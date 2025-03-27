Успокоиться и взяться за отчетность: мы выпустили медитацию для бухгалтеров в формате аудио

Среди рабочих пожарищ стоит выделить себе время, чтобы выдохнуть. А чтобы вам было проще, мы подготовили подходящую медитацию. Дайте себе две минуты, чтобы зарядиться на ближайшие несколько часов.
Нажмите кнопку play и расслабьтесь. Повторяйте аффирмации за Дмитрием Опанасюком, менеджером по работе с ключевыми клиентами компании Qugo.
Уверены, вам понравится и вы почувствуете облегчение уже через несколько секунд.
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Комментарии1
медитация огонь😀