чем в два раза, если налогоплательщик совершил нарушение:
из-за тяжелых личных или семейных обстоятельств;
под влиянием угрозы или принуждения;
из-за сложного материального положения — если к ответственности привлекают физлицо.
Дополнительные смягчающие обстоятельства вправе установить суд.
Основание — ст. 112, ст. 114 НК.
Несмотря на возможность уменьшить штрафы, сумма может все равно быть значительной.
Например, в деле № А46-2537/2023 отношения компании со 197 самозанятыми признали трудовыми. За 12 месяцев сотрудничества начислили штраф за неперечисление НДФЛ в размере 42 тыс. рублей, а также штраф за неуплату взносов — 369 тыс. рублей. Это суммы с учетом того, что суд на основании ст. 112 и 114 НК снизил штрафы в четыре раза. Также заказчику доначислили НДФЛ 858 тыс. рублей, пени по НДФЛ 127 тыс. руб. и взносы в размере 7,4 млн руб., пени по ним 1,4 млн рублей.
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Как минимизировать риски сотрудничества с самозанятыми
Чтобы отношения с самозанятыми не переквалифицировали в трудовые:
Привлекайте исполнителей для разовых или проектных задач.
Уточняйте конкретные сроки и объемы задач в договоре или в задании — если заключен рамочный договор.
Подписывайте акты после выполнения работ.
Следите за своевременной передачей чеков от самозанятых.
Не привлекайте самозанятых для задач, выполняемых штатными сотрудниками.
Перед заключением договора и каждой выплатой убедитесь, что статус плательщика НПД актуален.
Не сотрудничайте с нынешними и бывшими работниками, если прошло меньше двух лет с их увольнения.
Выплачивайте вознаграждения после оказания услуг.
Не делайте выплаты самозанятым в дни зарплаты штатных сотрудников.
Минимизировать риски помогут специальные платформы для работы с самозанятыми — например, Qugo.
Платформа проверяет актуальность статуса самозанятого перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой.
Заказчики получают доступ к готовым шаблонам договоров и закрывающих документов. Правильно оформленные документы подтвердят законность отношений с исполнителями.
Все документы подписывают в электронном виде. Они хранятся в электронном архиве, их можно быстро предъявить контролирующим органам при проверке.
Платформа выпускает электронную подпись — она придает документам юридическую значимость.
Платформа формирует чеки за исполнителей. Они подтверждают сотрудничество именно с плательщиком НПД.
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Комментарии1
не пугайте форумчан)) штраф дают в крайнем случае. Вначале направляют вежливое письмо с предложением переквалифицировать, уточниться и доплатить. Ну, конечно, если нарушаешь злостно, составляешь вопиющие (наглые) схемы и не хочешь менять свою позицию - тогда штраф, но перед этим все равно приглашают на комиссию для выяснения всех обстоятельств.