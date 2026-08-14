Как российской компании оплачивать зарубежные сервисы по безналичному расчету: варианты для юридических лиц 

Какие способы оплаты иностранных сервисов для юридических лиц работают в 2026 году

В 2026 году российские юридические лица могут оплатить иностранные сервисы так:

1. Прямым переводом с расчетного счета в банке другой страны или иностранной банковской карты. Такой способ подходит бизнесу, у которого есть счета в иностранных банках или зарубежные представительства. Также им пользуются те, кто регулярно оплачивает иностранные сервисы AWS, Microsoft Azure, Salesforce или часто организовывает командировки с помощью, например, Booking.

Минусы способа:

Процесс открытия счета в иностранном банке может затянуться, а бизнес часто не готов ждать неделями.

Открытие и обслуживание счета могут быть слишком дорогими для компаний с маленьким оборотом или мелких предпринимателей.

2. Картой UnionPay Россельхозбанка или Азиатско-Тихоокеанского банка. Компания или предприниматель могут открыть карту UnionPay российского банка в рублях или иностранной валюте. UnionPay — своего рода проводник в мир иностранных услуг, но далеко не всех.

Если речь идет о китайском сервисе, то UnionPay можно привязать к Alipay и WeChat, через которые можно оплачивать другие покупки. Оплата сервисов других стран — лотерея. Карты UnionPay могут не сработать ни при каких условиях, если, например, нужно забронировать жилье через Booking или Airbnb.

3. Через платежного агента или сервис-посредник. Удобство способа в том, что не придется открывать счет в иностранном банке и покупать валюту. Агенты принимают оплату в рублях, а оплачивают сервис в нужной валюте или предоставляют подходящий инструмент. Оплата через посредника подходит как для разовых или нерегулярных платежей, так и для оплаты подписок.

Минусы — комиссии за переводы, риск потери денег, если попасть на недобросовестного агента.