НДС на упрощенке с 2025 года: что нужно знать заказчикам

Кто должен платить НДС на УСН
С 1 января 2025 года упрощенцы считаются плательщиками НДС.
Не придется платить налог — компаниям и ИП с доходом за прошлый год не больше 60 млн руб.
Освобождаются от налога с даты постановки на учет предприниматели и юрлица, которые регистрируются в этом году или позже и сразу выбирают УСН. Заявление на освобождение подавать не нужно.
Основание — п. 1 ст. 145 НК в ред. закона № 176-ФЗ.
НДС все равно придется платить, даже если есть освобождение:
при импорте продукции в РФ, в том числе из стран ЕАЭС;
если компания выступает налоговым агентом по НДС.
С какого числа нужно платить налог:
С 1 января следующего года, если доход в предыдущем году превысил 60 млн руб.
С первого числа следующего месяца, после месяца, в котором был превышен лимит.
Лимит в 60 млн руб. считается ежегодно.
Пример. В 2024 году компания получила доход меньше 60 млн руб., поэтому с 1 января 2025 года ее освободили от НДС.
Если в мае 2025 года доход превысит 60 млн руб., компания начнет уплачивать НДС с 1 июня 2025 года и будет это делать в 2026 году.
Если в 2026 году доход снова станет меньше 60 млн руб., в 2027 году компания освободится от НДС. Если доход превысит эту цифру, НДС нужно платить и в 2027 году.
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По каким ставкам нужно платить налог на УСН
Упрощенцы, которые платят НДС, самостоятельно выбирают ставки налога — общие или пониженные. Применять обе сразу нельзя.
Общие ставки
Общая ставка НДС — 20% (в некоторых случаях — 10%, на экспорт и международные перевозки — 0%). Ее можно выбрать при любом доходе свыше 60 млн руб.
При использовании такой ставки можно уменьшить начисленный НДС на «входной» НДС по купленным товарам, работам или услугам. Для этого потребуются счета-фактуры от поставщиков.
Перейти с общих ставок на пониженные можно только с начала нового квартала.
Пониженные ставки
Эти ставки действуют только для тех, кто получает доход в пределах 60–450 млн руб. в год. При доходе выше 450 млн руб. компании и ИП утрачивают право на УСН, и пониженные ставки применять не получится.
Размер пониженных ставок:
5% — если доход за прошлый или текущий год от 60 млн до 250 млн руб.;
7% — если доход за прошлый или текущий год от 250 млн до 450 млн руб.
При использовании пониженных ставок учитывайте:
Невозможно уменьшить НДС на сумму «входного» налога.
Выбранную ставку используют три года (12 кварталов) подряд. Сменить ставку раньше можно только при потере права на УСН или освобождении от НДС из-за дохода — если он меньше 60 млн руб.
При выборе ставки 5% — если доход превысит 250 млн руб., с первого числа следующего месяца вы перейдете на ставку 7%.
Пониженные ставки не действуют при импорте в РФ и при расчете НДС покупателем-налоговым агентом. В этом случае применяют общие ставки.
Основание — п. 1, 3–6 ст. 161, п. 9 ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ.
Рекомендации по выбору ставки:
Если ваши покупатели платят НДС и ваши расходы в основном включают этот налог, выгоднее общая ставка — можно уменьшить НДС.
Если покупатели — физлица или не платят НДС, а расходы в основном не включают НДС, выгоднее пониженная ставка.
Налоговая из первой декларации по НДС узнает, какую ставку выбрала компания или ИП. Отдельно уведомлять ФНС не нужно.
Компании и ИП на УСН могут использовать расчетные ставки:
10/110, 20/120 — при выборе общих ставок;
5/105, 7/107 — при выборе пониженных ставок.
Их используют при получении авансов, так как НДС уже включен в сумму.
Когда нужно исчислять НДС
Налог считается по одной из двух дат — какая наступила раньше:
дата оплаты продукции, работ или услуг;
дата отгрузки товаров, выполнения работ или услуг.
Сумму НДС указывают в счете-фактуре и в других документах, которые оформляют при продаже.
Аванс и отгрузка
Если получили аванс, НДС считают дважды:
При получении аванса — по расчетной ставке (20/120, 10/110 для общих ставок или 5/105, 7/107 для пониженных).
При отгрузке в счет аванса — по выбранной ставке (20%, 10%, 5% или 7%).
НДС, рассчитанный с аванса, вычитают при отгрузке, чтобы не платить налог дважды.
Если аванс и отгрузка происходят в одном квартале, можно не выставлять счет-фактуру на аванс.
Пример. ИП Ковалев С.Г. выбрал ставку НДС 5%. Общая стоимость продукции — 630 тыс. руб. (включая НДС 5/105 = 30 тыс. руб.).
В марте 2025 года он получил аванс 315 тыс. руб. НДС:
315 000 х 5 / 105 = 15 000 руб. Эта сумма войдет в декларацию за I квартал 2025 года.
В апреле продукцию отгрузили на всю стоимость — 630 тыс. руб. НДС с отгрузки:
600 000 х 5% = 30 000 руб.
