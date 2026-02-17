Промты ИИ для создания фото с военным: как сделать реалистичную фотосессию в нейросети?

Причины у людей разные — и это нормально. Кто-то хочет:

памятный портрет для открытки или соцсетей;

«пара на расстоянии» — кадр, где вы вместе, даже если вы в разных городах;

тематическую съёмку к важной дате;

стилизованную сцену «как в кино»;

иллюстрацию для сайта/лендинга/рекламы (если у вас есть права и согласия).

Здесь важно сразу проговорить границы: не используйте генерацию для выдачи вымышленного изображения за реальный документ, удостоверение личности, подтверждение службы, участия в событиях и т. п. Это не только этически сомнительно, но и может привести к блокировкам, жалобам и проблемам по закону.

Если нужна удобная точка входа без сложных настроек, можно начать с сервиса по генерации изображений. Используйте сервис генерации фото и изображений.