Как работает и как использовать нейросеть для фотографий?

Что такое нейросеть для генерации изображений и почему она стала «новым фотостоком»

Нейросеть для генерации изображений — это модель искусственного интеллекта, которая создаёт визуальный контент по запросу пользователя: по тексту, по фото, по стилю или по комбинации входных данных. На практике это ии для генерации изображений, который помогает:

быстро создать изображение для рекламы, блога, карточки товара;

сделать серию вариаций креатива под A/B-тест;

получить концепт для дизайна, упаковки, иллюстрации;

«освежить» старые фото через стилизацию или улучшение.

Важно: современные генераторы умеют не только рисовать «с нуля». Отдельное направление — генерация на основе изображений, где вы загружаете исходник и получаете новые варианты композиции, света, стиля, фона.