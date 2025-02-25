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НДС на УСН

НДС на упрощенке с 2025 года: что нужно знать заказчикам

С 1 января 2025 года бизнес на УСН должен платить НДС, но это правило касается не всех. Рассказываем, как упрощенцам исчислять и платить налог.

Кто должен платить НДС на УСН

С 1 января 2025 года упрощенцы считаются плательщиками НДС. 

Не придется платить налог — компаниям и ИП с доходом за прошлый год не больше 60 млн руб. 

Освобождаются от налога с даты постановки на учет предприниматели и юрлица, которые регистрируются в этом году или позже и сразу выбирают УСН. Заявление на освобождение подавать не нужно.

Основание — п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ.

НДС все равно придется платить, даже если есть освобождение:  

  • при импорте продукции в РФ, в том числе из стран ЕАЭС;  

  • если компания выступает налоговым агентом по НДС.  

С какого числа нужно платить налог:  

  • С 1 января следующего года, если доход в предыдущем году превысил 60 млн руб.  

  • С первого числа следующего месяца, после месяца, в котором был превышен лимит.

Лимит в 60 млн руб. считается ежегодно

Пример.  В 2024 году компания получила доход меньше 60 млн руб., поэтому с 1 января 2025 года ее освободили от НДС.  

Если в мае 2025 года доход превысит 60 млн руб., компания начнет уплачивать НДС с 1 июня 2025 года и будет это делать в 2026 году.  

Если в 2026 году доход снова станет меньше 60 млн руб., в 2027 году компания освободится от НДС. Если доход превысит эту цифру, НДС нужно платить и в 2027 году.  

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По каким ставкам нужно платить налог на УСН

Упрощенцы, которые платят НДС, самостоятельно выбирают ставки налога — общие или пониженные. Применять обе сразу нельзя.  

Общие ставки  

  • Общая ставка НДС — 20% (в некоторых случаях — 10%, на экспорт и международные перевозки — 0%). Ее можно выбрать при любом доходе свыше 60 млн руб.  

  • При использовании такой ставки можно уменьшить начисленный НДС на «входной» НДС по купленным товарам, работам или услугам. Для этого потребуются счета-фактуры от поставщиков.  

  • Перейти с общих ставок на пониженные можно только с начала нового квартала.  

Пониженные ставки  

Эти ставки действуют только для тех, кто получает доход в пределах 60–450 млн руб. в год. При доходе выше 450 млн руб. компании и ИП утрачивают право на УСН, и пониженные ставки применять не получится. 

Размер пониженных ставок:  

  • 5% — если доход за прошлый или текущий год от 60 млн до 250 млн руб.;  

  • 7% — если доход за прошлый или текущий год от 250 млн до 450 млн руб. 

При использовании пониженных ставок учитывайте:

  • Невозможно уменьшить НДС на сумму «входного» налога.  

  • Выбранную ставку используют три года (12 кварталов) подряд. Сменить ставку раньше можно только при потере права на УСН или освобождении от НДС из-за дохода — если он меньше 60 млн руб.  

  • При выборе ставки 5% — если доход превысит 250 млн руб., с первого числа следующего месяца вы перейдете на ставку 7%.  

  • Пониженные ставки не действуют при импорте в РФ и при расчете НДС покупателем-налоговым агентом. В этом случае применяют общие ставки.  

Основание — п. 1, 36 ст. 161, п. 9 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ.

Рекомендации по выбору ставки:  

  • Если ваши покупатели платят НДС и ваши расходы в основном включают этот налог, выгоднее общая ставка — можно уменьшить НДС.  

  • Если покупатели — физлица или не платят НДС, а расходы в основном не включают НДС, выгоднее пониженная ставка. 

Налоговая из первой декларации по НДС узнает, какую ставку выбрала компания или ИП. Отдельно уведомлять ФНС не нужно.  

Компании и ИП на УСН могут использовать расчетные ставки:  

  • 10/110, 20/120 — при выборе общих ставок;  

  • 5/105, 7/107 — при выборе пониженных ставок.

Их используют при получении авансов, так как НДС уже включен в сумму.

Когда нужно исчислять НДС

Налог считается по одной из двух даткакая наступила раньше:  

  • дата оплаты продукции, работ или услуг;

  • дата отгрузки товаров, выполнения работ или услуг.  

Сумму НДС указывают в счете-фактуре и в других документах, которые оформляют при продаже.  

Аванс и отгрузка  

Если получили аванс, НДС считают дважды:  

  1. При получении аванса — по расчетной ставке (20/120, 10/110 для общих ставок или 5/105, 7/107 для пониженных).  

  2. При отгрузке в счет аванса — по выбранной ставке (20%, 10%, 5% или 7%).  

НДС, рассчитанный с аванса, вычитают при отгрузке, чтобы не платить налог дважды.  

Если аванс и отгрузка происходят в одном квартале, можно не выставлять счет-фактуру на аванс.  

Пример. ИП Ковалев С.Г. выбрал ставку НДС 5%. Общая стоимость продукции — 630 тыс. руб. (включая НДС 5/105 = 30 тыс. руб.).  

В марте 2025 года он получил аванс 315 тыс. руб. НДС:  

  • 315 000 х 5 / 105 = 15 000 руб. Эта сумма войдет в декларацию за I квартал 2025 года.

