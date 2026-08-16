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ВЭД
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Как провести оплату зарубежного инвойса из России: сравнение сервисов и способов 

Как провести оплату зарубежного инвойса из России: сравнение сервисов и способов 

Каждый платеж в рамках ВЭД для российского бизнеса — не рутина, а выбор из нескольких принципиально разных маршрутов: обычный банковский перевод, перевод со счета в зарубежном банке или обращение к посреднику. У каждого пути свои сроки, риски и ограничения. Разберем и сравним по ключевым показателям основные способы оплаты зарубежного инвойса из России.

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Самое главное:

  • Оплата инвойса с российского или иностранного счета, а также через агента — легальные инструменты оплаты иностранному поставщику. Но без документального оформления у импортера возникнут проблемы с налоговой и таможней.

  • Оплата через агента проще и быстрее банковских переводов, однако при таком способе важно выбрать посредника с безупречной репутацией и зафиксировать все условия в договоре.

Валютные операции между российскими компаниями и нерезидентами в общем случае разрешены. Российское право не запрещает импорт и оплату зарубежных инвойсов. Но на практике путь денег с российского счета импортера на счет иностранного партнера может закончиться возвратом с потерей на комиссиях, если банк-участник трансграничного денежного маршрута заблокирует платеж.

При этом импортеру важно не просто отправить деньги поставщику, а провести операцию так, чтобы со стороны ФНС, ФТС и валютного контроля не возникло вопросов. Достичь этого можно только при наличии полного пакета документов. Документы позволяют подтвердить экономическую обоснованность расходов перед налоговой, возместить входящий НДС и беспрепятственно пройти все этапы таможенного оформления. 

Разберем с учетом этих требований основные рабочие способы оплаты зарубежных инвойсов.

Способ № 1: оплата со своего счета в российском банке на счет зарубежного поставщика

Механизм: 

  • Зарубежный поставщик выставляет инвойс российскому покупателю.

  • Импортер сообщает в обслуживающий российский банк страну поставщика и банк-получатель платежа.

  • Российский банк дает клиенту ответ о возможности или невозможности проведения платежа, а также через какой банк-корреспондент (или какие банки) пойдет платеж.

  • Импортер предоставляет в свой банк на валютный контроль документы по сделке: инвойс, договор и др.

  • Российский банк проводит валютный платеж, а банк-получатель зачисляет деньги на счет поставщика.

Преимущества:

  • У импортера остаются все документы, которые необходимы для подтверждения расходов в налоговом учете, возмещения НДС и прохождения таможни.

Недостатки:

  • Ограниченный круг банков, которые способны провести платеж, так как многие под санкциями.

  • Сроки проведения платежа непредсказуемы: деньги могут идти от 3 до 10 дней.

  • Не все валюты и юрисдикции доступны. Корреспондентская схема, которая работала месяц назад, сегодня уже может быть неактуальной.

  • Банки-корреспонденты могут взимать дополнительные комиссии.

Где работает: страны ЕАЭС, Индия, Таджикистан, Грузия, Турция, Китай. Но, несмотря на то что прямые переводы в лирах и юанях технически возможны, многие турецкие и китайские банки ужесточили комплаенс и могут отклонять платежи.

Способ № 2: оплата поставщику со своего счета в иностранном банке

Механизм: 

  • Импортер открывает расчетный счет в банке дружественной или нейтральной страны, например Казахстана, ОАЭ, Турции, Грузии и др.

  • Компания переводит деньги со своего счета в российском банке на счет в иностранном прямым платежом или по цепочке переводов через несколько банков-корреспондентов.

  • Покупатель оплачивает инвойс уже с иностранного счета как обычный платеж через SWIFT или прямые корреспондентские счета. 

  • Банк поставщика зачисляет деньги на его счет.

Преимущества:

  • Платеж обходит ограничения, которые действуют в отношении российских банков, так как идет из несанкционной страны.

  • Импортер получает доступ к расчетам в долларах, евро и других валютах.

Недостатки:

  • Высокие затраты времени и денег на открытие и обслуживание иностранного счета. Может потребоваться личное присутствие для подтверждения личности предпринимателя или оформление доверенности на представителя.

