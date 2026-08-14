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Банковские карты
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Как российской компании оплачивать зарубежные сервисы по безналичному расчету: варианты для юридических лиц 

Как российской компании оплачивать зарубежные сервисы по безналичному расчету: варианты для юридических лиц 

Российский бизнес активно использует зарубежные ИИ-инструменты, SaaS-платформы, рекламные кабинеты и облачные сервисы. Оплатить доступ к ним из России сложно, но можно. Даем рабочие схемы и практические рекомендации. 

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Самое главное:

  • Оплатить зарубежный сервис из России реально. Но это требует понимания финансовых маршрутов, принципов работы с альтернативными валютами и доскональной подготовки.

  • Корпоративная карта иностранного банка — самый простой способ оплатить доступ к иностранному сервису, но дорогой для бизнеса при низких оборотах.

  • Оплата через агента — способ не ломать голову при прокладке финансовых маршрутов. Главное — убедиться в надежности посредника и заранее на бумаге зафиксировать стоимость и детали сотрудничества.

В чем сложность оплаты иностранных сервисов российской компанией

Оплата зарубежных сервисов для российских компаний связана с комплексом барьеров. Главная проблема — разрыв привычных финансовых цепочек, который произошел еще в 2022 году. Карты Visa и Mastercard российских банков не работают, а российские «МИР» иностранные сервисы не поддерживают. Альтернативные способы есть, но регулярно появляющиеся ограничения создают новые сложности.

В частности:

  • Крупнейшие российские банки отрезаны от SWIFT, а работающие сталкиваются с жесткими ограничениями на переводы. Поэтому при каждой конкретной оплате иностранному поставщику нужно узнавать в обслуживающем банке, через какой иностранный банк-корреспондент пойдет платеж. Причина — иностранные банки-корреспонденты могут отклонять транзакции с российским следом из-за риска вторичных санкций от США и ЕС. Путь, который сработал вчера, может не сработать завтра.

  • Зарубежные SaaS-платформы часто не принимают альтернативные валюты, а большинство российских банков технически не могут проводить платежи в долларах и евро. 

  • Валютный контроль в российском банке требует тщательного обоснования: контракты, инвойсы, постановка на учет в уполномоченном банке, соблюдение сроков и т. д. Получить полный пакет закрывающих документов от иностранной онлайн-платформы сложно. По этой же причине возникнут трудности с принятием расходов в налоговом учете.

  • Растут издержки, так как прямые маршруты закрыты, а деньги идут через цепочку посредников. Проведение платежа может занять неделю, а комиссии доходят до 10%.

В итоге оплата превращается из бухгалтерской рутины в задачу, которая требует индивидуального подхода и ручного управления. 

Если вы не хотите самостоятельно выстраивать цепочки посредников и рисковать блокировкой средств, делегируйте задачу сервису Raketa Pay. Raketa Pay — это агрегатор трансграничных платежей, который закрывает вопрос оплаты любого зарубежного сервиса за 15 минут. 

Сервис выступает официальным плательщиком перед иностранными вендорами. Вы переводите рубли на российский счет Raketa Pay, а платформа проводит валютную операцию через свои зарубежные каналы. Это снимает с российской стороны риски блокировок и необходимость держать собственные счета в зарубежных юрисдикциях. 

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Какие способы оплаты иностранных сервисов для юридических лиц работают в 2026 году

В 2026 году российские юридические лица могут оплатить иностранные сервисы так:

1. Прямым переводом с расчетного счета в банке другой страны или иностранной банковской карты. Такой способ подходит бизнесу, у которого есть счета в иностранных банках или зарубежные представительства. Также им пользуются те, кто регулярно оплачивает иностранные сервисы AWS, Microsoft Azure, Salesforce или часто организовывает командировки с помощью, например, Booking.

Минусы способа: 

  • Процесс открытия счета в иностранном банке может затянуться, а бизнес часто не готов ждать неделями.

  • Открытие и обслуживание счета могут быть слишком дорогими для компаний с маленьким оборотом или мелких предпринимателей.

2. Картой UnionPay Россельхозбанка или Азиатско-Тихоокеанского банка. Компания или предприниматель могут открыть карту UnionPay российского банка в рублях или иностранной валюте. UnionPay — своего рода проводник в мир иностранных услуг, но далеко не всех. 

Если речь идет о китайском сервисе, то UnionPay можно привязать к Alipay и WeChat, через которые можно оплачивать другие покупки. Оплата сервисов других стран — лотерея. Карты UnionPay могут не сработать ни при каких условиях, если, например, нужно забронировать жилье через Booking или Airbnb. 

3. Через платежного агента или сервис-посредник. Удобство способа в том, что не придется открывать счет в иностранном банке и покупать валюту. Агенты принимают оплату в рублях, а оплачивают сервис в нужной валюте или предоставляют подходящий инструмент. Оплата через посредника подходит как для разовых или нерегулярных платежей, так и для оплаты подписок.

