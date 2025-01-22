Отчетность по исполнителям по договору ГПХ в 2025 году: памятка для заказчиков

Когда нужно отчитываться по ГПХ-исполнителям
При заключении любого договора ГПХ. В частности, при заключении договора:
о выполнении работ;
об оказании услуг;
об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
авторского заказа;
издательские лицензионные;
лицензионные договоры о предоставлении права использования произведений науки, искусства, литературы.
Если исполнитель не ИП и не самозанятый, вознаграждение по таким договорам облагается обязательными страховыми взносами на ОПС, ОМС и ВНиМ, а также с них удерживается НДФЛ.
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Какую отчетность по исполнителям сдавать в налоговую инспекцию
В 2025 году заказчики должны отчитываться по ГПХ-исполнителям в ИФНС по следующим формам:
Обновленную форму РСВ применяйте, начиная с отчетности за I квартал 2025 года — утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 в редакции от 13.09.2024.
Что изменилось в форме: появилась дополнительная строка 141 в подразделе 3.2.1 раздела 3 расчета для отражения выплат по договорам ГПХ. Выплаты отражают в разбивке по каждому коду категории застрахованного физлица и по каждому месяцу последнего квартала в отчетном периоде.
Срок сдачи РСВ — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом (I кварталом, полугодием, 9 месяцами, годом).
В РСВ не включайте исполнителей по договорам ГПХ в статусе ИП и самозанятых. Они не относятся к застрахованным лицам, за которых заказчик обязан платить страховые взносы.
Как налоговый агент заказчик обязан удерживать НДФЛ при каждой выплате дохода исполнителю по договору ГПХ, если тот не имеет статуса ИП или самозанятого. Причем, это нужно делать и по договорам аренды имущества, заключенным с арендодателями-физлицами.
В 2025 году заполняйте прежнюю форму расчета 6-НДФЛ — утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649.
Крайние сроки сдачи 6-НДФЛ в ИФНС:
за I квартал, полугодие, 9 месяцев — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом;
за год — 25 февраля года, следующего за налоговым периодом.
Персонифицированные сведения о физлицах.
Ежемесячная форма Персонифицированных сведений включает персональные данные физлиц (ИНН, СНИЛС, ФИО) и сумму выплат, начисленных им за предшествующий месяц. Она утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 (приложение № 2).
Данные по физлицу-исполнителю отражайте в Персонифицированных сведениях за каждый месяц, в котором действовал заключенный с ним договор ГПХ, независимо от того, производились этому физлицу выплаты или нет.
Например, если срок действия договора ГПХ — с 31 января по 20 февраля 2025 года, а начисления по нему были в феврале, исполнителя нужно включить и в отчет за январь (без указания суммы выплаты), и в отчет за февраль 2025 года (с указанием начисленной суммы выплаты).
Срок сдачи сведений — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. При этом их можно не подавать за последние месяцы отчетных периодов, за которые подается Расчет по страховым взносам (РСВ) — то есть, за март, июнь, сентябрь и декабрь. Данные в Сведениях и в разделе 3 формы РСВ идентичны, поэтому Персонифицированные сведения можно сдавать только за первый и второй месяц каждого квартала.
Основание — письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593.
Какие отчеты по исполнителям сдавать в СФР
В Соцфонд России по ГПХ-исполнителям подается персонифицированная отчетность и сведения о взносах на «травматизм»:
Сведения о трудовой (иной) деятельности.
При заключении и расторжении договора ГПХ на исполнителя без статуса ИП или самозанятого нужно подать в Соцфонд Сведения о трудовой (иной) деятельности в составе отчета ЕФС-1 (форма утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
В подразделе 1 указывают личные данные физлица (СНИЛС, ИНН, ФИО, дата рождения, гражданство), а в подразделе 1.1 — сведения о договоре ГПХ, в том числе:
дату начала / окончания договора;
код кадрового события («НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» / «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ»);
код выполняемой функции, согласно «Общероссийскому классификатору занятий» и буквенный код, соответствующий виду договора (п. 46 Порядка заполнения ЕФС-1);
наименование и реквизиты договора.
Срок сдачи сведений — не позднее следующего рабочего дня за днем заключения / прекращения договора ГПХ.
Если дата прекращения договора известна уже при его заключении, в Сведения можно сразу включить данные и о начале, и о завершении его действия, заполнив две строки в одном отчете.
Основание — письмо Минтруда от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.
Сведения о страховом стаже.
Сведения о страховом стаже — это подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
Срок сдачи — не позднее 25 января следующего за отчетным года.
В отчете отражают сведения по застрахованным лицам, включая исполнителей по договорам ГПХ, которые в отчетном году трудились в особых условиях, например:
выполняли работу, которая дает право на досрочную страховую пенсию (ст. 30, 31, п. 1 ст. 32 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ);
трудились в сельском хозяйстве и при исчислении их стажа применяется список работ и должностей, которые дают право на повышенный размер пенсии по старости и по инвалидности (п. 14 ст. 17 закона № 400-ФЗ);
работали на водном транспорте весь навигационный сезон, трудились вахтовым методом, или полный сезон работали в сезонных отраслях промышленности.
Основание — п. 3 ст. 1 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Не включайте исполнителя в Сведения, если он не привлекался к выполнению таких работ.
Сведения о начисленных страховых взносах на «травматизм».
Если условиями договора ГПХ с застрахованным лицом предусмотрено начисление и уплата заказчиком обязательных страховых взносов на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»), такие начисления придется учитывать при заполнении раздела 2 формы ЕФС-1 (утв. приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
Срок сдачи формы — 25 число месяца, следующего за отчетным периодом.
Отчитываться нужно независимо от статуса исполнителя по договору ГПХ. Даже если он самозанятый или ИП, наличие в договоре условия об уплате взносов на «травматизм» обязывает заказчика представить по таким лицам раздел 2 формы ЕФС-1 в СФР.
Что будет, если не отразили в отчетности данные по договорам ГПХ
Если не включили сведения об исполнителях-физлицахпо ГПХ в РСВ, произойдет занижение облагаемой базы. За такую ошибку будет штраф — 20% от неуплаченной суммы, а если базу занизили умышленно — штраф вырастет до 40%.
Основание — ст. 122 НК.
Если не включили исполнителей по ГПХ в отчетность по форме ЕФС-1 или исказили данные, заказчик получит предупреждение или административный штраф в сумме 300–500 рублей и по 500 рублей штрафа в отношении каждого застрахованного лица.
Основание — ст. 15.33.2 КоАП, ст. 17 закона № 27-ФЗ.
Если отразили недостоверные сведения в расчете 6-НДФЛ, заказчик заплатит штраф — 500 рублей.
Основание — ст. 126.1 НК.
Что будет, если не сдали отчетность вовремя
Если не отчитаться вовремя или вовсе не подать отчетность в ИФНС или СФР, последуют штрафы:
За РСВ — от 5% до 30% от неуплаченной суммы взносов за каждый полный или неполный просроченный месяц, но не меньше 1000 рублей, а должностное лицо оштрафуют на 300–500 рублей.
Основание — ст. 119 НК, ст. 15.5 КоАП.
За расчет 6-НДФЛ — 1000 рублей за каждый месяц просрочки.
Основание — ст. 126 НК.
За Сведения по «травматизму» (раздел 2 формы ЕФС-1) — за каждый полный и неполный месяц просрочки от 5% до 30% от суммы страховых взносов к уплате за три последних месяца отчетного периода, но не менее 1000 рублей.
Основание — ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
За остальные разделы формы ЕФС-1 — 500 рублей по каждому застрахованному лицу, а также штраф для должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.
Основание — ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП.
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