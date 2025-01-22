Отчетность по исполнителям по договору ГПХ в 2025 году: памятка для заказчиков

В 2025 году заказчики должны отчитываться по ГПХ-исполнителям в ИФНС по следующим формам:

Обновленную форму РСВ применяйте, начиная с отчетности за I квартал 2025 года — утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в редакции от 13.09.2024.

Что изменилось в форме: появилась дополнительная строка 141 в подразделе 3.2.1 раздела 3 расчета для отражения выплат по договорам ГПХ. Выплаты отражают в разбивке по каждому коду категории застрахованного физлица и по каждому месяцу последнего квартала в отчетном периоде.

Срок сдачи РСВ — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом (I кварталом, полугодием, 9 месяцами, годом).

В РСВ не включайте исполнителей по договорам ГПХ в статусе ИП и самозанятых. Они не относятся к застрахованным лицам, за которых заказчик обязан платить страховые взносы.

Как налоговый агент заказчик обязан удерживать НДФЛ при каждой выплате дохода исполнителю по договору ГПХ, если тот не имеет статуса ИП или самозанятого. Причем, это нужно делать и по договорам аренды имущества, заключенным с арендодателями-физлицами.

В 2025 году заполняйте прежнюю форму расчета 6-НДФЛ — утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649.

Крайние сроки сдачи 6-НДФЛ в ИФНС:

за I квартал, полугодие, 9 месяцев — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом;

за год — 25 февраля года, следующего за налоговым периодом.

Персонифицированные сведения о физлицах.

Ежемесячная форма Персонифицированных сведений включает персональные данные физлиц (ИНН, СНИЛС, ФИО) и сумму выплат, начисленных им за предшествующий месяц. Она утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 (приложение № 2).

Данные по физлицу-исполнителю отражайте в Персонифицированных сведениях за каждый месяц, в котором действовал заключенный с ним договор ГПХ, независимо от того, производились этому физлицу выплаты или нет.

Например, если срок действия договора ГПХ — с 31 января по 20 февраля 2025 года, а начисления по нему были в феврале, исполнителя нужно включить и в отчет за январь (без указания суммы выплаты), и в отчет за февраль 2025 года (с указанием начисленной суммы выплаты).

Срок сдачи сведений — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. При этом их можно не подавать за последние месяцы отчетных периодов, за которые подается Расчет по страховым взносам (РСВ) — то есть, за март, июнь, сентябрь и декабрь. Данные в Сведениях и в разделе 3 формы РСВ идентичны, поэтому Персонифицированные сведения можно сдавать только за первый и второй месяц каждого квартала.

Основание — письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593.