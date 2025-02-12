Пять критериев сдельности отношений с самозанятыми, о которых должен знать каждый заказчик

1. Задачи с четко определенными результатами
Сдельность сотрудничества подтверждает характер задач самозанятого. Исполнителя можно привлечь для двух типов услуг:
Разовые проекты — например, подготовить договор или запустить рекламу в поисковике, собрать сайт или выполнить ремонт в офисе.
Регулярные задачи с четко определенными результатами — например, ежемесячно писать по пять статей на сайт компании, ежеквартально формировать налоговую декларацию.
Если вам важен не только итог, но и сам процесс работы, трудоустраивайте сотрудника в штат. Например, вам нужен офис-менеджер, который должен отправлять почту и принимать посетителей в течение рабочего дня.
Часто компании и ИП комбинируют наем сотрудников по ТК и привлечение самозанятых. Например, менеджеров и кассиров принимают в штат, а дизайнеров и специалистов по интернет-рекламе на периодические задачи — по договору оказания услуг. Их задания обычно проектные и с конкретным результатом.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал — в нем мы делимся опытом, отвечаем на вопросы о работе с самозанятыми, публикуем новости из мира внештатного персонала и рассказываем об обновлениях.
2. Возможность привлекать к оказанию услуг третьих лиц
Характерный признак трудовых отношений — сотрудник лично выполняет рабочие задачи.
Основание — ст. 15 ТК, п. 17 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15.
Самозанятый вправе привлекать к оказанию услуг сторонних лиц — закон 422-ФЗ не запрещает этого. При этом нельзя заключать с субподрядчиками трудовые договоры.
Основание — письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632.
Примеры:
❌ Самозанятый производит мебель. Заказов много, поэтому он решает нанять постоянного офис-менеджера, чтобы тот работал с клиентами. Так делать нельзя — фактически это трудовые отношения, а нанимать сотрудников в штат самозанятый не может.
✅ Исполнитель оказывает услуги по ремонту пола. Заказчику также нужно поклеить обои, и он предлагает самозанятому сделать это за дополнительную оплату. В помощь себе тот привлекает субподрядчика по договору ГПХ — так делать можно.
3. Оплата за результат
Вознаграждение самозанятого должно зависеть от объема выполненных задач.
В отличие от зарплаты — ее работник получает за выполнение трудовой функции. В некоторых случаях заработная плата тоже может зависеть от объема — такая форма оплаты называется сдельной. Но зарплату нельзя выплачивать реже двух раз в месяц. Дни перечисления денег фиксированы и закреплены в трудовом договоре.
Вознаграждение исполнителю по договору ГПХ нельзя платить равными суммами с одинаковой периодичностью. Чтобы ФНС не заподозрила трудовые отношения, проводите платежи в разные числа месяцев и в разных размерах.
При этом можно оплачивать услуги плательщика НПД общей суммой за проект или частями. Предоплату и частичные выплаты при продолжительном сотрудничестве укажите в договоре ГПХ.
Платформа Qugo берет на себя перечисление выплат, оформление документов, проверку статуса каждого исполнителя в момент регистрации и перед каждой выплатой. Вам не придется переживать, направит ли самозанятый чек на полученную оплату. Qugo — официальный партнер ФНС, платформа автоматически сформирует чек и добавит в ваш личный кабинет.
4. Независимость от заказчика
Самозанятый — это независимый специалист. Он сам выбирает, как выполнять работы. Главное правило — соблюдать указанные в договоре сроки и требования к результату. Заказчик может контролировать качество услуг, но не вправе требовать подчинения другим руководителям своей фирмы.
📍 В договоре с самозанятым пропишите пункт, который позволяет ему отказаться от задания. Укажите разумный срок для отказа, например, за один день до начала работ.
Нельзя регулировать деятельность самозанятого так же, как работу штатного сотрудника, а именно:
указывать место работы без необходимости (например, если нужно укомплектовать товары на определенном складе — тогда можно указать адрес);
устанавливать график работы;
давать доступ к ресурсам компании;
указывать должность самозанятого в договоре и включать его в штатное расписание;
безвозмездно предоставлять оборудование и инвентарь;
компенсировать расходы на проезд, питание, топливо и т. д.;
устанавливать материальную ответственность;
требовать от исполнителя подписания локальных документов организации.
В спорных ситуациях суды рассматривают разные доказательства, чтобы определить, были ли между сторонами трудовые отношения. Об их наличии свидетельствуют, например:
пропуск на территорию офиса;
журнал учета прихода и ухода сотрудников;
кадровые документы — графики работы, отпусков, командировки, приказы о назначении ответственных;
расчетные листы;
накладные, счета-фактуры, кассовые книги;
документы по охране труда — журналы инструктажей, удостоверения о проверке знаний, направления на медосмотр, карты оценки условий труда и др.
Основание — п. 18 постановления Пленума ВС от 29.05.2018 № 15.
5. Отсутствие социальных гарантий
У самозанятых нет социальных гарантий. Это связано с тем, что они платят налог на профдоход и освобождены от обязательных страховых взносов в СФР. Обычно такие взносы за сотрудников платит работодатель.
У самозанятых нет работодателя. Заказчики их услуг не платят страховые взносы и поэтому не предоставляют им никаких соцгарантий. По закону № 422-ФЗ самозанятые не имеют права на оплату больничных, отпусков или получение других выплат.
Чтобы привлечь высококвалифицированного исполнителя, иногда заказчики предлагают различные бонусы. Например, медстраховку, обучение или абонемент в спортзал. Такие действия налоговая может расценить как признак трудовых отношений. Это повлечет негативные последствия для бизнеса: придется уплатить страховые взносы и НДФЛ на вознаграждение исполнителя за весь период сотрудничества.
Внештатника нельзя поощрить премией — это тоже выплата в рамках трудовых отношений. Но в некоторых случаях можно повысить оплату. Заказчик вправе установить дополнительный коэффициент на сумму вознаграждения за скорость или качество оказания услуг.
Минимизируйте риски переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, сотрудничая с ними через платформу Qugo. На платформе уже есть готовые шаблоны документов — договоров, актов, чеков, подписать их можно автоматически с помощью электронной подписи. Задание исполнитель получает на платформе. Он может принять его или отказаться от выполнения.
До начала сотрудничества и перед каждой выплатой Qugo проверяет актуальность статуса самозанятого, а после перечисления вознаграждения формирует чеки, а также может переводить НПД в налоговую.
Платежный модуль сервиса дает возможность проводить как отдельные платежи, так и массовые выплаты исполнителям, а модуль ЭДО обеспечивает получение закрывающих документов для каждой операции.
Читайте также:
Топ ошибок кадровых специалистов при сотрудничестве с самозанятыми.
Новое предупреждение от ФНС по самозанятым: когда договорные отношения переквалифицируют в трудовые.
Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года: кто платит, размер выплаты, условия.
Открываем секреты безопасной работы с самозанятыми
Рассказываем, как минимизировать риски взаимодействия
Получите полезную памятку для бизнеса:
Реклама: ООО «КЬЮГО ТЕК», ИНН 7727452605, erid: 2W5zFH3SoLt
Начать дискуссию