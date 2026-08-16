Как провести оплату зарубежного инвойса из России: сравнение сервисов и способов 

Самое главное:
Оплата инвойса с российского или иностранного счета, а также через агента — легальные инструменты оплаты иностранному поставщику. Но без документального оформления у импортера возникнут проблемы с налоговой и таможней.
Оплата через агента проще и быстрее банковских переводов, однако при таком способе важно выбрать посредника с безупречной репутацией и зафиксировать все условия в договоре.
Валютные операции между российскими компаниями и нерезидентами в общем случае разрешены. Российское право не запрещает импорт и оплату зарубежных инвойсов. Но на практике путь денег с российского счета импортера на счет иностранного партнера может закончиться возвратом с потерей на комиссиях, если банк-участник трансграничного денежного маршрута заблокирует платеж.
При этом импортеру важно не просто отправить деньги поставщику, а провести операцию так, чтобы со стороны ФНС, ФТС и валютного контроля не возникло вопросов. Достичь этого можно только при наличии полного пакета документов. Документы позволяют подтвердить экономическую обоснованность расходов перед налоговой, возместить входящий НДС и беспрепятственно пройти все этапы таможенного оформления.
Разберем с учетом этих требований основные рабочие способы оплаты зарубежных инвойсов.
Способ № 1: оплата со своего счета в российском банке на счет зарубежного поставщика
Механизм:
Зарубежный поставщик выставляет инвойс российскому покупателю.
Импортер сообщает в обслуживающий российский банк страну поставщика и банк-получатель платежа.
Российский банк дает клиенту ответ о возможности или невозможности проведения платежа, а также через какой банк-корреспондент (или какие банки) пойдет платеж.
Импортер предоставляет в свой банк на валютный контроль документы по сделке: инвойс, договор и др.
Российский банк проводит валютный платеж, а банк-получатель зачисляет деньги на счет поставщика.
Преимущества:
У импортера остаются все документы, которые необходимы для подтверждения расходов в налоговом учете, возмещения НДС и прохождения таможни.
Недостатки:
Ограниченный круг банков, которые способны провести платеж, так как многие под санкциями.
Сроки проведения платежа непредсказуемы: деньги могут идти от 3 до 10 дней.
Не все валюты и юрисдикции доступны. Корреспондентская схема, которая работала месяц назад, сегодня уже может быть неактуальной.
Банки-корреспонденты могут взимать дополнительные комиссии.
Где работает: страны ЕАЭС, Индия, Таджикистан, Грузия, Турция, Китай. Но, несмотря на то что прямые переводы в лирах и юанях технически возможны, многие турецкие и китайские банки ужесточили комплаенс и могут отклонять платежи.
Способ № 2: оплата поставщику со своего счета в иностранном банке
Механизм:
Импортер открывает расчетный счет в банке дружественной или нейтральной страны, например Казахстана, ОАЭ, Турции, Грузии и др.
Компания переводит деньги со своего счета в российском банке на счет в иностранном прямым платежом или по цепочке переводов через несколько банков-корреспондентов.
Покупатель оплачивает инвойс уже с иностранного счета как обычный платеж через SWIFT или прямые корреспондентские счета.
Банк поставщика зачисляет деньги на его счет.
Преимущества:
Платеж обходит ограничения, которые действуют в отношении российских банков, так как идет из несанкционной страны.
Импортер получает доступ к расчетам в долларах, евро и других валютах.
Недостатки:
Высокие затраты времени и денег на открытие и обслуживание иностранного счета. Может потребоваться личное присутствие для подтверждения личности предпринимателя или оформление доверенности на представителя.
Сложная логистика вывода денег из российского банка на счет в зарубежном.
Импортер обязан уведомить ФНС об открытии счета в иностранном банке.
Где работает: технически при наличии счета в банке Казахстана, Армении, Узбекистана, Грузии, Турции, ОАЭ и других стран деньги можно отправлять поставщикам из любых государств. Но на практике успех зависит от правил самого дружественного банка и готовности банка-получателя принять такой перевод.
Способ № 3: оплата через сервис-посредник
Важно: избегайте посредников-физлиц: среди них выше риск встретить мошенника, а получить договор и документы, подтверждающие оплату, зачастую невозможно. Кроме того, перевод незнакомому физлицу может вызвать вопросы у комплаенс-службы банка, особенно если назначение платежа не соответствует характеру операции.
Механизм проведения платежа может отличаться у разных агентов и посреднических сервисов, но в общем случае выглядит так:
Импортер заключает договор с платежным агентом и передает ему инвойс от зарубежного поставщика.
Сервис предоставляет платежный инструмент.
Импортер переводит агенту рубли.
Агент проводит оплату поставщику в нужной валюте.
Агент предоставляет закрывающие документы: платежное поручение, выписку, акт, агентский отчет.
Преимущества:
Не нужно самостоятельно открывать зарубежный счет, покупать иностранную валюту или искать банк, который может провести трансграничную операцию.
Высокая скорость платежа: от заявки до оплаты 1–3 дня.
Недостатки:
Риск потери денег, если использовать непроверенного агента.
Где работает: зависит от посредника. Часто география широка, так как агенты работают через собственную инфраструктуру, проводят платежи по прямым и агентским схемам.
Raketa Pay — это финтех-агент, который закрывает вопрос оплаты инвойса от иностранного поставщика за 1–2 рабочих дня. Сервис берет на себя всю техническую часть международного платежа.
Raketa Pay прописывает в договоре маршрут движения денег, предоставляемые документы и итоговую сумму в рублях. Скрытых комиссий нет. Российский заказчик переводит рубли на российский счет Raketa Pay, а платформа проводит валютную операцию через свои зарубежные каналы.
Компания получает договор и закрывающие документы для корректного отражения расхода в бухгалтерском и налоговом учете: счет, акт или УПД, отчет агента.
Сравнение способов оплаты зарубежного инвойса
При выборе платежного маршрута нужно учитывать комиссию, сроки, доступные валюты и сложность подготовки. Собрали основные различия трех способов. При этом конкретные условия зависят от суммы, валюты, страны поставщика и банков, участвующих в переводе.
Показатель
Банковский перевод из России
Перевод с иностранного счета
Платеж через Raketa Pay
Скорость
3–10 дней
1–3 дня
1–3 дня
Комиссия
0,5–7% с учетом комиссий банков-посредников
0,5–1%, но открытие и обслуживание счета могут стоить сотни долларов
Рассчитывается до проведения платежа и фиксируется в договоре, в среднем 2%
Валюта платежа
В основном национальные, доллары и евро перевести практически нереально
Технически — любая валюта контракта, но на практике приоритет отдается национальным валютам
Импортер платит в рублях, поставщик получает выручку в валюте контракта
Сложность старта
Средняя
Высокая
Низкая
Оплата корпоративных SaaS-подписок без отказов и потери лицензий
Не дайте биллингу вендора остановить работу команды из-за отклонённого платежа. Профильный B2B-агент проводит оплату Microsoft 365, Google Workspace, Figma, Slack и других корпоративных подписок по агентскому договору
Что в итоге
Прямой банковский перевод и собственный иностранный счет подходят компаниям, у которых уже есть надежные платежные маршруты и ресурсы для их сопровождения. Если выстраивать такую инфраструктуру невыгодно, проще поручить расчеты надежному посреднику.
Raketa Pay принимает оплату в рублях и рассчитывается с иностранным поставщиком в валюте контракта. Итоговую сумму согласовывают заранее, а после оплаты выдают все закрывающие документы. Компания-клиент экономит время на поиске банковского маршрута, а также получает подтверждение платежа и документы для учета.
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