НДС на упрощенке с 2025 года: что нужно знать заказчикам

С 1 января 2025 года упрощенцы считаются плательщиками НДС.

Не придется платить налог — компаниям и ИП с доходом за прошлый год не больше 60 млн руб.

Освобождаются от налога с даты постановки на учет предприниматели и юрлица, которые регистрируются в этом году или позже и сразу выбирают УСН. Заявление на освобождение подавать не нужно.

Основание — п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ.

НДС все равно придется платить, даже если есть освобождение:

при импорте продукции в РФ, в том числе из стран ЕАЭС;

если компания выступает налоговым агентом по НДС.

С какого числа нужно платить налог:

С 1 января следующего года, если доход в предыдущем году превысил 60 млн руб.

С первого числа следующего месяца, после месяца, в котором был превышен лимит.

Лимит в 60 млн руб. считается ежегодно.

Пример. В 2024 году компания получила доход меньше 60 млн руб., поэтому с 1 января 2025 года ее освободили от НДС.

Если в мае 2025 года доход превысит 60 млн руб., компания начнет уплачивать НДС с 1 июня 2025 года и будет это делать в 2026 году.

Если в 2026 году доход снова станет меньше 60 млн руб., в 2027 году компания освободится от НДС. Если доход превысит эту цифру, НДС нужно платить и в 2027 году.