Минусы — комиссии за переводы, риск потери денег, если попасть на недобросовестного агента.

Raketa Pay помогает оплачивать 417 зарубежных сервисов, работает официально по договору, предоставляет полный пакет документов для бухгалтерии и корректного учета расходов. Итоговая сумма в рублях согласовывается до оплаты, скрытых комиссий нет.

Возможные ошибки при оплате зарубежного сервиса и способы их избежать

Итак, если говорить о самостоятельных способах оплаты зарубежного сервиса, здесь мелочей не бывает. Важна каждая деталь, так как на кону — доступ к желанному сервису.

Бывает, что платеж отклоняют, а в некоторых случаях даже блокируют аккаунт. Вот из-за чего это может произойти:

  • Несовпадение биллингового адреса. Антифрод-системы зарубежных платформ автоматически сверяют адрес, который указан при регистрации, с данными эмитента карты. Если вы ввели случайный адрес или он не совпадает с банковским, транзакция может быть отклонена.

  • Опечатки в реквизитах карты — банальная, но частая причина отказа. Лишняя цифра в номере карты, ошибка в сроке действия или CVV-коде приведет к мгновенному отклонению платежа. Всегда проверяйте введенные данные перед нажатием кнопки «Оплатить».

  • Географический конфликт аккаунта и карты. Платежные шлюзы анализируют страну регистрации профиля. Если аккаунт создан в России, а оплата производится картой банка, например, из Азии, это вызовет подозрения и потребует дополнительных проверок или приведет к блоку.

  • Подозрительный IP-адрес при работе через VPN. Сам по себе VPN не всегда является триггером для бана, но создает треугольник нестыковок. Если страна аккаунта — Германия, карта выпущена в Турции, а IP-адрес ведет в США, система безопасности сервиса может заблокировать операцию.

  • Нехватка средств на скрытые комиссии. Пользователи часто закладывают в бюджет только базовую стоимость подписки. Но банк-эмитент может удержать комиссию за трансграничный перевод или конвертацию валюты.

  • Использование неподходящих карт. Даже если ваша карта исправно работает в других магазинах, конкретный зарубежный сервис может блокировать BIN-номера банков определенных юрисдикций из-за внутренних политик или санкций. 

  • Игнорирование правил платформы. Многие сервисы жестко привязывают подписку к конкретному региону и требуют локальные способы оплаты. Попытка обойти эти ограничения без должной подготовки почти гарантированно закончится отказом или баном профиля.

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    Отключение подписки останавливает работу отдела за один день. Платежный агент проверит, продается ли продукт российскому юрлицу, согласует маршрут и оплатит инвойс вендора рублями с вашего расчетного счета — без личных карт и смены страны

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Чек-лист проверки перед оплатой зарубежного сервиса

Перечень проверок зависит от выбранного способа оплаты. При самостоятельном расчете важно заранее изучить требования зарубежной платформы и банка, а при работе с посредником — проверить условия сотрудничества и порядок возврата денег. 

1. Что учесть при самостоятельной оплате сервиса:

  • Зайдите в правила оплаты или FAQ сервиса: убедитесь, что выбранный вами метод оплаты поддерживается.

  • Проверьте, соответствует ли регион регистрации вашего профиля правилам сервиса, не требует ли платформа строго локальной карты.

  • Убедитесь, что страна аккаунта, IP-адрес, если вы используете VPN, и страна выпуска карты не противоречат друг другу.

  • Биллинговый адрес, указанный в настройках оплаты, совпадает с данными эмитента карты или реквизитами компании.

  • Убедитесь, что сервис не блокирует карты страны банка-эмитента или конкретного банка.

  • Держите на карте или счете запас в 5–10% на случай скрытых комиссий.

  • Заранее запросите у вендора образец инвойса. Убедитесь, что детализация услуг в нем достаточна для того, чтобы компания могла принять расходы в российском налоговом учете. 

2. Что учесть при оплате через посредника:

  • Избегайте серых посредников из телеграм-чатов. Выбирайте профильные B2B-сервисы с прозрачными отзывами.

  • Работайте только по агентскому договору. Убедитесь, что сервис предоставляет полный пакет закрывающих документов.

  • Зафиксируйте финальную сумму в рублях до момента перевода средств. Убедитесь, что в нее уже включены курс конвертации, комиссии банков и наценка самого сервиса.

  • Уточните регламент возврата средств на случай, если вендор отклонит транзакцию.

  • Откажитесь от передачи логинов и паролей от корпоративных профилей. Оплата должна проводиться по защищенной ссылке, через запрос инвойса или с использованием данных виртуальной карты.

Если не хочется самостоятельно проверять платежные маршруты, требования иностранного сервиса и совместимость банковской карты, поручите оплату Raketa Pay. Компания переводит рубли на российский счет, а сервис рассчитывается с зарубежным поставщиком в нужной валюте. Итоговая сумма известна заранее, сотрудничество оформляется по договору, а вы получаете документы для бухгалтерского и налогового учета. 

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