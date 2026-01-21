Подписка Midjourney в России: как купить и оплатить подписку Миджорни?

Midjourney — один из самых стабильных инструментов для генерации изображений по текстовому запросу. Он востребован у дизайнеров, маркетологов, владельцев интернет-магазинов, SMM-специалистов и продюсеров контента: нейросеть помогает быстро получать визуал, который раньше требовал часов работы в графических редакторах или бюджета на подрядчиков.

Но в России у многих возникает практическая задача: оформить доступ без лишних кругов, понять реальную стоимость и не тратить дни на поиск вариантов оплаты. Разберём, как устроена подписка, на что смотреть при выборе периода, какие сценарии покупки безопаснее, и как подключить Midjourney?

Если вам нужен быстрый путь к оформлению, страница подключения находится здесь: купить подписку Midjourney в России.