  • Сложная логистика вывода денег из российского банка на счет в зарубежном.

  • Импортер обязан уведомить ФНС об открытии счета в иностранном банке.

Где работает: технически при наличии счета в банке Казахстана, Армении, Узбекистана, Грузии, Турции, ОАЭ и других стран деньги можно отправлять поставщикам из любых государств. Но на практике успех зависит от правил самого дружественного банка и готовности банка-получателя принять такой перевод. 

Способ № 3: оплата через сервис-посредник

Важно: избегайте посредников-физлиц: среди них выше риск встретить мошенника, а получить договор и документы, подтверждающие оплату, зачастую невозможно. Кроме того, перевод незнакомому физлицу может вызвать вопросы у комплаенс-службы банка, особенно если назначение платежа не соответствует характеру операции. 

Механизм проведения платежа может отличаться у разных агентов и посреднических сервисов, но в общем случае выглядит так: 

  • Импортер заключает договор с платежным агентом и передает ему инвойс от зарубежного поставщика. 

  • Сервис предоставляет платежный инструмент.

  • Импортер переводит агенту рубли.

  • Агент проводит оплату поставщику в нужной валюте.

  • Агент предоставляет закрывающие документы: платежное поручение, выписку, акт, агентский отчет.

Преимущества:

  • Не нужно самостоятельно открывать зарубежный счет, покупать иностранную валюту или искать банк, который может провести трансграничную операцию.

  • Высокая скорость платежа: от заявки до оплаты 1–3 дня.

Недостатки:

  • Риск потери денег, если использовать непроверенного агента.

Где работает: зависит от посредника. Часто география широка, так как агенты работают через собственную инфраструктуру, проводят платежи по прямым и агентским схемам. 

Raketa Pay — это финтех-агент, который закрывает вопрос оплаты инвойса от иностранного поставщика за 1–2 рабочих дня. Сервис берет на себя всю техническую часть международного платежа. 

Raketa Pay прописывает в договоре маршрут движения денег, предоставляемые документы и итоговую сумму в рублях. Скрытых комиссий нет. Российский заказчик переводит рубли на российский счет Raketa Pay, а платформа проводит валютную операцию через свои зарубежные каналы. 

Компания получает договор и закрывающие документы для корректного отражения расхода в бухгалтерском и налоговом учете: счет, акт или УПД, отчет агента.

Сравнение способов оплаты зарубежного инвойса

При выборе платежного маршрута нужно учитывать комиссию, сроки, доступные валюты и сложность подготовки. Собрали основные различия трех способов. При этом конкретные условия зависят от суммы, валюты, страны поставщика и банков, участвующих в переводе.

Показатель

Банковский перевод из России

Перевод с иностранного счета

Платеж через Raketa Pay

Скорость

3–10 дней

1–3 дня

1–3 дня

Комиссия

0,5–7% с учетом комиссий банков-посредников

0,5–1%, но открытие и обслуживание счета могут стоить сотни долларов

Рассчитывается до проведения платежа и фиксируется в договоре, в среднем 2%

Валюта платежа

В основном национальные, доллары и евро перевести практически нереально

Технически — любая валюта контракта, но на практике приоритет отдается национальным валютам

Импортер платит в рублях, поставщик получает выручку в валюте контракта

Сложность старта

Средняя

Высокая

Низкая

Оплата корпоративных SaaS-подписок без отказов и потери лицензий

Не дайте биллингу вендора остановить работу команды из-за отклонённого платежа. Профильный B2B-агент проводит оплату Microsoft 365, Google Workspace, Figma, Slack и других корпоративных подписок по агентскому договору

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Что в итоге

Прямой банковский перевод и собственный иностранный счет подходят компаниям, у которых уже есть надежные платежные маршруты и ресурсы для их сопровождения. Если выстраивать такую инфраструктуру невыгодно, проще поручить расчеты надежному посреднику.

Raketa Pay принимает оплату в рублях и рассчитывается с иностранным поставщиком в валюте контракта. Итоговую сумму согласовывают заранее, а после оплаты выдают все закрывающие документы. Компания-клиент экономит время на поиске банковского маршрута, а также получает подтверждение платежа и документы для учета.

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