В декларации за II квартал Ковалев С.Г. учтет налог с отгрузки 30 000 руб. и вычтет НДС с аванса. В итоге заплатит 15 000 руб.
Оплата после отгрузки
Если оплата пришла после отгрузки, НДС считают один раз — при отгрузке. При поступлении денег налог снова считать не нужно.
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Восстановление «входного» НДС
При восстановлении НДС упрощенцы должны восстановить «входной» НДС в двух случаях:
Перешли с общих ставок (20%, 10%) на пониженные (5%, 7%).
Получили освобождение от НДС из-за дохода меньше 60 млн руб.
В этих ситуациях, если раньше приняли к вычету «входной» НДС, налог нужно вернуть в бюджет. Он включается в общую сумму НДС по декларации.
В первом варианте НДС восстанавливают в первом квартале, когда начали использовать пониженную ставку. Это касается только продукции, работ или услуг, которые участвуют в операциях, облагаемых по ставкам 5% или 7%.
Во втором варианте НДС восстанавливают в IV квартале года перед тем, как начнет действовать освобождение от налога.
Если раньше приняли к вычету НДС по основным средствам, его восстанавливают пропорционально остаточной стоимости.
«Входной» НДС по покупкам до 2025 года
До 1 января 2025 года компании и ИП на УСН учитывали стоимость товаров, работ или услуг вместе с «входным» НДС в расходах. Если товары покупали для перепродажи, их стоимость вместе с НДС учитывали по мере реализации.
С 2025 года:
Если упрощенец использует общие ставки (20%, 10%), «входной» НДС по товарам, работам или услугам, не учтенным в расходах до конца 2024 года, можно принять к вычету.
Если используются пониженные ставки (5%, 7%), «входной» НДС к вычету не принимается.
Если до 1 января 2025 года основные средства или нематериальные активы не введены в эксплуатацию, «входной» НДС по ним можно принять к вычету в 2025 году.
Сделки переходного периода
Упрощенцам нужно быть внимательными с договорами, которые заключили до 1 января 2025 года. Например, если аванс от покупателя получен в 2024 году, а товар (услуги, работы) отгружен в 2025 году.
Ситуация 1. Аванс в 2024 году, отгрузка в 2025 году
С аванса НДС не начисляют, так как в 2024 году упрощенец еще не платит НДС. С отгрузки в 2025 году НДС начисляют.
Варианты действий:
1. Если контрагент согласится, можно заключить допсоглашение к договору, увеличив сумму сделки на размер НДС.
2. Если контрагент откажется, считается, что цена договора уже включает НДС. Сумму налога определяют по расчетной ставке:
5/105 или 7/107 — при пониженных ставках;
20/120 или 10/110 — при общих ставках.
Сумма НДС уменьшает доходы, учитываемые по этой операции для целей УСН.
Ситуация 2. Отгрузка в 2024 году, оплата в 2025 году
НДС не возникает, так как реализация произошла до 2025 года, когда упрощенец еще не был плательщиком НДС.
Сдача деклараций по НДС для организаций и предпринимателей
Организации и ИП на УСН подают декларации по НДС:
Если платят НДС по общей или пониженной ставке.
Если освобождены от НДС, но выставили счет-фактуру с выделенным НДС.
Срок подачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если эта дата выпадает на выходной или праздник, срок сдвигается на ближайший рабочий день.
Ведение книги покупок и книги продаж
Книга продаж:
Обязательна для всех упрощенцев, которые платят НДС, независимо от ставки.
Если доход меньше 60 млн руб. и упрощенец освобожден от НДС, книгу продаж вести не нужно.
Книга покупок:
При пониженных ставках 5% и 7% книга покупок ведется при получении авансов, возврате предоплат или товаров.
При общих ставках (20%, 10%) книга покупок обязательна всегда.
Если упрощенец освобожден от НДС, книгу покупок вести не требуется.
Порядок уплаты НДС на УСН с 2025 года
Платежи НДС осуществляются через единый налоговый счет (ЕНС) одним из двух способов:
Равными частями. Сумма налога делится на три платежа и перечисляется не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за кварталом. Если 28 число — выходной, оплата переносится на ближайший рабочий день.
Единовременно. НДС уплачивается полностью до 28 числа месяца, который следует за кварталом.
Если компания, освобожденная от НДС, выставила счет-фактуру с выделенным налогом, она обязана уплатить его до 28 числа месяца, который следует за отчетным кварталом.
Штрафы за нарушение правил
За несвоевременную уплату НДС начисляются пени и штрафы. Например, штраф за неуплату налогов — 20% от неперечисленной суммы. Если ФНС доказала, что неуплата умышленная, штраф увеличивается до 40% от неуплаченной суммы.
Штраф за несдачу декларации по НДС — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не меньше 1 000 рублей и не больше 30% от суммы.
Просрочка подачи декларации более чем на 20 дней может привести к блокировке банковских операций, электронных переводов и операций с цифровыми деньгами.
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