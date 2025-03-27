Успокоиться и взяться за отчетность: мы выпустили медитацию для бухгалтеров в формате аудио

Мы знаем, как стрессуют бухгалтеры перед сдачей годовой отчетности. Даже самому суровому бухгалтеру, останавливающему выездную проверку одним взглядом, хочется на ручки и чашку какао с маршмеллоу. У нас есть кое-что, что может помочь...

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