В апреле продукцию отгрузили на всю стоимость — 630 тыс. руб. НДС с отгрузки:  

  • 600 000 х 5% = 30 000 руб.  

В декларации за II квартал Ковалев С.Г. учтет налог с отгрузки 30 000 руб. и вычтет НДС с аванса. В итоге заплатит 15 000 руб.

Оплата после отгрузки  

Если оплата пришла после отгрузки, НДС считают один раз — при отгрузке. При поступлении денег налог снова считать не нужно.  

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Восстановление «входного» НДС  

При восстановлении НДС упрощенцы должны восстановить «входной» НДС в двух случаях:  

  1. Перешли с общих ставок (20%, 10%) на пониженные (5%, 7%).  

  2. Получили освобождение от НДС из-за дохода меньше 60 млн руб.  

В этих ситуациях, если раньше приняли к вычету «входной» НДС, налог нужно вернуть в бюджет. Он включается в общую сумму НДС по декларации.  

  • В первом варианте НДС восстанавливают в первом квартале, когда начали использовать пониженную ставку. Это касается только продукции, работ или услуг, которые участвуют в операциях, облагаемых по ставкам 5% или 7%.  

  • Во втором варианте НДС восстанавливают в IV квартале года перед тем, как начнет действовать освобождение от налога.  

Если раньше приняли к вычету НДС по основным средствам, его восстанавливают пропорционально остаточной стоимости.  

«Входной» НДС по покупкам до 2025 года  

До 1 января 2025 года компании и ИП на УСН учитывали стоимость товаров, работ или услуг вместе с «входным» НДС в расходах. Если товары покупали для перепродажи, их стоимость вместе с НДС учитывали по мере реализации.  

С 2025 года:  

  • Если упрощенец использует общие ставки (20%, 10%), «входной» НДС по товарам, работам или услугам, не учтенным в расходах до конца 2024 года, можно принять к вычету.  

  • Если используются пониженные ставки (5%, 7%), «входной» НДС к вычету не принимается.  

Если до 1 января 2025 года основные средства или нематериальные активы не введены в эксплуатацию, «входной» НДС по ним можно принять к вычету в 2025 году.

Сделки переходного периода  

Упрощенцам нужно быть внимательными с договорами, которые заключили до 1 января 2025 года. Например, если аванс от покупателя получен в 2024 году, а товар (услуги, работы) отгружен в 2025 году.  

Ситуация 1. Аванс в 2024 году, отгрузка в 2025 году  

С аванса НДС не начисляют, так как в 2024 году упрощенец еще не платит НДС. С отгрузки в 2025 году НДС начисляют.  

Варианты действий:  

1. Если контрагент согласится, можно заключить допсоглашение к договору, увеличив сумму сделки на размер НДС.  

2. Если контрагент откажется, считается, что цена договора уже включает НДС. Сумму налога определяют по расчетной ставке:  

  • 5/105 или 7/107 — при пониженных ставках;  

  • 20/120 или 10/110 — при общих ставках.  

Сумма НДС уменьшает доходы, учитываемые по этой операции для целей УСН.

Ситуация 2. Отгрузка в 2024 году, оплата в 2025 году  

НДС не возникает, так как реализация произошла до 2025 года, когда упрощенец еще не был плательщиком НДС.  

Сдача деклараций по НДС для организаций и предпринимателей

Организации и ИП на УСН подают декларации по НДС:  

  • Если платят НДС по общей или пониженной ставке.  

  • Если освобождены от НДС, но выставили счет-фактуру с выделенным НДС.  

Срок подачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, срок сдвигается на ближайший рабочий день.  

Ведение книги покупок и книги продаж

Книга продаж: 

  • Обязательна для всех упрощенцев, которые платят НДС, независимо от ставки.  

  • Если доход меньше 60 млн руб. и упрощенец освобожден от НДС, книгу продаж вести не нужно.  

Книга покупок:

  • При пониженных ставках 5% и 7% книга покупок ведется при получении авансов, возврате предоплат или товаров.  

  • При общих ставках (20%, 10%) книга покупок обязательна всегда.  

  • Если упрощенец освобожден от НДС, книгу покупок вести не требуется.  

Порядок уплаты НДС на УСН с 2025 года

Платежи НДС осуществляются через единый налоговый счет (ЕНС) одним из двух способов:  

  • Равными частями. Сумма налога делится на три платежа и перечисляется не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за кварталом. Если 28 число — выходной, оплата переносится на ближайший рабочий день.  

  • Единовременно. НДС уплачивается полностью до 28 числа месяца, который следует за кварталом.  

Если компания, освобожденная от НДС, выставила счет-фактуру с выделенным налогом, она обязана уплатить его до 28 числа месяца, который следует за отчетным кварталом.

Штрафы за нарушение правил

За несвоевременную уплату НДС начисляются пени и штрафы. Например, штраф за неуплату налогов — 20% от неперечисленной суммы. Если ФНС доказала, что неуплата умышленная, штраф увеличивается до 40% от неуплаченной суммы.

Штраф за несдачу декларации по НДС — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не меньше 1 000 рублей и не больше 30% от суммы.

Просрочка подачи декларации более чем на 20 дней может привести к блокировке банковских операций, электронных переводов и операций с цифровыми деньгами.  

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