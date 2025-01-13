Меры государственной поддержки в 2025 году: на что может рассчитывать малый бизнес

Программа льготного кредитования Минэкономразвития 1764 включает кредиты на различные нужды:

инвестиционные цели;

финансирование оборотных средств;

рефинансирование существующих кредитов.

Льготная процентная ставка не превышает ключевую ставку ЦБ + 2,75% годовых или ключевую ставку ЦБ + 3,5%.

Подписывайтесь на телеграм-канал сервиса Qugo, чтобы первыми получать новости из области самозанятости и работы с внештатными сотрудниками. Там вы найдете самую актуальную информацию и будете в курсе всех важных событий.

Корпорация МСП планирует запустить пять новых программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в рамках стратегии до 2030 года. В 2025–2030 гг. на развитие этого сегмента выделят 5,3 трлн руб., из них 2,5 трлн — на инвестпроекты в ключевых отраслях.

Программы будут целевыми, поддержат научно-технические и производственные компании, бизнес в туризме и IT. Эти программы заменят действующую программу 1764. Субсидии сохранятся только для уже выданных кредитов.