Как провести оплату зарубежного инвойса из России: сравнение сервисов и способов 

Способ № 3: оплата через сервис-посредник

Важно: избегайте посредников-физлиц: среди них выше риск встретить мошенника, а получить договор и документы, подтверждающие оплату, зачастую невозможно. Кроме того, перевод незнакомому физлицу может вызвать вопросы у комплаенс-службы банка, особенно если назначение платежа не соответствует характеру операции.

Механизм проведения платежа может отличаться у разных агентов и посреднических сервисов, но в общем случае выглядит так:

Импортер заключает договор с платежным агентом и передает ему инвойс от зарубежного поставщика.

Сервис предоставляет платежный инструмент.

Импортер переводит агенту рубли.

Агент проводит оплату поставщику в нужной валюте.

Агент предоставляет закрывающие документы: платежное поручение, выписку, акт, агентский отчет.

Преимущества:

Не нужно самостоятельно открывать зарубежный счет, покупать иностранную валюту или искать банк, который может провести трансграничную операцию.

Высокая скорость платежа: от заявки до оплаты 1–3 дня.

Недостатки:

Риск потери денег, если использовать непроверенного агента.

Где работает: зависит от посредника. Часто география широка, так как агенты работают через собственную инфраструктуру, проводят платежи по прямым и агентским схемам.