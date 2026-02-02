Промпты для чат GPT: обработка фото с ChatGPT и создание изображений используя промпт

Именно поэтому промпты для чата GPT — это не набор красивых фраз, а рабочий инструмент, который экономит часы на правках, ускоряет производство контента и повышает предсказуемость качества.

В коммерческих проектах визуальные задачи обычно две: обработка фото (ретушь, цвет, фон, кадрирование, «товарный» вид) и создание изображения (баннеры, иллюстрации, обложки, визуал для соцсетей). Для обеих задач нужны разные подходы — но общий принцип один: чем точнее входные данные и критерии, тем лучше выход.

Как написать промпт для ChatGPT, какие блоки обязательно включать, как снижать число итераций, и где чаще всего «ломается» запрос. Будут пример промптов для GPT, готовые шаблоны, чек-лист и FAQ.

Для вдохновения и примеров формулировок можно использовать подборки вроде готовые промпты для изображений — но важно не копировать вслепую, а адаптировать под вашу задачу и бренд-гайд.