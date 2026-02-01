Нейросеть Recraft для бизнеса: Как генерировать иллюстрации, логотипы и баннеры под бренд и интерфейс через Рекрафт

Простое определение: что такое Recraft

Recraft — это нейросеть для создания коммерческой графики, которая умеет генерировать изображения и стили, а главное — часто даёт результат, который проще привести к бренду: логотипы, иконки, иллюстрации, постеры, а в некоторых сценариях — вектор (SVG).

Если очень просто: Рекрафт помогает быстро собрать “дизайн-черновик” уровня продакшн, а затем довести его до финала в редакторе или прямо в интерфейсе сервиса.

Мини-вывод: Recraft — не про “красивую картинку ради картинки”, а про визуал, который продаёт и подходит под задачи сайта/маркетинга.