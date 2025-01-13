Меры государственной поддержки в 2025 году: на что может рассчитывать малый бизнес

Финансовая поддержка: льготные кредиты
Программа льготного кредитования Минэкономразвития 1764 включает кредиты на различные нужды:
инвестиционные цели;
финансирование оборотных средств;
рефинансирование существующих кредитов.
Льготная процентная ставка не превышает ключевую ставку ЦБ + 2,75% годовых или ключевую ставку ЦБ + 3,5%.
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Корпорация МСП планирует запустить пять новых программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в рамках стратегии до 2030 года. В 2025–2030 гг. на развитие этого сегмента выделят 5,3 трлн руб., из них 2,5 трлн — на инвестпроекты в ключевых отраслях.
Программы будут целевыми, поддержат научно-технические и производственные компании, бизнес в туризме и IT. Эти программы заменят действующую программу 1764. Субсидии сохранятся только для уже выданных кредитов.
Гранты и субсидии
Государство предоставляет гранты разным категориям предпринимателей.
Суммы — от 100 000 до 500 000 руб. В «северных» регионах могут дать больше.
1 млн рублей на поддержку могут выделить предприятию в Арктической зоне, включая:
Мурманскую и Архангельскую области,
Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО,
Чукотку,
Карелию,
Коми,
Якутию,
Красноярский край.
Гранты предоставляются предпринимателям до 25 лет при выполнении условий:
регистрация в качестве ИП или владение минимум 50% бизнеса;
прохождение в последний год обучающей программы от центра «Мой бизнес» или Корпорации МСП с сертификатом;
отсутствие задолженности по обязательным платежам более 1 000 руб. за последние 30 дней.
Для тех, кто занимается сельским хозяйством, есть программа «Агростартап», где размер гранта может достигать 30 млн руб.
Женщины в декрете или воспитывающие детей до 18 лет могут участвовать в программе «Мама-предприниматель» и получить до 100 тыс. руб. на открытие бизнеса.
Есть субсидии в приоритетных отраслях. Например, участники промышленных кластеров могут компенсировать часть затрат на проекты по импортозамещению. Это затраты на разработку новых технологий, модернизацию производства или создание новых продуктов.
Льготы по налогам и взносам
Гостиницы и объекты туристической отрасли на ОСНО не платят НДС. Срок действия льготы — до 30.07.2027 года.
Отменили НДС при ввозе оборудования, аналогов которому нет в России. Сюда входят запчасти и комплектующие для такого оборудования. Перечень подобной техники утвержден постановлением Правительства от 30.04.2009 № 372-ФЗ.
Действует ускоренный механизм возврата НДС. Компании могут претендовать на возмещение налога за периоды с 2022 по 2025 год, но при условии, что сумма возврата не превышает размер налога, уплаченного в предыдущем году.
Налоговая амнистия — еще одна мера поддержки для бизнеса. Если в налоговых периодах 2025–2026 гг. ИП или организация отказываются от схемы дробления, они могут не уплачивать доначисленные налоги, штрафы и пени за 2022–2024 гг.
Льготный лизинг автотранспорта
Программу льготного лизинга планируют продлить до конца 2026 года. По ней юрлица, ИП и физлица могут купить в лизинг произведенные в России новые легковые и грузовые автомобили 2024 года выпуска (перечень таких авто определяет программа) со скидкой на первоначальный взнос в размере 10% или 35% — для электромобилей.
Меры поддержки по отраслям
Некоторые сферы экономики получают дополнительную государственную поддержку — например, IT, обрабатывающие производства, агробизнес.
Льготы для IT-отрасли. Ставка налога на прибыль составляет 5%, тогда как для других отраслей она увеличится до 25%. Льгота доступна аккредитованным компаниям, чей доход от профильной деятельности составляет не менее 70%. Также сохраняются другие льготы:
0% — НДС на реализацию программного обеспечения, внесенного в реестр отечественного ПО;
7,6% — пониженная ставка страховых взносов.
Поддержка МСП в обрабатывающем производстве. Ставка страховых взносов — 7,6% с выплат выше 1,5 МРОТ. Подробный перечень лиц, имеющих право на такие тарифы, — в статье 427 НК.
Льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей. Сумма займа — от 100 млн до 70 млрд руб., срок до 15 лет под 3–5% годовых. Условия: отели от трех звезд, площадь от 5 000 кв. м или номерным фондом — не менее 120 номеров.
Появилось новое условие — наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения семей с детьми от четырех человек.
Мораторий на проверки
До конца 2030 года действует мораторий на плановые неналоговые проверки малого бизнеса. Это практически все проверки, в том числе Роспотребнадзора, инспекции труда и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой.
Информационно-консультационная поддержка
Корпорация МСП предлагает малому бизнесу консультационные услуги, в том числе:
поддержку при открытии нового предприятия;
помощь в процессе регистрации в ФНС;
анализ рынка,
создание бизнес-плана;
проверку деловых партнеров;
подбор франшизы;
юридическую поддержку и другое.
Получить доступ к сервисам, подробнее узнать об услугах и мерах поддержки можно на платформе МСП.РФ.
Поддержка самозанятых в 2025 году
В 2025 году самозанятые граждане могут рассчитывать на следующие виды поддержки:
налоговый вычет в размере 10 000 руб.;
возможность заключения социального контракта;
субсидии для владельцев личных подсобных хозяйств;
доступ к льготным кредитам;
субсидии на погашение займов;
уменьшенные комиссии при переводах через СБП;
возможность арендовать помещения по минимальной ставке через центр «Мой бизнес»;
предоставление торговых мест.
Самозанятые также могут пользоваться всеми мерами поддержки малого бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную. Для удобной работы с внештатниками регистрируйтесь на платформе Qugo. Сервис позволяет быстро подписывать необходимые документы простой электронной подписью, производить выплаты на любые карты банков РФ, проверять статус самозанятого. Также платформа автоматически формирует чек после получения вознаграждения и перечисляет налог, интегрируется с вашей учетной системой, бухгалтерской программой или мобильным приложением.
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