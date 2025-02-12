Пять критериев сдельности отношений с самозанятыми, о которых должен знать каждый заказчик

Сдельность сотрудничества подтверждает характер задач самозанятого. Исполнителя можно привлечь для двух типов услуг:

Разовые проекты — например, подготовить договор или запустить рекламу в поисковике, собрать сайт или выполнить ремонт в офисе.

Регулярные задачи с четко определенными результатами — например, ежемесячно писать по пять статей на сайт компании, ежеквартально формировать налоговую декларацию.

Если вам важен не только итог, но и сам процесс работы, трудоустраивайте сотрудника в штат. Например, вам нужен офис-менеджер, который должен отправлять почту и принимать посетителей в течение рабочего дня.

Часто компании и ИП комбинируют наем сотрудников по ТК и привлечение самозанятых. Например, менеджеров и кассиров принимают в штат, а дизайнеров и специалистов по интернет-рекламе на периодические задачи — по договору оказания услуг. Их задания обычно проектные и с конкретным результатом.